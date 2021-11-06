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Интервью с фигуристкой Луной Хендрикс: победа над россиянками на Гран-при в Италии, мнение о Щербаковой, возрастной ценз

«К 18 ребёнок становится женщиной». Смелое заявление фигуристки, победившей россиянок
Екатерина Ефимова
Интервью фигуристки Луны Хендрикс
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Луна Хендрикс объяснила, почему в фигурном катании необходимо поднять возрастной ценз. И назвала лучшую одиночницу России на данный момент.

Как бы ни закончились соревнования женщин на этапе Гран-при в Турине, их главным открытием останется бельгийка Луна Хендрикс. Эффектная фигуристка с очаровательной улыбкой в свой 22-й день рождения произвела настоящую сенсацию, оставив позади себя в короткой программе Анну Щербакову и Майю Хромых.

В эксклюзивном интервью «Чемпионату» героиня дня рассказала, почему так поздно засияла на международной арене, что даёт ей мотивацию для продолжения карьеры и как бы отнеслась к появлению в сборной Бельгии фигуристки из России.

А ещё Луна уверена, что на взрослые соревнования фигуристок надо пускать только с 18 лет. Ведь в этом возрасте ребёнок становится женщиной.

Смелое заявление фигуристки, победившей россиянок.

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«Слышала, что одна российская фигуристка хотела выступать за Бельгию»

— Луна, поздравляю с днём рождения и таким прекрасным результатом. Лидерство в короткой программе для вас стало неожиданностью?
— Я была готова к этой короткой программе, верила в себя, но у тебя всегда есть только один шанс – здесь и сейчас. Я счастлива, что у меня получилось этим шансом воспользоваться. Мне показалось, что я допустила маленькую ошибку на скольжении, ну и вообще всегда есть к чему стремиться и что улучшать.

— День рождения придал вам сил?
— Ой, мне кажется, больше стресса придал (улыбается)! Если бы я не откатала чисто, не смогла бы насладиться сегодняшним днём, а так у меня будет больше поводов для радости.

— Фигурное катание в Бельгии — далеко не самый популярный вид спорта. Есть ли сложности с тем, чтобы представлять эту страну на международной арене?
— Ой, да, это очень сложно на самом деле. Нет мощной поддержки детского спорта, и ты должен сам оплачивать всё, пока не появятся хорошие результаты. А когда появляются результаты, в тебя начинают верить и поддерживать. И очень сложно пройти вот этот путь, добиться чего-то, чтобы тебя начали поддерживать. И это грустно, но, надеюсь, в будущем что-то поменяется.

Фото: instagram.com/loenahendrickx

— А вы так же популярны в Бельгии, как российские фигуристки у себя на родине?
— Не думаю, у нас в Бельгии популярен футбол. Правда, после прошлого чемпионата мира я получила немного больше внимания. И это уже неплохо (улыбается).

— Сейчас многие российские фигуристки меняют гражданство. Как вы отреагируете, если одна из наших спортсменок решит кататься за Бельгию?
— Это возможно. Я даже слышала подобные разговоры относительно одной фигуристки, но потом что-то не получилось. Посмотрим, что будет в дальнейшем. Я просто продолжу работать и стараться приносить максимальный результат. Не всё зависит от нас.

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«Я всегда мучилась с прыжками, не думаю, что у меня есть талант»

— Вы пропустили длительное время из-за травмы. Возвращение далось трудно?
— Это было по-настоящему сложно, потому что травма была не одна, за ней сразу же пришла другая. В сумме я не могла выступать больше года. Это время было очень сложным. Я поняла, что обожаю фигурное катание и не представляю свою жизнь без него. Поняла, что хочу вернуться, потому что это моя любовь и я хочу выступать и выступать. Я так горжусь собой, что мне удалось всё это преодолеть и вот теперь я здесь.

— Вам сегодня исполнилось 22 года. Многие фигуристки заканчивают карьеру гораздо раньше, а вы только-только заявляете о себе. В чём ваш секрет?
— Я просто люблю фигурное катание и обожаю тренироваться каждый день. Мне кажется, я буду тренироваться и выступать до тех пор, пока просто не смогу кататься. Не могу представить, чтобы что-то заставило меня уйти из спорта. Буду продолжать, пока это не закончится.

— Пример Елизаветы Туктамышевой, которая завоевала медаль чемпионата мира в 24 года, вдохновляет?
— Когда мне было 16, тройные прыжки у меня получались так себе. Но я начала кататься очень поздно, у нас в Бельгии нет условий, чтобы грамотно тренироваться на топ-уровне, сложно совмещать школу и тренировки. Поэтому мне пришлось переехать в Голландию в спортшколу, где я могла больше работать. Так что Лиза Туктамышева и, конечно, Каролина Костнер — мои примеры для подражания. Особенно Костер, это было просто потрясающе иметь такую длинную карьеру в фигурном катании, это достойно восхищения. Она европейка, у неё прекрасное скольжение. Каролина никогда не сдавалась и вообще пример долголетия в фигурном катании. Всегда шла за своей мечтой и наслаждалась.

— Обычно фигуристки достигают своего пика в 15-16 лет. У вас же с возрастом результаты становятся лучше и лучше. Можете объяснить, с чем это связано?
— Не знаю, я поздно начала тренироваться, до 13 лет вообще тренировалась только раз в день и, конечно, это сказывалось. После переезда в Нидерланды у меня стало по 2-3 тренировки в день. Рада, что у меня есть мой старший брат, он всегда был примером для меня, я видела, как он работает и как тяжело ему добиваться поставленных целей, но как круто, когда у него получается. Поехать вместе на Олимпийские игры было просто потрясающе!

— Стало ли вам легче кататься с возрастом?
— Легко не было никогда, потому что я всегда мучилась с прыжками, не думаю, что у меня есть в этом талант… Но я много тренируюсь и усердно работаю, чтобы прыжки стали стабильными. И сейчас вроде получается.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

«Мне нравятся Щербакова и Валиева, а лучшая фигуристка России — Туктамышева»

— Как вы считаете, можно ли бороться с русскими фигуристками без прыжков ультра-си?
— Если честно, то не думаю. Они значительно превосходят меня в техническом аспекте. Когда я вижу их тренировки, то впечатляюсь их прыжками. Это просто потрясающе.

— В последнее время ведутся разговоры о балансе техники и артистизма в фигурном катании. На ваш взгляд, стоит ли изменить влияние технической оценки на сумму баллов?
— Думаю, неплохо было бы это изменить, потому что технический аспект превалирует над артистическим. И если бы это судили по-разному разные судьи, то было бы более честно.

— А каково ваше мнение по поводу возрастного ценза в женском фигурном катании?
— Думаю, было бы отлично выходить во взрослые в 18 лет. К этому возрасту ты становишься женщиной, а не ребёнком. Не хочу сказать, что российские фигуристки — дети на льду, потому что они прекрасно выступают, но я думаю, что важно находиться по многу лет в фигурном катании, и в 18 лет наступает такой момент, что ты можешь оставаться в спорте.

— А что вы думаете о российских фигуристках? Их карьеры зачастую так скоротечны...
— В России у вас очень много фигуристок и, когда одна находится на вершине, на подходе уже другая, которая может быть лучше, потому что моложе. Поэтому карьеры могут обрываться очень быстро.

Фото: РИА Новости

— Получаете ли вы эстетическое удовольствие от выступления юных российских фигуристок: Щербаковой, Валиевой, Трусовой, Хромых?
— Мне нравятся Щербакова и Валиева, у них такие программы, такие линии! Прекрасное скольжение, уверенные прыжки. Ну и, конечно, Елизавета Туктамышева! Она лучшая фигуристка на данный момент в России, она слышит музыку и чувствует её, а ещё и прыгает!

— Недавно тренер Александр Жулин предложил добавлять очки за возраст, что вызвало полемику в российских СМИ. А вы что думаете по этому поводу?
— Да нет, очков не надо добавлять (улыбается). Но возрастной ценз можно поднять до 18 лет.

— После Олимпиады в Пхёнчхане вы уже сделали одну татуировку. Что она значит? Планируете ли сделать ещё одну для Пекина?
— Для меня поездка на Олимпийские игры — это большое достижение, и я хотела сделать себе татуировку, чтобы запечатлеть этот момент. Но этого достаточно, больше у меня татуировок не будет.

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