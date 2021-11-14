«Хочу остаться в памяти у людей». Драматичная история российской фигуристки Усачёвой

Дарья попала в группу Тутберидзе только со второй попытки. А погоня за сложными прыжками привела к тяжелейшему испытанию в карьере.

Личная трагедия Дарьи Усачёвой, развернувшаяся на Гран-при Японии, ярко иллюстрирует обратную сторону технического прогресса в фигурном катании. В погоне за элементами ультра-си ученица Тутберидзе не жалела себя и продолжала тренироваться с травмой. Рискованный поступок привёл к тому, что теперь надеждам фигуристки на Олимпиаду в Пекине поможет сбыться разве что чудо. Ближайшие месяцы Усачёвой придётся посвятить восстановлению от тяжёлой травмы.

Невероятный удар для фигуристки, мечтающей оставить свой след в спорте.

Тутберидзе приняла Усачёву в группу со второго раза

Усачёва впервые встала на коньки в три года в родном Хабаровске. У родителей девочки был интерес развивать дочь в фигурном катании, поэтому вскоре они всей семьёй переехали в Москву. Изначально Дашу собирались отдать в ЦСКА, но «Хрустальный» оказался ближе к дому. В то время набор в школу уже был закрыт. Но Усачёвы решили попытать удачу, и девочку приняли в группу Оксаны Булычёвой. С ней Даша выучила все двойные прыжки.

В 10 лет Усачёва рискнула и пошла на просмотр в группу Тутберидзе, но без тройных прыжков её не взяли. Год юная фигуристка провела у Анны Царёвой. За это время Усачёва освоила тройные прыжки и каскады 3-3, после чего снова попробовалась в группу Этери Георгиевны и на этот раз успешно. Тот день Даша запомнила надолго.

«Я даже помню, что это была пятница и у младшей группы был выходной. Пришлось идти тренироваться в старшую. Раскатка, я сильно волновалась, меня всю потрясывало. Было волнительно оттого, что могу упасть, ещё что-то не сделать, но за счёт этого накопившегося адреналина я тогда не упала ни разу. Было страшно, но нравилось, что всё получается почти наравне с другими», — делилась Усачёва.

«Меня всегда восхищала Алина Загитова»

Первый год в группе Тутберидзе дался Дарье тяжело. Девочка чувствовала огромную ответственность и очень волновалась. Из-за страха сделать что-то неправильно Усачёва никак не могла раскрепоститься. Но тренеры помогали Даше влиться в процесс и относились к ней терпеливо. Для фигуристки было в новинку беспрерывно работать на тренировках, но нахождение на одном льду с кумирами и их пример мотивировали.

«Меня всегда восхищала Алина Загитова, ещё до моего перехода в группу Этери Георгиевны, восхищает и до сих пор. Поражает её трудолюбие, упорство, она не останавливается, а идёт и работает. Такое же упорство и у Саши Трусовой. Как она новые прыжки разучивает! Идёт и не останавливается. Да и вообще все девочки — Аня, Алёна — меня восхищают. Они не останавливаются на достигнутом, и это очень мотивирует», — говорила Даша.

Усачёва борется без ультра-си

Плодотворная работа в группе Тутберидзе принесла результат. В свой первый международный сезон Усачёва ворвалась в элиту фигурного катания. Даша взяла бронзу в финале юниорского Гран-при, уступив только Камиле Валиевой и американке Алисе Лью. А на чемпионате мира преподнесла главную сенсацию турнира, опередив Лью и завоевав серебро. Уже тогда было понятно, что Усачёва способна бороться даже без прыжков ультра-си.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Не затерялась Дарья и на взрослом уровне. Из-за отмены международных юниорских турниров фигуристка получила возможность соревноваться на внутрироссийских стартах со звёздами сборной. Главными достижениями Усачёвой в этот сезон стали медали этапов и финала Кубка России. Отлично фигуристка проявила себя и на чемпионате страны. После феноменальных выступлений Щербаковой, Валиевой и Трусовой Усачёва не растерялась и откатала на разрыв. Четвёртое место в такой компании — суперрезультат.

Главные козыри Даши в борьбе против девочек с ультра-си — это стабильность и высочайший уровень катания. Чистые прокаты завораживают зрителей и судей. Фигуристка получает солидные баллы даже без ультра-си. Но от изучения сверхсложных прыжков Усачёва никогда не отказывалась. Даша уже несколько лет работает над тройным акселем и четверным сальховом. Спортсменка прекрасно понимает, что без ультра-си к победам не прорваться, и принимает правила игры.

Усачёва испытывает колоссальное давление

Статус единственной фигуристки в группе Тутберидзе, не владеющей сложнейшими прыжками, невероятно давил на Усачёву. В глазах зрителей и экспертов Даша всегда считалась аутсайдером в борьбе за Олимпиаду. Наверняка фигуристка в курсе этих разговоров и понимает своё положение. Перед олимпийским сезоном Усачёвой срочно нужно было освоить хотя бы один прыжок ультра-си. Но у Даши началась полоса невезения.

В начале сезона девушка столкнулась с травмой, из-за чего её подготовка усложнилась. На Гран-при США Усачёвой хоть и удалось стать второй после Трусовой, но выглядела она неубедительно. В то, что Даша сможет усложниться в ближайшее время, верилось с трудом. Но фигуристка всё равно продолжала упорно работать.

Возможно, погоня за усложнениями и привела Усачёву к драме, которая развернулась на Гран-при Японии. Девушка больно упала на раскатке и на свой прокат не вышла. С арены плачущую Дашу унёс на руках врач. По информации «Чемпионата», у Усачёвой диагностировали стрессовый перелом бедра. Травма была получена из-за серьёзных физических нагрузок при наличии повреждения.

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Усачёва мечтает оставить свой след в фигурном катании

И без того небольшие шансы Дарьи на поездку в Пекин теперь стремятся к нулю. Фигуристке потребуется долгое восстановление, так что на чемпионате России мы её, скорее всего, не увидим. Личная трагедия Усачёвой ярко демонстрирует обратную сторону погони за усложнениями. Хочется верить, что Даша сможет вернуться на лёд и взять своё. Планы на карьеру фигуристка построила себе большие.

«Для тех, кто достиг более-менее высокого уровня, фигурное катание не просто увлечение — целая жизнь. Я бы очень хотела, чтобы она продлилась как можно дольше.

Хочу кататься так, чтобы остаться в памяти у людей. Такой, как Женя или Алина: не думаю, что их когда-нибудь забудут. То же самое могу сказать про Алёну Савченко, Хавьера Фернандеса и Юдзуру Ханю, хотя он ещё катается. То есть чтобы о тебе говорили, но только в хорошем ключе», — признавалась Даша в интервью RT.