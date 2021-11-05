«Зимой в России пришлось очень тяжело». Откровенный разговор с итальянскими фигуристами

Россия в соревнованиях спортивных пар на этапе Гран-при в Турине представлена двумя молодыми дуэтами, которым будет очень тяжело подняться на пьедестал. Безоговорочными фаворитами выглядят двукратные чемпионы мира Суй Вэньцзин и Хань Цун из Китая. А вот симпатии итальянских болельщиков всецело будут на стороне опытнейших Николь Делла Моники и Маттео Гуаризе.

Харизматичные фигуристы готовятся к своей третьей Олимпиаде и не скрывают, что она точно станет для них последней. В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Николь и Маттео объяснили, почему решили уйти из спорта по окончании этого сезона, назвали главных фаворитов Игр в Пекине, а также рассказали о трудностях жизни в России и дружбе с известными российскими фигуристами.

Итальянцы подкупают своей откровенностью.

«Хотела бы создать семью и стать матерью»

— Этот сезон для вас уже 11-й в карьере. Где находите мотивацию для каждого нового сезона?

Николь Делла Моника: Со временем стало сложнее ставить перед собой новые цели. Но в то же время за столько лет мы настолько хорошо узнали друг друга, что порой и слова не нужны.

Маттео Гуаризе: Для нас очень сложный период начался с приходом пандемии. Ведь мы пара, которая задумывается о завершении карьеры. И когда ты понимаешь, что сезоны просто испаряются, а мы потеряли полтора сезона из-за пандемии, то, конечно, это демотивирует. Говоришь сам себе: ну и что дальше, может стоит остановиться? Но на самом деле олимпийский сезон — это всегда нечто особенное. В этот год не нужна дополнительная мотивация. Мы наслаждаемся сейчас каждым нашим прокатом, каждым выступлением на соревнованиях. Всё это видят наши болельщики, молодые фигуристы, и это подталкивает нас, чтобы продолжать двигаться дальше. Всегда с улыбкой.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— После удачного сезона-2018/19 в результатах вашей пары наметился спад. На это были объективные причины?

Н.Д.: Да, летом 2019-го я получила достаточно серьёзную травму, которая не позволила в полной мере подготовиться к новому сезону. Потом мы смогли набрать форму, но из-за пандемии чемпионат мира был отменён. Тогда мы были очень расстроены, ведь, как сказал Маттео, в последних сезонах хочется выступать как можно больше и как можно лучше. Собирать урожай, так скажем. Но мы рады, что сейчас всё начинает постепенно приходить в норму.

М.Г.: Представьте двадцатилетнего парня, который останавливает свои тренировки на три месяца и потом начинает заново. А теперь представьте тридцатилетнего, который ставит всё на паузу на три месяца и затем вновь приступает к работе. Это не одно и то же. Чтобы вернуться на тот же уровень, нужно приложить слишком много усилий. Было очень сложно. Знаете, что поменялось за эти 11 лет, что мы выступаем вместе? Раньше можно было спокойно поехать отдыхать после сезона и через пару недель ты был снова в отличной форме. В этом году мы полностью отказались от отпуска, потому что даже одна неделя буквально выбивает тебя из колеи. За неделю отпуска ты теряешь форму так, что потом нужно три недели усердно тренироваться, чтобы вернуться на прежний уровень. Поэтому мы сказали друг другу, что этот сезон будет для нас последним. И идём вперёд. Вот в этом большая разница, потому что сейчас мы соревнуемся с парами, которые на 15 лет младше нас.

— Так вы уже решили, что завершаете карьеру после этого сезона?

М.Г.: Да, это будет наш последний сезон.

Н.Д.: Скажем так, я, как женщина, хотела бы создать семью и стать матерью. Не чувствую, что могу продолжать выступать ещё четыре года, потому что потом будет уже слишком поздно. Я готова, Маттео тоже готов закончить выступления в этом сезоне.

— Когда спортсмены завершают выступления, то часто испытывают грусть, в последний раз выступая на знакомых турнирах. Чувствуете что-то похожее сейчас?

Н.Д.: Да, наверное, это так. С другой стороны, я занимаюсь фигурным катанием с шести лет, а сейчас мне уже 32, так что, выходит, это вся моя жизнь. И, конечно, мне хочется попробовать себя в чём-то другом. Делать что-то более взрослое.

М.Г.: Думаю, многое зависит ещё и от спортсмена. Если этот вопрос задавать Евгении Медведевой, которая закончила выступления будучи ещё очень юной, возможно она скажет, что ей жаль. Но если вы спросите, например, Максима Транькова и Татьяну Волосожар: не жаль ли им было завершать карьеру — ответ, думаю, будет другим. У каждого момента есть своя фаза. Наш момент настал.

— Почему вы не поменяли программу перед олимпийским сезоном?

Н.Д.: Мы решили оставить короткую программу, потому что с ней выступили всего дважды, если считать командный чемпионат мира. И нам кажется, что это сильная программа для олимпийского сезона, поэтому сконцентрировались на подготовке произвольной

М.Г.: Да, мы решили, что раз уж в прошлом сезоне было так мало стартов, эта короткая достойна того, чтобы быть увиденной.

«Китайская пара просто недосягаемая»

— На этапе в Турине выступит китайская пара Суй/Хань. На ваш взгляд, с ними реально кому-то бороться за золото Олимпиады в Пекине?

Н.Д.: Мне кажется, что эти китайцы просто недосягаемые. Если они не допустят ошибки, то, конечно же, получат золото, ведь они самые сильные из всех. Не только в техническом плане, но и в том, как они выражают себя на льду. Конечно, есть молодые русские, которые никогда не ошибаются, так что китайцам нужно быть осторожными. Но нужно быть объективными, мы в борьбе за золото не участвуем.

М.Г.: Было бы здорово, если случилось такое соревнование, где все бы выступили блестяще, исполнив все элементы без единой ошибки. Пара Суй/Хань технически и артистически очень одарённые. Поэтому, если все откатают на максимум, сражаться с ними очень тяжело.

— Но в Пекине будет ведь и командный турнир. В Сочи и Пхёнчхане сборная Италии оставалась четвёртой. Может быть, удастся в этот раз всё же подняться на пьедестал?

Н.Д.: Мы выложимся на все сто процентов, тут без вопросов. Но так с ходу и не скажешь, ведь надо посмотреть, как выступят и другие страны, но мы будем стараться!

М.Г.: Командный турнир — это очень непредсказуемое соревнование. Но наше преимущество в том, что у нас достаточно сильные фигуристы в каждом виде программы. Возможно, именно это и станет нашим козырем. Да, у нас нет номера один в танцах, в парах, нет лучших одиночников и одиночниц. Но итальянские фигуристы готовы заявить о себе в каждом виде, и это может сыграть нам на руку.

«Дружим с Тарасовой и Морозовым и будем болеть за них»

— Вызов китайцам в Пекине постараются бросить сразу три российские пары. Среди наших дуэтов у вас есть предпочтения?

М.Г.: Мы крепко дружим с Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым, так что мы, конечно же, будем болеть за них. Мне кажется, что они уже на старте сезона в отличной форме, раньше такого не было. Думаю, эта стратегия может сработать. Пары из Северной Америки всегда в великолепной форме ещё с августа, а пары с Востока — российские и китайские, как правило, выходят на пик формы непосредственно к чемпионату Европы, мира и Олимпийским играм. Именно поэтому думаю, что они изменили стратегию. Пока ещё многие пары не в лучших кондициях, ведь главный старт четырёхлетия только через несколько месяцев.

— Расскажите, а как вы подружились с Евгенией и Владимиром.

Н.Д.: Мы почти год жили в России несколько лет назад, поэтому очень подружились с Фёдором Климовым, Александром Энбертом и с Женей и Владимиром.

М.Г.: Мы несколько лет подряд проводили совместные сборы перед стартом сезона и перед важными турнирами. Каждый – примерно по три недели. Конечно же мы все подружились! Вообще у нас с Николь было много возможностей познакомиться с разными парами. Мы, например, были и в Китае и три недели тренировались с китайской парой, думаю, мы вообще единственная пара, которая может этим похвастать (улыбается). Должен признать, что мы никогда не останавливались на достигнутом, всегда хотели добиваться большего, ведь у каждого есть своя техника и своя стратегия. Но, куда бы мы ни приезжали, нас всегда принимали с распростёртыми объятиями, никто никогда не поворачивался к нам спиной.

— И как вам жизнь в России? С какими сложностями пришлось столкнуться?

Н.Д.: Мы были вдвоём и поддерживали друг друга как могли, но всё самое сложное ждало нас за пределами катка. Познакомиться с кем-то и тем более подружиться было трудно. Не так много людей говорят по-английски. Плюс зимой нам пришлось тяжело, нет, на самом деле тяжело, потому что очень холодно было. Мы летом переехали и успели застать шикарные дни, но вот когда началась зима, всё стало тяжело.

М.Г.: Конечно, если бы мы говорили по-русски, всё было бы намного проще. Сложности были в обычной жизни — когда мы хотели оформить себе сим-карту или надо было ехать куда-то на маршрутке.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Но сейчас вы здесь, в Италии, на домашнем Гран-при. Какие впечатления перед стартом?

Н.Д.: Мы будем наслаждаться и постараемся получить максимальное удовольствие, а результат, думаю, не заставит себя ждать. Планировать завоевать медаль или занять определённое место — путь в никуда. Поэтому думаем только о своём выступлении, а не о местах. Мы рады, что выступаем в Италии.

М.Г.: Сейчас уже не так важен сам результат, сколько удовольствие от выступления и осознание того, что всё сделано правильно.