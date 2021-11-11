Щербакова рвётся на Олимпиаду. Трусова сильно сдала позиции в «Гонке за Пекин»

Действующая чемпионка мира Анна Щербакова последней из топовых российских фигуристок предъявила свои козыри в борьбе за место на Олимпиаде в Пекине. Зато сделала это настолько убедительно, что сразу ворвалась в число фавориток «Гонки за Пекин». Щербакова рвётся на Олимпиаду!

В очередном выпуске спецпроекта «Чемпионата» смотрим, как изменилась ситуация в сражении за три путёвки на Игры после этапа Гран-при в Турине. И отвечаем на главный вопрос: кто же из фигуристок заслужил представлять Россию на Олимпиаде на данный момент?

В Турине Щербакова набрала 238,08 балла. Могла и больше, если бы не ошибка в короткой программе, но и этого хватило, чтобы подняться на второе место по лучшему результату сезона. Мировому рекорду Камилы Валиевой Аня проиграла без малого 30 баллов, зато оставила позади и Елизавету Туктамышеву, и Александру Трусову, и Майю Хромых, которая в Италии свой результат по сравнению с Будапештом улучшила на два балла.

И снова, уже на третьем этапе Гран-при подряд, российские девушки занимают первое и второе места. На этот раз два балла за победу получает Щербакова, а балл за второе место достаётся Хромых.

Хромых заметно поправила своё положение в таблице прыжков. В Турине ей удались два четверных тулупа, а оба проката получились без срывов. Щербакова же получает два балла за чистый квад, а также балл за безошибочный прокат произвольной.

А вот по части компонентов ситуация прямо противоположная. Судьи строго отнеслись к дебютантке Гран-при и поставили Хромых не самые высокие баллы за компоненты. Из-за этого Майя по данному показателю опустилась с четвёртого на шестое место. У Щербаковой средний балл за компоненты по сезону немножко упал, но она осталась второй. Больше судьи ставят только Камиле Валиевой.

Приятно, что мнения журналистов и читателей в очередной раз совпали. Если Камила Валиева и Елизавета Туктамышева постоянно присутствуют в топ-3, то Александру Трусову оттуда вытеснила Щербакова. И дело не только в классном выступлении Ани в Италии, но и в травме Саши.

В общем зачёте также произошли изменения. Щербакова вспорхнула из низов турнирной таблицы и уже третья. Аня изо всех сил рвётся на Олимпиаду. Если бы выбор состава надо было делать сегодня, то в Пекин стоило бы отправить Валиеву, Туктамышеву и Щербакову. А вот Александра Трусова, блеснувшая в Лас-Вегасе, сильно сдала позиции в «Гонке за Пекин». Саша пропустила вперёд не только Щербакову, но и Хромых.

На четвёртом этапе Гран-при, который пройдёт с 12 по 14 ноября в Японии, шанс поправить свои дела есть у аутсайдера «Гонки за Пекин» Дарьи Усачёвой. В отсутствие Трусовой Даша способна побороться за победу и доказать, что реальных претенденток на Пекин по-прежнему семеро.