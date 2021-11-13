«Этери не может помочь». Переход Тарасовой и Морозова к Тутберидзе оказался бесполезным?

Соревнования спортивных пар на этапе Гран-при в Японии не завершились сенсацией: блестящие ученики Тамары Москвиной одержали уже вторую победу над самым опытным дуэтом нашей сборной, а заодно и доказали, что выбор музыки к произвольной программе был правильным. Мишина и Галлямов действительно двигают время вперёд!

Тарасова с Морозовом как будто вернулись на пару лет назад и снова сдают позиции. Постоянные ошибки не прибавляют фигуристам уверенности. На льду опытные спортсмены выглядели откровенно растерянными.

С каждым стартом переход опытных фигуристов к Тутберидзе выглядит всё более бесполезным.

Тутберидзе не помогла Тарасовой и Морозову

Для Тарасовой и Морозова олимпийский сезон складывается достаточно сложно. После перехода к Этери Тутберидзе Женя и Вова стали заложниками высоких ожиданий — казалось, теперь талантливые, но не самые стабильные фигуристы уж точно избавятся от проблем с прыжками. Поначалу для российского дуэта всё складывалось успешно: победа на турнире в Бостоне, уверенное выступление на первом этапе Кубка России и Гран-при США, где Тарасова и Морозов обошли конкурентов в борьбе за место на Олимпиаде Александру Бойкову и Дмитрия Козловского.

Единственное поражение нанесли им действующие чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов на турнире Finlandia Trophy. Ученики Тамары Москвиной даже с ошибками в короткой программе оказались значительно сильнее опытных, но менее подготовленных технически спортсменов. Именно тогда и стало понятно, что для победы Тарасовой и Морозову нужны только чистые прокаты. Однако, к сожалению, психологически фигуристы по-прежнему не готовы к этому — пока ни разу им не удалось откатать обе программы без срывов. Помочь им не смог даже большой тренерский штаб, состоящий из шести первоклассных специалистов, включая Этери Тутберидзе.

«На Гран-при в Америке я увидела Тарасову/Морозова без прыжков. Зато всё хорошо с остальным. Мне очень нравятся их программы. Но, видите, прямо заклинило их на прыжках. И Этери не может помочь. Дудаков потрясающий тренер, я ощутила его высокий уровень при работе с моими спортсменами, но есть одна русская поговорка — «У семи нянек дитя без глазу», — так оценивала работу пары с лучшим тренером мира Людмила Великова.

У российской топ-пары проблемы с психологией

Опровергнуть слова известного специалиста и доказать, что сотрудничество с «Хрустальным» приносит плоды, фигуристы могли на этапе Гран-при в Японии, однако уже в короткой программе партнёрша вновь упала с тройного тулупа и лишь усилила опасения насчёт проблем в их коллективе. Печальная тенденция продолжилась и в произвольной программе: на этот раз ошибся Морозов, сдвоив тулуп в каскаде 3-2-2 и сделав «бабочку» в конце комбинации. Илья Авербух, комментировавший соревнования, упрекнул спортсмена в безвольности, отметив, что тот перестал бороться за прыжки.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

В отличие от партнёра, Тарасова, наоборот, пыталась спасти ситуацию, но в итоге дважды ошиблась на выбросах, приземлившись на обе ноги. Вероятно, нервозность партнёра передалась и ей — на одном из вращений фигуристы выглядели крайне растерянно, что отразилось на общем впечатлении. Трогательный номер под песню Патрика Уотсона «Маяк» в Токио буквально рассыпался на глазах, что не укрылось от пристального внимания судей. Они оценили выступление Тарасовой и Морозова не так щедро, как обычно, — 137,49 балла. Это всего на два балла больше, чем набрали в произвольной японцы Рику Миура и Риюти Кихара, которые ещё только стараются заработать авторитет на международной арене.

Тем не менее Тарасова и Морозов всё-таки обеспечили себе место в финале серии Гран-при, но вряд ли это достижение по-настоящему порадует фигуристов. Очевидно, что Женя и Вова находятся в шатком положении. Опережая соперников ниже классом, они без шансов проигрывают лидерам. Но хуже того, что весь прогресс от совместной работы с лучшим тренерским штабом в мире перечёркивается нерешаемой проблемой, которая кроется прежде всего в головах самих спортсменов.

Спорная постановка Мишиной и Галлямова имела успех в Японии

Возможно, им мешает страх ошибки — права на неё в этом сезоне у долгожителей нашего фигурного катания уже попросту нет. Да и запаса времени, как у Мишиной и Галлямова, тоже. Настя и Саша продолжают бесстрашно штурмовать спортивный олимп, доказывая, что успех в Стокгольме не был случайным. В Японии подопечные Тамары Москвиной были практически безукоризненны: каскад из двух тройнх сальховов через ойлер был исполнен на высочайшем уровне, равно как и сольный тройной тулуп, хорош был первый выброс, а вот на втором Мишина коснулась льда рукой. Однако в целом прокат удался, что отметили и судьи высокими оценками — 148,88 балла.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Спорную программу, поставленную на композиции Георгия Свиридова «Метель» и «Время, вперёд!», японская публика приняла очень тепло. И даже скептически настроенный Илья Авербух признал, что, даже несмотря на то, что он считает музыкальное сопровождение не самым удачным, номер оставляет позитивное впечатление как у специалистов, так и у простых зрителей, а значит, план великой Москвиной работает и у Мишиной и Галлямова будут прекрасные шансы на золото в Пекине, ведь там, как и в Токио, очень любят советскую классику.