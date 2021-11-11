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Кто из российских фигуристок должен ехать на Олимпиаду, 11 ноября: шансы Щербаковой выросли, Трусова в опасности

Щербакова рвётся на Олимпиаду. Трусова сильно сдала позиции в «Гонке за Пекин»
Алексей Адамов
Шансы Щербаковой выросли, Трусова в опасности
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Кто из российских фигуристок заслуживает выступить на Играх в данный момент? Резкие изменения в общем зачёте спецпроекта «Чемпионата».

Действующая чемпионка мира Анна Щербакова последней из топовых российских фигуристок предъявила свои козыри в борьбе за место на Олимпиаде в Пекине. Зато сделала это настолько убедительно, что сразу ворвалась в число фавориток «Гонки за Пекин». Щербакова рвётся на Олимпиаду!

В очередном выпуске спецпроекта «Чемпионата» смотрим, как изменилась ситуация в сражении за три путёвки на Игры после этапа Гран-при в Турине. И отвечаем на главный вопрос: кто же из фигуристок заслужил представлять Россию на Олимпиаде на данный момент?

Кто из российских фигуристок достоин выступить на Олимпиаде? «Гонка за Пекин» началась Кто из российских фигуристок достоин выступить на Олимпиаде? «Гонка за Пекин» началась

В Турине Щербакова набрала 238,08 балла. Могла и больше, если бы не ошибка в короткой программе, но и этого хватило, чтобы подняться на второе место по лучшему результату сезона. Мировому рекорду Камилы Валиевой Аня проиграла без малого 30 баллов, зато оставила позади и Елизавету Туктамышеву, и Александру Трусову, и Майю Хромых, которая в Италии свой результат по сравнению с Будапештом улучшила на два балла.

И снова, уже на третьем этапе Гран-при подряд, российские девушки занимают первое и второе места. На этот раз два балла за победу получает Щербакова, а балл за второе место достаётся Хромых.

Хромых заметно поправила своё положение в таблице прыжков. В Турине ей удались два четверных тулупа, а оба проката получились без срывов. Щербакова же получает два балла за чистый квад, а также балл за безошибочный прокат произвольной.

А вот по части компонентов ситуация прямо противоположная. Судьи строго отнеслись к дебютантке Гран-при и поставили Хромых не самые высокие баллы за компоненты. Из-за этого Майя по данному показателю опустилась с четвёртого на шестое место. У Щербаковой средний балл за компоненты по сезону немножко упал, но она осталась второй. Больше судьи ставят только Камиле Валиевой.

Приятно, что мнения журналистов и читателей в очередной раз совпали. Если Камила Валиева и Елизавета Туктамышева постоянно присутствуют в топ-3, то Александру Трусову оттуда вытеснила Щербакова. И дело не только в классном выступлении Ани в Италии, но и в травме Саши.

В общем зачёте также произошли изменения. Щербакова вспорхнула из низов турнирной таблицы и уже третья. Аня изо всех сил рвётся на Олимпиаду. Если бы выбор состава надо было делать сегодня, то в Пекин стоило бы отправить Валиеву, Туктамышеву и Щербакову. А вот Александра Трусова, блеснувшая в Лас-Вегасе, сильно сдала позиции в «Гонке за Пекин». Саша пропустила вперёд не только Щербакову, но и Хромых.

На четвёртом этапе Гран-при, который пройдёт с 12 по 14 ноября в Японии, шанс поправить свои дела есть у аутсайдера «Гонки за Пекин» Дарьи Усачёвой. В отсутствие Трусовой Даша способна побороться за победу и доказать, что реальных претенденток на Пекин по-прежнему семеро.

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