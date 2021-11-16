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Фигурное катание: как Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали главными фаворитами Олимпиады со спорной программой

Опыт не подводит. Российские фигуристы рвутся к золоту Олимпиады со спорной постановкой
Мария Островская
Российские фигуристы рвутся к золоту Олимпиады
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Великую Москвину критиковали за выбор музыки для программы Мишиной и Галлямова. Но Тамара Николаевна доказала свою правоту.

На старте олимпийского сезона Тамара Москвина оказалась под напором критики. На великого тренера ополчились из-за странного и противоречивого выбора музыки для программы Анастасии Мишиной и Александра Галлямова. Тамару Николаевну не щадили ни зрители, ни эксперты. Все сходились на том, что постановку надо срочно менять.

Но Москвина не поддалась на уговоры критиков и отстаивала спорную программу до последнего. Благодаря колоссальному опыту Тамара Николаевна сразу поняла, что именно с этой постановкой Мишину и Галлямова ждёт успех. Уже на первых турнирах сезона чемпионы мира показывают невероятные результаты и рвутся к золоту Олимпиады с противоречивой программой.

Москвину критиковали за странный выбор музыки

После абсолютного триумфа на дебютном для Мишиной и Галлямова чемпионате мира — 2021 на пару стали смотреть совсем иначе. Теперь дуэт воспринимают как лидеров нашей сборной. Очевидно, что Тамара Москвина готовит пару, которая будет бороться за золото Олимпиады в Пекине. Правда, программы наших чемпионов сначала заставили всех в этом усомниться.

С короткой фигуристы рисковать не стали, поэтому оставили прошлогоднюю постановку «Эсмеральда». А вот в произвольной решили оторваться и пошли на довольно опасный эксперимент, использовав два совершенно несочетаемых произведения — «Метель» и «Время вперёд» советского композитора Георгия Свиридова. Специалисты от удивления только разводили руками.

«Для меня — хорошее выступление, но программы я, честно, не увидел. Боюсь встречаться с Тамарой Николаевной после этого. Две выдающиеся музыкальные композиции, бесспорно. Но логического перехода нет», — говорил Илья Авербух в эфире Первого канала.

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Нас бьют, мы летаем

Москвина вместе со своими учениками подверглась шквалу критики – давно у нас так не обсуждали парное катание. Зрители и эксперты призывали срочно менять постановку. Оно и понятно, на кону стоят медали самых престижных турниров сезона. К тому же, за прошлый год Мишина и Галлямов зрителям полюбились и смогли собрать свою собственную фан-базу, которая, безусловно, переживает за эксперименты тренеров.

Фигуристы от программы не отказались и приехали с ней на свой первый турнир в сезоне Finlandia Trophy. Спортсмены с ошибкой откатали короткую программу и уступили своим коллегам по сборной Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову. Но в произвольной решилось всё – безупречный прокат, восторженные судьи и благодарные болельщики. Как результат – золото турнира. Мишина и Галлямов полностью затмили новоиспечённых учеников Тутберидзе и показали, кто теперь первый номер сборной.

На этапе Гран-при в Японии подопечные Тамары Москвиной продолжили своё триумфальное шествие. Фигуристы прекрасно справились с короткой программой, заработав личный рекорд. В произвольной Настя допустила небольшую осечку на выбросе, но даже она не помешала дуэту победить с внушительным отрывом в 14 баллов. На самом старте сезона ребята показывают свои лучшие результаты. Что же будет к главным турнирам? Кажется, вопрос о фаворитах пекинской Олимпиады можно закрывать.

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«Там, где работает Москвина, остальным делать нечего»

Нельзя отрицать, что огромную роль в успехе Мишиной и Галлямова играет мощная музыка Свиридова. Стремительное «Время вперёд» придаёт им сил и несёт наверх, к ещё не достигнутым высотам. Тамара Николаевна убедила весь мир в правильности выбора композиций для произвольной программы. Как хорошо, что Мишина и Галлямов доверились опыту своего тренера, который, как известно, не подводит.

«Там, где работает Москвина, остальным делать нечего. Это то, что я скажу про парное катание, — говорила Татьяна Тарасова. — Это у Москвиной такая программа. А что такое «нравится»? Это что, конфета что ли? Или торт шоколадный? Или шоколадно-вафельный? Музыкально. Все элементы сделаны. Самый сложный каскад стоит – сальхов-ойлер-сальхов».

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Свиридов должен прозвучать в Пекине

Анастасия Мишина и Александр Галлямов набирают форму по ходу сезона и к Олимпиаде выйдут на максимум своих возможностей. Учеников Тамары Москвиной можно смело считать главными фаворитами Игр в Пекине наряду с китайской парой Суй Вэньцзин и Хань Цун. И, как ни странно, во многом благодаря той самой спорной и противоречивой программе, от которой их просили отказаться в начале сезона. Их произвольная – дань советскому парному фигурному катанию, которое всегда было на лидирующих позициях и пользовалось уважением во всем мире.

Тренеры Мишиной и Галлямова продолжат улучшать постановку, добавляя интересные элементы и убирая лишнее. Возможно, уже на чемпионате России мы увидим ту же программу, но в совершенно другом исполнении, которое и позволит им завоевать новые титулы и покорить Олимпиаду. Ведь, согласитесь, русский композитор должен победно прозвучать в Пекине.

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