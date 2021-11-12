Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Статьи

Фигурное катание, Гран-при Японии: драма российской фигуристки Усачёвой – снятие из-за травмы, слёзы на руках у врача

«Больно и тяжело на это смотреть». Личная трагедия фигуристки Тутберидзе на Гран-при
Алексей Адамов
Драма российской фигуристки Усачёвой
Комментарии
Дарья Усачёва снялась с турнира после болезненного падения на разминке. Девочка рыдала, покидая каток на руках у врача.

Кошмар! Другого слово для того, что случилось на этапе Гран-при в Японии, и не подберёшь. Юная российская фигуристка упала с лёгкого прыжка на разминке и в слезах покинула лёд. С катка её на руках уносил врач.

А вместе с Дашей Усачёвой плакали тысячи болельщиков, ведь на ученицу Тутберидзе было больно смотреть.

Подарок для американки. Сумеет ли аутсайдер группы Тутберидзе продлить гегемонию России? Подарок для американки. Сумеет ли аутсайдер группы Тутберидзе продлить гегемонию России?

Этап Гран-при в Токио команда Тутберидзе будет вспоминать как страшный сон. Сначала Александра Трусова снялась с турнира из-за последствий травмы ноги. После этого все надежды российских болельщиков были связаны с Дарьей Усачёвой – вчерашней юниоркой без сложнейших прыжков, зато с умением кататься стабильно в любых условиях и классно транслировать задуманное хореографами. Состав участниц позволял Даше надеяться на первую крупную победу в карьере, но все мечты разрушил очень неприятный инцидент.

Тутберидзе лишилась права на ошибку. Иначе Трусова просто останется без Олимпиады Тутберидзе лишилась права на ошибку. Иначе Трусова просто останется без Олимпиады

Усачёва должна была открывать вторую группу участниц, но на свой прокат так и не вышла. Во время шестиминутной разминки Дарья упала с лёгкого прыжка – двойного флипа, который наши фигуристки способны делать закрытыми глазами в любое время дня и ночи. Сразу стало понятно, что причиной конфуза стало повреждение. Дарья буквально распласталась на льду, на девочку было больно смотреть.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

С трудом добравшись до бортика, юная фигуристка не сдерживала слёзы и тут же оказалась на руках у врача сборной России и «Хрустального» Филиппа Шветского. На арене в Токио повисла гнетущая тишина, оставшиеся на льду фигуристки выглядели растеряно. Те же чувства присутствовали и у хореографа Даниила Глейхенгауза, комментировавшего соревнования в эфире Первого канала.

«Видно, что она шла на тройной флип, сделала «бабочку», видно, что во время отрыва, в воздухе возникли болевые ощущения. Больно и тяжело на это смотреть. Хочется пожелать Даше здоровья.

Серьёзных проблем со здоровьем у неё не было, были небольшие мышечные повреждения, как у всех спортсменов», — объяснял Даниил.

Через несколько минут диктор объявил об официальном снятии Усачёвой из-за травмы. Дарья пополнит лазарет «Хрустального» и теперь будет восстанавливаться к чемпионату России. К сожалению, и без того призрачные шансы Усачёвой на Олимпиаду сейчас выглядят близкими к нулю. На этапе Гран-при в Японии произошла настоящая личная трагедия фигуристки Тутберидзе. По-другому это и не назовёшь.

Но главное, конечно, чтобы Даша смогла прийти в себя и чтобы злополучный этап в Токио не стал для неё последним в карьере.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021