«Абсолютно неважно, что он русский». Взгляд французских фигуристов на громкий конфликт

Одни из главных фаворитов Олимпиады в танцах на льду, французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, на старте сезона оказались в центре громкого скандала. Сизерон резко отреагировал на заявление российского судьи Александра Веденина о том, что их дуэт выглядит холодно из-за нетрадиционной ориентации партнёра.

После победы на этапе Гран-при в Турине Пападакис и Сизерон дали эксклюзивное интервью «Чемпионату», в котором оценили своё выступление, рассказали о работе над ритм-танцем и объяснили, какие выводы сделали после поражения на Играх в Пхёнчхане.

Не стал Гийом избегать и самой острой темы этого сезона. Француз подчеркнул, что не подавал никакой жалобы на Александра Веденина, и рассказал, почему решил не молчать.

«Мы были не до конца довольны тем, как выглядели в Финляндии. Поэтому поменяли костюмы»

— Габриэла, Гийом, поздравляю с победой. Всем ли вы довольны по итогам этапа Гран-при в Турине? Над чем предстоит работать в первую очередь?

Г.П.: Мы чувствовали себя хорошо. Довольны нашим выступлением и оценками, потому что улучшили результаты по сравнению с соревнованиями в Финляндии. Особенно в шагах, это было нашей главной целью. Конкуренция была высокой, здесь выступали две сильные пары — Хаббл/Донохью и Степанова/Букин, так что и давление присутствовало.

Г.С.: Мы начали сезон с небольших соревнований и продолжаем его выступлением на серии Гран-при. Чувствуем, что мы реально хорошо готовы и довольны тем, как выглядим сейчас. И, конечно, мы очень рады, что вновь выступаем при поддержке трибун, и очень благодарны зрителям. Для начала сезона мы выступили действительно хорошо. Конечно, всегда есть над чем работать, вот сейчас у нас будет пара недель, чтобы убрать какие-то недочёты.

— Перед этим турниром вы поменяли костюмы. В Турине мы увидели окончательный вариант?

Г.С.: Возможно, это неокончательная версия. После соревнований в Финляндии, посмотрев видео и фото, мы были не до конца довольны тем, как выглядели. Поэтому решили попробовать что-то более элегантное. Думаю, эти костюмы больше подходят к нашей программе. Люди привыкли, что мы не выступаем в чём-то блестящем или искрящемся, и это новый опыт для нас. Хотя я не думаю, что это финальный вариант, может, мы ещё что-то изменим.

— Не страшно в олимпийский сезон продолжать эксперименты?

Г.С.: Мне кажется, мы следуем своим инстинктам, пытаемся понять, что нам нужно. И если мы верим в то, что мы делаем, и доверяем своему выбору, то рисковать абсолютно нормально.

— Расскажите, пожалуйста, про постановку ритм-танца. Как вы отреагировали на обязательную тему сезона — стрит-дэнс?

Г.С.: Мы хотели сделать что-то нестандартное и долго выискивали необычные стили в хип-хопе и стрит-дэнсе. В итоге мы выбрали вакинг. Нам показалось, что этот стиль лучше всего резонирует с возможностями наших тел.

Это был вызов, потому что мы никогда такого не делали. Мозг просто кипит, потому что очень большое внимание уделяется координации. У нас было несколько недель тренировок, когда мы работали только над вакингом, чтобы показать стиль на льду и не выглядеть как новички. Но мы были очень рады, что смогли поработать с нашим специалистом по вакингу в Монреале, она одна из лучших в мире, и это была очень вдохновляющая работа.

«Синицина и Кацалапов добились огромного прогресса за последнее время»

— Вам уже удалось посмотреть на постановки Синициной и Кацалапова в этом сезоне?

Г.П.: Мне кажется, я видела какие-то части их программы на соревнованиях в России, но я особо не могу сказать о программе в начале сезона. Весь мир сейчас активно тренируется и оттачивает своё мастерство. Все программы дорабатываются, ищутся лучшие варианты, так что сложно составить цельное впечатление о постановках до главных стартов. Но они прекрасная пара, очень сильная, и добились огромного прогресса за последнее время. Будет очень любопытно посмотреть, что они покажут на следующей неделе.

— Насколько вообще для вас важно видеть, что катают конкуренты?

Г.С.: Очень интересно посмотреть, но это не слишком влияет на нашу подготовку и решения. Думаю, мы всегда следуем своему артистическому инстинкту, плюс у нас есть фидбек от судей, специалистов, которые говорят нам, что нужно улучшить. Но, конечно, всегда интересно посмотреть, что делают другие пары. Это сильно мотивирует.

— Совсем скоро Олимпиада в Пекине. Сделали ли вы работу над ошибками после прошлых Игр?

Г.С.: Мы знаем, что нужно сделать и какая работа нам предстоит. Мы понимаем, на каком уровне должны находиться на Олимпиаде, и постепенно идём к нему. Наша программа может быть улучшена, и уж конечно мы знаем, каких ошибок нам нужно избежать.

Да, конечно, нашей проблемой в основном стал костюм (смеётся)… Но всё равно, мы получили неоценимый опыт. Сейчас у нас по-другому работает голова, ведь Игры в Пхёнчхане были для нас первыми в карьере. Сейчас мы повзрослели, стали увереннее в себе и своей работе.

Фото: РИА Новости

«Ситуация с Ведениным не имеет отношения к фигурному катанию»

— Простите за острый вопрос, но сейчас ISU ведёт расследование по поводу жалобы французской федерации на российского судью Веденина. Какое бы решение вас устроило?

Г.С.: Я никакой жалобы не подавал. Всё это в конце концов не имеет ничего общего с фигурным катанием. Думаю, это была прекрасная возможность для многих — отреагировать на мнение одного отдельного человека. Я очень рад той поддержке, которую оказали мне другие фигуристы и ISU. Для меня и для всех фигуристов, включая русских, важно, чтобы спорт оставался безопасным местом для каждого. Да, это спорт с судьями и оценками. Ты выставляешь себя на обозрение, и ты знаешь, что тебя будут судить. Но важно, чтобы тебя оценивали по тому, как ты выступаешь, а не по какому-либо другому принципу.

— Гийом, вы получили много слов поддержки от российских болельщиков. Но также в России есть мнение, что таким образом французская федерация оказывает давление на судей в олимпийский сезон. Что можете ответить тем, кто так считает?

Г.С.: Ну, во-первых, абсолютно неважно, что он русский. Это вообще никак не связано с фигурным катанием, я уже это сказал. Я не воспринял это на свой счёт. Это просто посыл, который мы всегда пытаемся принести на лёд — любовь и принятие, и именно это важно для нас. И только это нас волнует, политика — она больше нас, и мне было важно отреагировать на тот комментарий. Это не было персональной атакой, это просто было сказано, и нужно было на это ответить. Мы просто фигуристы, мы побеждаем на соревнованиях и это именно то, чем мы занимаемся.

Г.П.: Мне кажется, что эта ситуация дала нам очень много. Мы получили такое количество поддержки — от ISU, от нашей федерации, от других фигуристов, от российских болельщиков, которые подчёркивали, что это не общее мнение, а мнение одного человека. И вот это было по-настоящему важно.