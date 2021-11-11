Подарок для американки. Сумеет ли аутсайдер группы Тутберидзе продлить гегемонию России?

Женский турнир на Гран-при Японии неожиданно превратился в самый непредсказуемый среди всех этапов серии. После снятия Александры Трусовой у иностранных фигуристок наконец-то появился шанс прервать российскую гегемонию на Гран-при, которая тянется уже почти три года.

Честь российской школы и группы Этери Тутберидзе будет в одиночку отстаивать 15-летняя Дарья Усачёва – аутсайдер борьбы за место на Олимпиаде. Сумеет ли вчерашняя юниорка одержать победу над хвалёной американкой с более сложным контентом?

Такого ответственного старта в жизни Даши ещё точно не было!

Трусова сделала подарок иностранным фигуристкам

Безраздельное доминирование российских фигуристок на Гран-при уже давно никого не удивляет. Шансы на победу у иностранных спортсменок появляются только в случае непредвиденных обстоятельств. Именно это и случилось в преддверии турнира в Японии: впервые за несколько лет зарубежные соперницы могут прервать гегемонию россиянок на международных соревнованиях.

Дорогу к долгожданной победе иностранным фигуристкам открыла Александра Трусова. Она была бесспорным фаворитом этапа в Токио и могла выиграть даже с облегчённым контентом, однако врачи настояли на снятии Саши из-за травмы ноги. В её отсутствие интрига в женском одиночном катании стремительно возросла. Это щедрый подарок для американки Лью и других иностранных фигуристок. Продлить внушительную серию России попытается другая ученица Этери Тутберидзе — Дарья Усачёва.

Сделать это будет непросто: противостоять дебютантке серии будет опытная японка Каори Сакамото. Фигуристка из Страны восходящего солнца сделает всё, чтобы повторить успех соотечественницы Рики Кихиры, которая в 2018 году в финале Гран-при одолела Алину Загитову. С тех пор россиянки не проигрывали ни одного старта, на котором присутствовали (в прошлом сезоне наши девушки выступили только на одном этапе и заняли весь пьедестал). Также в борьбу включится кореянка Ю Ён, имеющая в своём арсенале четверные прыжки, а составит ей компанию американка Алиса Лью. На данный момент именно она представляет главную угрозу для Усачёвой.

Почему Усачёвой стоит опасаться американку

Даша и Алиса неоднократно встречались на соревнованиях на юниорском уровне. Американка опередила фигуристку из «Хрустального» в финале Гран-при-2019, но проиграла ей на чемпионате мира, поэтому делать выводы, основываясь на прошлых результатах, опрометчиво. В пользу Лью говорит более сильный технический набор: фигуристка владеет четверными прыжками, а также тройным акселем. В этом сезоне мы уже видели чистое исполнение этого элемента в короткой программе в Канаде, в отличие от Усачёвой, которая анонсировала прыжок ещё на контрольных прокатах, но так ни разу не зашла на него на соревнованиях.

Шанс Усачёвой в стабильном катании и более высокой оценке за компоненты. На дебютном этапе Гран-при в Лас-Вегасе Даша получила очень хорошие баллы, это говорит о том, что судьи благосклонно настроены к ученице Этери Тутберидзе. Даже учитывая заметный прогресс Лью в интерпретации, по артистизму ей до Усачёвой очень далеко.

Исход соревнований решит то, кто стабильнее откатает свои программы. Алиса рискует больше, поскольку исполняет сложнейшие прыжки: любая ошибка может лишить её не только золота, но и места на подиуме. Даша же известна своим умением собираться перед важными стартами. В Токио этот навык очень пригодится, ведь 15-летняя одиночница впервые столкнётся с таким серьёзным давлением: она не только представляет Россию на международной арене, но и в одиночку защищает авторитет группы Тутберидзе. Очень серьёзное испытание для вчерашней юниорки с психологической точки зрения.

Усачёва – единственная из шести топовых учениц «Хрустального», в чьём арсенале нет элементов ультра-си. Кроме того, именно у Даши наиболее низкий лучший результат сезона среди подопечных Этери. Всё это позволяет назвать Усачёву аутсайдером группы Тутберидзе. Но это вовсе не означает, что она не может победить американку Лью и всех остальных. Ещё как может.

Битва лучших пар России

При всём уважении к Трусовой, главной звездой этапа в Японии должен был стать Юдзуру Ханю. Двукратный олимпийский чемпион даже анонсировал четверной аксель, но снялся с турнира из-за травмы. Без него основными претендентами на победу выглядят другой японец Сома Уно и американец Винсент Чжоу. Из россиян за медали будут бороться Макар Игнатов и Александр Самарин. Оба фигуриста имеют хорошие шансы на призовые места при чистых прокатах.

В танцах на льду российские болельщики будут иметь удовольствие наблюдать за первой парой сборной Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым. Из серьёзных соперников у учеников Александра Жулина в Токио будут только американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс. Любопытно будет взглянуть на выступление великого Дайсуке Такахаси. Бронзовый призёр Олимпиады-2010 в одиночном катании в 35 лет возвращается на большой лёд с трёхкратной чемпионкой Японии Каной Мурамото. Попробует свои силы и молодой российский дуэт Софья Шевченко — Игорь Ерёменко.

Интригующее зрелище ожидает нас и в соревнованиях спортивных пар. Действующие чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов встретятся с Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым. Ученики Этери Тутберидзе настроены взять реванш и реабилитироваться за проигрыш на турнире Finlandia Trophy. А Настя с Сашей постараются удержать лидирующие позиции и ещё раз доказать свои претензии на олимпийское золото.