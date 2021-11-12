«Больно и тяжело на это смотреть». Личная трагедия фигуристки Тутберидзе на Гран-при

Дарья Усачёва снялась с турнира после болезненного падения на разминке. Девочка рыдала, покидая каток на руках у врача.

Кошмар! Другого слово для того, что случилось на этапе Гран-при в Японии, и не подберёшь. Юная российская фигуристка упала с лёгкого прыжка на разминке и в слезах покинула лёд. С катка её на руках уносил врач.

А вместе с Дашей Усачёвой плакали тысячи болельщиков, ведь на ученицу Тутберидзе было больно смотреть.

Этап Гран-при в Токио команда Тутберидзе будет вспоминать как страшный сон. Сначала Александра Трусова снялась с турнира из-за последствий травмы ноги. После этого все надежды российских болельщиков были связаны с Дарьей Усачёвой – вчерашней юниоркой без сложнейших прыжков, зато с умением кататься стабильно в любых условиях и классно транслировать задуманное хореографами. Состав участниц позволял Даше надеяться на первую крупную победу в карьере, но все мечты разрушил очень неприятный инцидент.

Усачёва должна была открывать вторую группу участниц, но на свой прокат так и не вышла. Во время шестиминутной разминки Дарья упала с лёгкого прыжка – двойного флипа, который наши фигуристки способны делать закрытыми глазами в любое время дня и ночи. Сразу стало понятно, что причиной конфуза стало повреждение. Дарья буквально распласталась на льду, на девочку было больно смотреть.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

С трудом добравшись до бортика, юная фигуристка не сдерживала слёзы и тут же оказалась на руках у врача сборной России и «Хрустального» Филиппа Шветского. На арене в Токио повисла гнетущая тишина, оставшиеся на льду фигуристки выглядели растеряно. Те же чувства присутствовали и у хореографа Даниила Глейхенгауза, комментировавшего соревнования в эфире Первого канала.

«Видно, что она шла на тройной флип, сделала «бабочку», видно, что во время отрыва, в воздухе возникли болевые ощущения. Больно и тяжело на это смотреть. Хочется пожелать Даше здоровья.

Серьёзных проблем со здоровьем у неё не было, были небольшие мышечные повреждения, как у всех спортсменов», — объяснял Даниил.

Через несколько минут диктор объявил об официальном снятии Усачёвой из-за травмы. Дарья пополнит лазарет «Хрустального» и теперь будет восстанавливаться к чемпионату России. К сожалению, и без того призрачные шансы Усачёвой на Олимпиаду сейчас выглядят близкими к нулю. На этапе Гран-при в Японии произошла настоящая личная трагедия фигуристки Тутберидзе. По-другому это и не назовёшь.

Но главное, конечно, чтобы Даша смогла прийти в себя и чтобы злополучный этап в Токио не стал для неё последним в карьере.