«Ваня был рядом и поддерживал». Чемпионы России вернулись на лёд после затяжной болезни

Александра Степанова и Иван Букин не смогли очаровать судей на этапе Гран-при в Италии. Но главное, что они снова в танцах!

Начало олимпийского сезона выдалось очень тяжёлым для всех трёх лучших танцевальных дуэтов России. Александра Степанова и Иван Букин из-за проблем со здоровьем у партнёрши пропустили и контрольные прокаты в Челябинске, и все предсезонные турниры.

К своему первому старту, этапу Гран-при в Турине, действующие чемпионы России подошли не на пике уверенности, зато с зашкаливающим желанием проявить себя. Премьера ритм-танца в стиле хип-хоп стала настоящим событием и вызвала восторг у итальянской публики. Правда, судьи явно придержали оценки россиянам, из-за чего они занимают третье место и уступают лидерам почти шесть баллов.

В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Саша и Иван поделились впечатлениями от первого соревновательного проката сезона, рассказали о трудном периоде лечения и восстановления, а также обозначили цели на сезон.

Как же долго мы их ждали!

— Это ваш первый старт в сезоне. Насколько сложно было преодолевать затянувшийся период борьбы за здоровье?

А.С.: Нас очень сильно поддерживали наши родные и близкие. Болела, в общем-то, я, и от Вани поддержка была очень важна. Он ко всему относился с пониманием, был рядом и поддерживал. После каждой моей болезни старались набирать форму, потом я снова заболевала и всё начиналось сначала. Было непросто, честно говоря. Но мы уже очень хотели выйти и показать свои программы, ведь достаточно давно их поставили. Особенно произвольный танец. Было очень большое желание просто выйти и показать.

— Сейчас как себя чувствуете?

А.С.: Сейчас всё хорошо, спасибо. Разобрались, в чём дело.

— На льду вы сегодня были так зажигательны. Выпустили пар и обиды за те невзгоды, что вас преследовали?

А.С.: Танец очень заводной и тут действительно нужно поднимать публику, чтобы именно своей энергетикой зажечь зал. Мне кажется, нам сегодня не хватило уверенности. Я бы посмотрела по видео, как мы выступили. А лучше бы, конечно, вживую себя посмотреть, чтобы всю картину увидеть (смеётся). Так как это первый старт, то было очень важно преодолеть себя и не зажаться. У нас не всё, но многое сегодня получилось.

И.Б.: Волнение всегда присутствует, без него нельзя. Когда ты пропускаешь какую-то часть сезона, то нервозность внутри копится. Но сегодня было нормально, вышли кайфануть!

— Многие танцоры рассказывали, что намучились с постановкой ритм-танца в стиле стрит-дэнс. У вас были с этим трудности?

И.Б.: Вообще это рождается. Мы что-то ищем-ищем, а потом вдруг: а вот это вот подходит! Мы начинаем с этим работать, и так рождается программа. Если бы у нас постоянно были румба и хип-хоп, ну… Во-первых, это надоело бы зрителю, да и для самого развития фигурного катания это не очень хорошо. В этом году хип-хоп, в этом году блюз, мы любим эти два направления, даже обрадовались, когда в прошлом сезоне узнали, что точно будут блюз и хип-хоп. Мы знали, что возьмём именно их, хотя это и необязательно.

— Начало сезона получилось скомканным, но здесь ведь важно, чтобы окончание хорошее вышло?

И.Б и А.С: Совершенно верно!

И.Б.: У нас будет немного времени до следующего этапа Гран-при, но я думаю, что успеем исправить какие-то ошибки, которые здесь найдём.

А.С.: И постараемся за неделю всё поправить и прибавить. Не могу сказать, что мы сейчас думаем об Олимпиаде, об окончании сезона, об этой такой важной точке, самой наивысшей в спортивной карьере. Тем более после Олимпийских игр будет ещё чемпионат мира. Сейчас мы шаг за шагом идём к нашей цели.

— На пресс-конференциях у танцевальных пар всегда очень весело, вы часто друг друга подкалываете, видно, что у вас хорошая атмосфера…

И.Б.: У нас сейчас действительно очень хорошие дружеские отношения, да и вообще очень классные соперники.

А.С.: Мы давно знаем Габриэлу и Гийома, с детства буквально, мы хорошо к ним относимся, надеюсь, что и они к нам. Хорошо общаемся с парой Хаббл/Донохью. Есть, наверное, спортсмены, которые могут посмотреть на тебя как-то косо, но в нашем виде такого нет.