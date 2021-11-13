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Фигурное катание, Гран-при Японии: пары, видео: Мишина и Галлямов победили, Тарасова и Морозов — вторые

«Этери не может помочь». Переход Тарасовой и Морозова к Тутберидзе оказался бесполезным?
Екатерина Авдонина
Тутберидзе не может помочь Тарасовой и Морозову?
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Опытные фигуристы снова проиграли чемпионам мира Мишиной и Галлямову. Этап Гран-при в Токио показал главную проблему российского дуэта.

Соревнования спортивных пар на этапе Гран-при в Японии не завершились сенсацией: блестящие ученики Тамары Москвиной одержали уже вторую победу над самым опытным дуэтом нашей сборной, а заодно и доказали, что выбор музыки к произвольной программе был правильным. Мишина и Галлямов действительно двигают время вперёд!

Тарасова с Морозовом как будто вернулись на пару лет назад и снова сдают позиции. Постоянные ошибки не прибавляют фигуристам уверенности. На льду опытные спортсмены выглядели откровенно растерянными.

С каждым стартом переход опытных фигуристов к Тутберидзе выглядит всё более бесполезным.

Тутберидзе не помогла Тарасовой и Морозову

Для Тарасовой и Морозова олимпийский сезон складывается достаточно сложно. После перехода к Этери Тутберидзе Женя и Вова стали заложниками высоких ожиданий — казалось, теперь талантливые, но не самые стабильные фигуристы уж точно избавятся от проблем с прыжками. Поначалу для российского дуэта всё складывалось успешно: победа на турнире в Бостоне, уверенное выступление на первом этапе Кубка России и Гран-при США, где Тарасова и Морозов обошли конкурентов в борьбе за место на Олимпиаде Александру Бойкову и Дмитрия Козловского.

Единственное поражение нанесли им действующие чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов на турнире Finlandia Trophy. Ученики Тамары Москвиной даже с ошибками в короткой программе оказались значительно сильнее опытных, но менее подготовленных технически спортсменов. Именно тогда и стало понятно, что для победы Тарасовой и Морозову нужны только чистые прокаты. Однако, к сожалению, психологически фигуристы по-прежнему не готовы к этому — пока ни разу им не удалось откатать обе программы без срывов. Помочь им не смог даже большой тренерский штаб, состоящий из шести первоклассных специалистов, включая Этери Тутберидзе.

«На Гран-при в Америке я увидела Тарасову/Морозова без прыжков. Зато всё хорошо с остальным. Мне очень нравятся их программы. Но, видите, прямо заклинило их на прыжках. И Этери не может помочь. Дудаков потрясающий тренер, я ощутила его высокий уровень при работе с моими спортсменами, но есть одна русская поговорка — «У семи нянек дитя без глазу», — так оценивала работу пары с лучшим тренером мира Людмила Великова.

Ни дня без падений. Даже Тутберидзе не спасает российских фигуристов от постоянных ошибок Ни дня без падений. Даже Тутберидзе не спасает российских фигуристов от постоянных ошибок

У российской топ-пары проблемы с психологией

Опровергнуть слова известного специалиста и доказать, что сотрудничество с «Хрустальным» приносит плоды, фигуристы могли на этапе Гран-при в Японии, однако уже в короткой программе партнёрша вновь упала с тройного тулупа и лишь усилила опасения насчёт проблем в их коллективе. Печальная тенденция продолжилась и в произвольной программе: на этот раз ошибся Морозов, сдвоив тулуп в каскаде 3-2-2 и сделав «бабочку» в конце комбинации. Илья Авербух, комментировавший соревнования, упрекнул спортсмена в безвольности, отметив, что тот перестал бороться за прыжки.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

В отличие от партнёра, Тарасова, наоборот, пыталась спасти ситуацию, но в итоге дважды ошиблась на выбросах, приземлившись на обе ноги. Вероятно, нервозность партнёра передалась и ей — на одном из вращений фигуристы выглядели крайне растерянно, что отразилось на общем впечатлении. Трогательный номер под песню Патрика Уотсона «Маяк» в Токио буквально рассыпался на глазах, что не укрылось от пристального внимания судей. Они оценили выступление Тарасовой и Морозова не так щедро, как обычно, — 137,49 балла. Это всего на два балла больше, чем набрали в произвольной японцы Рику Миура и Риюти Кихара, которые ещё только стараются заработать авторитет на международной арене.

Ни дня без падений. Даже Тутберидзе не спасает российских фигуристов от постоянных ошибок Ни дня без падений. Даже Тутберидзе не спасает российских фигуристов от постоянных ошибок

Тем не менее Тарасова и Морозов всё-таки обеспечили себе место в финале серии Гран-при, но вряд ли это достижение по-настоящему порадует фигуристов. Очевидно, что Женя и Вова находятся в шатком положении. Опережая соперников ниже классом, они без шансов проигрывают лидерам. Но хуже того, что весь прогресс от совместной работы с лучшим тренерским штабом в мире перечёркивается нерешаемой проблемой, которая кроется прежде всего в головах самих спортсменов.

Спорная постановка Мишиной и Галлямова имела успех в Японии

Возможно, им мешает страх ошибки — права на неё в этом сезоне у долгожителей нашего фигурного катания уже попросту нет. Да и запаса времени, как у Мишиной и Галлямова, тоже. Настя и Саша продолжают бесстрашно штурмовать спортивный олимп, доказывая, что успех в Стокгольме не был случайным. В Японии подопечные Тамары Москвиной были практически безукоризненны: каскад из двух тройнх сальховов через ойлер был исполнен на высочайшем уровне, равно как и сольный тройной тулуп, хорош был первый выброс, а вот на втором Мишина коснулась льда рукой. Однако в целом прокат удался, что отметили и судьи высокими оценками — 148,88 балла.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Спорную программу, поставленную на композиции Георгия Свиридова «Метель» и «Время, вперёд!», японская публика приняла очень тепло. И даже скептически настроенный Илья Авербух признал, что, даже несмотря на то, что он считает музыкальное сопровождение не самым удачным, номер оставляет позитивное впечатление как у специалистов, так и у простых зрителей, а значит, план великой Москвиной работает и у Мишиной и Галлямова будут прекрасные шансы на золото в Пекине, ведь там, как и в Токио, очень любят советскую классику.

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