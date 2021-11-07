«Человек совершенно непрофессионален». Наши фигуристы проиграли из-за российской судьи?

Степанова и Букин получили незаслуженно низкие оценки на этапе Гран-при в Италии. Бестемьянова уверена, что это происки арбитра из России.

Танцы на льду всегда были главной площадкой для судейских скандалов, и олимпийский сезон, похоже, исключением не станет. Поражение россиян Александры Степановой и Ивана Букина в борьбе с американцами на этапе Гран-при в Турине вызвало шквал негативных комментариев в адрес арбитров.

И если спорным оценкам иностранных арбитров ещё можно найти объяснение, то понять решение судьи из России категорически невозможно.

Неужели российские фигуристы упустили серебро этапа Гран-при из-за своего же судьи?

Российские фигуристы потерпели спорное поражение от американцев

Для российских танцоров Александры Степановой и Ивана Букина этап Гран-при в Италии стал настоящим испытанием на прочность. После затяжной болезни партнёрши дуэт впервые вышел на соревновательный лёд и показал свои новые олимпийские программы. С учётом всех обстоятельств ученики Александра Свинина и Ирины Жук выглядели очень достойно, особенно им удался произвольный танец «Ромео и Джульетта». Постановка отличается нестандартной хореографией и интересным ритмическим решением. Кроме того, спортсмены пошли на риск и попробовали нетипичные для себя нижние вращения.

Однако оценок наших фигуристов хватило лишь для бронзы. Если победа французского дуэта Пападакис/Сизерон сомнений ни у кого не вызвала, то вот преимущество американцев Мэдисон Хаббел и Захари Донохью над нашими фигуристами многим показалось крайне странным. На несправедливость такого решения указали сразу несколько специалистов. По их мнению, Степанову и Букина откровенно засудили, поставив американскую пару выше.

«Не люблю говорить о судействе, но здесь не говорить нельзя. Степанову и Букина засудили, и уже второй раз. Но если в короткой программе ещё можно было придраться, то сегодня они были сильнее на две головы американской пары Хаббел и Донохью. Программа у Саши и Вани удивительная, мне очень понравилось их выступление», — возмущалась Татьяна Тарасова.

Новость по теме Тарасова: Степанову и Букина засудили, они были сильнее на две головы американской пары

Олимпийская чемпионка обвинила судью из России в поражении Степановой и Букина

Наталья Бестемьянова и вовсе уверена, что в проигрыше Саши и Вани виновата… судья из России. Олимпийская чемпионка рассказала, что именно наш арбитр поставил российской паре низкие баллы.

«Невооружённым глазом было видно, что Степановой и Букину занизили оценки. Занижает в первую очередь русский судья. С какой стати он даёт прибавки меньше, чем другие, — непонятно. Ситуация довольно странная, конечно.

Это абсолютно прозрачно и понятно: он на оригинальном танце поставил Хаббелл и Донохью на первое место, а Пападакис и Сизерона — на второе. Это всё уже говорит о том, что человек совершенно непрофессионален и действует не в интересах нашей пары. В общем, невозможно, как-то неприятно это всё», — сказала Бестемьянова.

Справедливы ли претензии Натальи Филимоновны к Лолите Лабунской (а именно она судила соревнования танцоров в Турине)? Давайте разбираться.

Судейство российского арбитра не было вопиющим

Прежде всего особой лояльности Лабунская в отношении Степановой и Букина действительно не проявила. В ритм-танце Лолита Михайловна, как и остальные восемь арбитров, поставила американцам больше, чем россиянам. Однако больше, чем от российского судьи, Саша и Ваня получили только от арбитра из Италии. В целом превосходство Хаббел и Донохью после первого дня выглядело закономерным. Разве что отставание в 3,32 балла могло показаться чересчур большим.

Куда интереснее выглядит картина по итогам произвольного танца. Там мнения арбитров разделились: судьи из Канады, Венгрии, Австрии и Китая поставили Степанову и Букина на второе место, а вот Лабунская вместе с американцем, итальянцем, немцем и французом присудили вторую позицию американцам. При этом Хаббел и Донохью по оценкам Лабунской обошли россиян на 2,3 балла. Для сравнения, разница в баллах у итальянца составила 11,4, а у француза – 8,93.

Да, Лабунскую нельзя упрекнуть в желании вытянуть пару из своей страны на более высокое место, но и вопиющим её судейство тоже не назовёшь. И уж точно списывать вину за поражение россиян в споре с американцами исключительно на российского арбитра не стоит.

Фаворитизм арбитров в пользу США настораживает

В целом же высокие баллы американского дуэта на старте сезона вызывают тревогу. Мэдисон и Захари не стоят на месте и постепенно прогрессируют, развивая синхронность на дорожке шагов и пробуя новые элементы, но столь заметный разрыв с нашими фигуристами вводит в замешательство.

Как бы ни было Степановой и Букину и их поклонникам обидно занять третье место, а не второе, проблема гораздо глобальнее. Именно танцы на льду могут внести решающий вклад в борьбу за золото в командном турнире Олимпиады. И такой откровенный фаворитизм арбитров в пользу дуэта из США на старте сезона не может не настораживать.