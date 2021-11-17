«Ей бояться нечего». Дерзкие слова Тарасовой о российских футболистах восхитили фанатов

Выступление сборной России в финальном матче квалификации на чемпионат мира — 2022 разочаровало не только болельщиков, но и специалистов. Футболисты упустили возможность пробиться на мундиаль напрямую и теперь вынуждены сыграть несколько сложных стыковых игр. Вот только не все считают, что у наших парней это получится.

Легендарный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова вынесла жёсткий вердикт всему российскому футболу и даже высказала мнение, что спортсменам не стоит бороться за путёвку в Катар. Как ни странно, смелые и категоричные слова Татьяны Анатольевны нашли отклик у поклонников футбола.

Даже наставник сборной Валерий Карпин не стал спорить с заслуженным тренером.

Тарасова жёстко раскритиковала сборную России по футболу

Всё в этом мире повторяется — истина, которую знает каждый. Уж профессиональные спортсмены точно: громкие победы у них чередуются с горькими поражениями, а до этого они вынуждены отдавать всё своё время упорным тренировкам. И футболисты, и фигуристы находятся в одинаковых условиях, только одни берут награду за наградой, а другие проигрывают с минимальным счётом вымотанному сопернику.

На днях сборная России по футболу уступила в матче с Хорватией и лишилась шанса попасть на чемпионат мира — 2022 напрямую. Теперь, чтобы поехать в Катар, подопечным Валерия Карпина придётся выложиться в стыковых играх. Конечно, это не самый плохой исход, особенно на фоне того, что ещё летом россияне с треском провалились на Евро под руководством Станислава Черчесова. Но результат всё равно удручает, а факт того, что с российским футболом что-то не так, остаётся неоспоримым.

Об этом говорят не только футбольные эксперты. Так, например, ещё перед матчем с хорватами заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала нашу сборную. По её мнению, уровень российских спортсменов настолько низок, что при должной конкуренции им нечего показать на международной арене.

«Я считаю, что у нас нет футбола, тут говорить не о чем. А вы считаете, что есть? Я всё понимаю, но для чего выходить на чемпионат мира? Как они могут себя показать? Последнее место занять? У нас в стране нет футбола», — сказала Тарасова «Матч ТВ».

«Пусть лучше сосредоточится на «Ледниковом периоде»

Жёсткие слова Тарасовой не могли остаться без ответа. Только вот отреагировал на критику не тренер команды и даже не сами игроки, а депутат Госдумы Дмитрий Свищёв. Чиновник уверен, что Татьяна Анатольевна не имела права высказываться о виде спорта, в котором не является специалистом, и в довольно резкой форме посоветовал ей сосредоточиться на других вещах.

«Слышать такие высказывания от Тарасовой мне очень сложно. Не совсем понятно, почему она позволяет себе такие слова. Я практически уверен в том, что она не разбирается в футболе, и, более того, если её попросить назвать вратаря нашей сборной, то это будет для неё непосильная задача. Я не умаляю её авторитета в фигурном катании и «Ледниковом периоде», пусть она лучше сосредоточится на них», — заявил Свищёв.

Вероятно, Дмитрий забыл, что сам не раз комментировал различные события в фигурном катании, не имея при этом нужной квалификации. Татьяна Анатольевна же, будучи тренером высочайшего класса, способна качественно оценить ситуацию и сделать справедливые выводы. Её ученики на протяжении нескольких десятилетий выигрывали награды крупнейших соревнований, в том числе семь раз брали золото Олимпийских игр в трёх дисциплинах из четырёх возможных.

Карпин не стал спорить с Тарасовой

Тарасова не претендует на звание футбольного специалиста, а лишь высказывает свою позицию. При этом тренер не затрагивает персоналии, а говорит о состоянии спорта в России в целом, критикует систему, а не тех, кто стал её заложником. Про Валерия Карпина Татьяна Анатольевна не сказала ни одного плохого слова — наоборот, Тарасова поддерживала его после назначения на пост главного тренера сборной России. Не осудила она и выбор Карпина, когда тот заявил, что, возможно, подаст в отставку перед стыковыми матчами.

«Карпин сказал, что раздумывает над уходом из сборной? А что такого? Он человек, это эмоции, обычные нормальные слова. Он рассматривает вероятность ухода в сложной ситуации перед стыковыми матчами? А у нас другой ситуации в футболе и не бывает. Я же сказала, что футбола у нас в стране нет. Так что не вижу здесь ничего странного», — приводит слова Тарасовой Sport24.

Как ни странно, сам Валерий Георгиевич с уважением отнёсся к словам заслуженного тренера.

«Слова Тарасовой? Мнение ещё одного человека. Вчерашняя игра — это ужас. В футбол же мы играем, значит, в России он есть, но вопрос, какого уровня», — сказал Карпин в прямом эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

А вот фанатов дерзкие слова Тарасовой о сборной России по футболу поразили до глубины души. Болельщики поддержали Татьяну Анатольевну комментариями в соцсетях.

— Тарасова — следующий главный тренер сборной?



— Она натренировала бы сборную не хуже Карпина.



— Татьяна Анатольевна вся в отца, ей бояться нечего, всегда и везде говорит правду!

— Аплодирую стоя! Мужчинам страшно назвать вещи своими именами.



— Глядя на игру, нельзя не признать вашей правоты, Татьяна Анатольевна, увы.