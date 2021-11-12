Российские болельщики плакали вместе с Усачёвой. Но реакция тренера фигуристки поражает

Даниил Глейхенгауз наблюдал за драмой своей ученицы в прямом эфире. И даже не изменился в голосе после жуткого инцидента.

Драма Дарьи Усачёвой на Гран-при Японии станет одним из самых душераздирающих моментов сезона. Мечты хрупкой фигуристки рухнули на глазах у миллионов зрителей. 15-летняя спортсменка столкнулась с тяжёлой травмой и теперь вряд ли сможет претендовать на Олимпиаду.

В прямом эфире за личной трагедией своей ученицы наблюдал Даниил Глейхенгауз. Реакция хореографа на произошедшее с Усачёвой поражает.



Глейхенгауз даже не изменил интонацию.

Мечты Усачёвой рухнули на Гран-при Японии

Этап Гран-при в Японии начался с настоящей драмы. Единственной участнице от России Дарье Усачёвой пришлось сняться с турнира. Ученица Тутберидзе должна была открывать вторую разминку, но на свой прокат так и не вышла. Во время шестиминутной раскатки фигуристка разминала флип, но прыжок обернулся падением. Даша горько плакала и что-то говорила Этери Тутберидзе. Видимо, уже тогда фигуристка поняла, что не сможет выступить. С арены Усачёву унёс на руках врач сборной России Филипп Шветский.



Сложно представить, какие эмоции испытывала фигуристка в этот момент. Более тяжёлого момента для спортсменки и быть не может, причём дело не только в упущенных шансах на победу на Гран-при. По нашей информации, у Дарьи стрессовый перелом бедра, то есть вероятность полного восстановления к отбору на Олимпиаду крайне мала. Невероятная драма для фигуристки на самом старте взрослой карьеры.

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Холодная реакция Глейхенгауза на драму ученицы привела в шок

Короткую программу одиночниц в прямом эфире Первого канала комментировал хореограф Даниил Глейхенгауз – член команды Этери Тутберидзе. Личная трагедия ученицы развернулась прямо на глазах тренера. Казалось, в этот момент в его душе должна твориться настоящая буря. Но реакция Глейхенгауза поражает. Интонация Даниила совсем не изменилась после произошедшего с Дарьей. Хореограф продолжил спокойно комментировать выступления: голос не задрожал, эмоции, если и были, то в эфир не просочились.



Для зрителей, многие из которых восприняли драму Даши близко к сердцу и плакали вместе с Дашей, холодная реакция Глейхенгауза стала откровением. Если не знать, то невозможно было догадаться, что у микрофона тренер той самой девочки, которую в слезах уносили с катка.

Что это было – умение сдерживать бушующие внутри эмоции или последствия профессионального выгорания? Ответ знает только Даниил. Фигуристки каждый день испытывают колоссальные нагрузки и сталкиваются с болью. За столько лет работы тренеры уже наверняка привыкли к травмам и слезам своих учениц. Это часть рабочего процесса.

Глейхенгауз призвал поддержать Усачёву

Несмотря на холодный тон, в высказываниях Глейхенгауз был максимально корректен. Хореограф признался, что ему больно смотреть на мучения Даши. Он старался поддержать свою ученицу и пожелал ей здоровья.



«Ну что за напасть на этом турнире… Видно, что она шла на тройной флип, сделала бабочку, видно, что во время отрыва, в воздухе почувствовала болевые ощущения. Больно и тяжело на это смотреть. Хочется пожелать Даше здоровья. Серьёзных проблем со здоровьем у неё не было, были небольшие мышечные повреждения, как у всех спортсменов», — сказал Глейхенгауз в эфире Первого канала.



В конце короткой программы фигуристок Даниил ещё раз пожелал здоровья Усачёвой и попросил болельщиков написать фигуристке слова поддержки в соцсетях. Хочется верить, что Даша сможет быстро восстановиться от травмы и вернуться на лёд.