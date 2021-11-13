Сенсационного российского фигуриста оставили без медали. Вопиющее судейство на Гран-при

Для Макара Игнатова Гран-при Японии наверняка станет одним из самых радостных и одновременно самых неприятных турниров в сезоне. На арене в Токио российский фигурист выдал два потрясающих проката, отлично исполнив шесть квадов на две программы. Таких результатов не показывал ещё ни один россиянин! Да и из спортсменов мирового уровня лишь единицы могут похвастать такими способностями. Казалось, после такого Макар точно войдёт в элиту фигурного катания.

Но судьи не оценили стараний Игнатова. Сенсационные прокаты российского фигуриста были отмечены очень низкими оценками. А на пьедестал протащили американца и корейца, допустивших грубейшие ошибки.



Вопиющее судейство на Гран-при Японии.

Игнатова придержали в короткой программе

Короткая программа мужчин на Гран-при Японии выдалась очень зрелищной. Сразу четыре фигуриста исполнили классные чистые прокаты и перешагнули рубеж в 90 баллов. Радует, что наряду с японцем Шомой Уно, американцем Винсентом Чжоу и корейцем Джун Хван Ча в этой компании оказался и наш Макар Игнатов. Ученик Евгения Рукавицына идеально исполнил сложнейшую программу с образцовым четверным риттбергером, каскадом из четверного и тройного тулупов и тройным акселем. Так уверенно Макар не катался, кажется, ещё никогда.

Лишь отсутствие авторитета среди судей не позволило ему ворваться в тройку лучших по итогам короткой программы. Россиянина откровенно придержали, поставив совсем уж скромную оценку за компоненты. Но шансы на попадание на пьедестал у Игнатова оставались. Прошлый этап Гран-при в Италии показал, что в произвольной программе всё может перевернуться с ног на голову.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Эмоциональное возвращения Самарина

А вот второй участник от России Александр Самарин в короткой программе разочаровал. Ученик Светланы Соколовской с ошибками приземлил четверной лутц и тройной аксель. Зрелищная программа по мотивам фильма «Матрица» в этот раз совсем не заиграла. По итогам короткой Самарин оказался седьмым. Фигурист был очень недоволен своим результатом.

Но в произвольной Саша проявил свой фирменный бойцовский характер. В начале программы Самарин исполнил роскошный каскад четверной лутц — тройной тулуп, но больше квадов не делал. При этом чистый прокат оставил приятные впечатления, а сам фигурист отдал на льду все силы и эмоции.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Самарин не мог сдержать радости после чистого проката, а оценки и вовсе привели его в восторг. Россиянин получил 171,33 балла за произвольную программу и 255,65 в сумме. Таких оценок фигурист, боровшийся весь прошлый сезон с травмой спины, не видел почти два года. Кажется, Саша наконец-то полноценно возвращается в элиту российского мужского катания. Борьба за Пекин намечается очень зрелищная!

Игнатов выдал лучший прокат в карьере

После потрясающего проката в короткой программе Макар Игнатов даже и не думал расслабляться. В произвольной фигурист поставил себе очень амбициозную задачу — выкатать прокат с четырьмя квадами. За фигуриста, которого часто подводит выносливость, было очень тревожно. Но опасения не подтвердились. Макар выдал лучший прокат в карьере!

Четверные риттбергер, сальхов, тулуп, каскад из четверного и тройного тулупов, тройной аксель — всё было исполнено чётко и уверенно. В конце у Игнатова по традиции начали заканчиваться силы — фигурист сдвоил сальхов в ойлерном каскаде и потерял уровни на вращениях. Но это совершенно не испортило впечатления от его поразительного проката. Макар превзошёл самого себя, выдав сенсационный перформанс.



Казалось, за такое выступление россиянин получит космические баллы. Но судей Игнатову впечатлить, по всей видимости, не удалось. Макара оценили очень строго. Фигуристу сильно порезали технику и поставили одни из самых низких компонентов. В итоге Игнатов получил 166,66 балла в произвольной и 257,20 по сумме. Будто четырёх квадов и не было вовсе. В такой ситуации, чтобы попасть на пьедестал, Макару нужно было надеяться на грубые ошибки хотя бы одного из конкурентов.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Иностранцев с ошибками протащили вперёд Игнатова

Из тройки лидеров по итогам короткой программы идеальный прокат удалось выдать только Шоме Уно. Фигурист потрясающе выступил на родной земле и привёл японцев в восторг. Ученик Стефана Ламбьеля не оставил ни единого шанса конкурентам, безупречно исполнив программу с четырьмя квадами. Шома оторвался от ближайшего соперника на 30 баллов и выиграл домашний этап Гран-при.

А вот прокаты Джун Хван Ча и Винсента Чжоу подарили российским болельщикам надежду на медаль. Американский и корейский фигуристы не обошлись без серьёзных ошибок. Ча упал с четверного сальхова и допустил несколько недокрутов. Фигуристу удался только один четверной прыжок. Не лучше прокат сложился и у Чжоу. Винсент допустил ошибки практически на каждом прыжковом элементе. Казалось, с такими прокатами Макара обойти невозможно. По технике Ча и Чжоу уступили Игнатову более 13 баллов. Но судьи всё-таки протащили американца и корейца вперёд оценкой за компоненты, которая оказалась на 10 баллов больше, чем у россиянина.



Игнатова совсем не хотели видеть на пьедестале. По-другому такое пренебрежительное отношение к талантливому фигуристу и не объяснить. Вопиющее судейство на этапе Гран-при в Японии.