«Флирт между нами был всегда». История главной сердцеедки «Ледникового периода»

Яну Хохлову не раз обвиняли в романах с партнёрами по шоу. Неужели фигуристка действительно уводила мужчин из семьи?

Для фигуристки Яны Хохловой участие в «Ледниковом периоде» стало шансом заявить о себе во всеуслышание. Чемпионка Европы уже второй год находится в топе известного телешоу.

Но у популярности Яны есть и обратная сторона. Фигуристку не раз обвиняли в романах с женатыми мужчинами. Фанаты «Ледникового периода» уверены, что Хохлова разлучила певца Алексея Гомана с женой после 11 лет брака. Подозревали Яну и в романе с актёром Вячеславом Чепурченко.

Неужели фигуристка действительно уводила мужчин из семей?

«Братско-сестринские отношения» с партнёром

Хохлова считается одной из самых ярких и неординарных спортсменок в российском фигурном катании. Вот уже более десяти лет Яна доказывает, что насыщенная жизнь после завершения карьеры возможна, а настоящий профессионал будет востребован всегда. Благодаря всепоглощающей любви к своему делу и умении выстраивать доверительные отношения с партнёрами Хохлова добилась успеха в спорте, а теперь блистает и в шоу.

Прославилась Яна благодаря выступлениям в танцах на льду в паре с Сергеем Новицким. Дуэт выигрывал золото чемпионата Европы и становился третьим на чемпионате мира. Путь к престижным наградам у учеников Александра Свинина и Ирины Жук был долгим и тернистым, но их ни разу не посетила мысль бросить друг друга. И на льду, и за его пределами Яна и Сергей были единым целым, это порождало множество слухов о том, что молодые люди испытывают друг к другу нечто большее, чем просто привязанность. И действительно, Хохлова признавалась, что на старте карьеры симпатизировала партнёру, причём это чувство было взаимным. Однако затем фигуристы поняли, что романтика мешает большому спорту, и решили остаться друзьями.

Яна Хохлова и Гела Месхи Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Мы люди достаточно эмоциональные, и, конечно, любовная эйфория — помощник в определённой степени. Когда окрылён чувством, программа окрашивается в совершенно другие, яркие краски. В начале карьеры мы испытывали друг к другу симпатию, но потом решили, что главное для нас — танцы. Я бы назвала наши с Сергеем отношения братско-сестринскими. Друг с другом у нас не было романа», — делилась Хохлова.

«Из-за этого шоу рушились браки!»

Тем не менее Хохлову можно назвать спортсменкой, которой чувственность помогает реализовывать творческий потенциал. Так было и с Новицким, и со следующим партнёром Яны Фёдором Андреевым, который, по словам фигуристки, помогал ей чувствовать себя хрупкой и нежной. Создавать химию с партнёрами Хохловой удавалось и на шоу «Ледниковый период», где она в разное время каталась с Дмитрием Хрусталёвым, Ираклием Пирцхалавой и Алексеем Гоманом. Тандем с последним и вовсе оказался неожиданно успешным и вместе с тем скандальным.

Изначально дуэт фигуристки и певца не подавал надежд, но затем Яна и Алексей доказали, что могут претендовать на самые высокие места. Во многом этому способствовали эффектные романтические номера, в которых Хохлова и Гоман были очень убедительны. А масла в огонь подливала новость о том, что Алексей решил развестись с женой после 11 лет брака. Яну тут же обвинили в том, что она увела партнёра из семьи. Однако в реальности всё обстояло несколько иначе. Артист обмолвился, что попал под чары Хохловой, но дальше флирта у них не зашло.

«На этом проекте многие фигуристы и артисты закрутили романы. Из-за этого шоу даже браки рушились! Между нами с Яной флирт был всегда. Я испытывал к ней очень нежные чувства и благодарность за то, что помогает на льду. Но я всё-таки верный мужчина и не мог изменять Маше», — признавался Гоман.

Чепурченко отказался от поцелуев с Хохловой

Противоречивым оказалось и сотрудничество Хохловой с актёром Вячеславом Чепурченко. В прошлом году дуэт прекрасно проявил себя на «Ледниковом периоде» и занял второе место. Благодаря упорству и помощи партнёрши Вячеслав смог достичь большого прогресса на льду, чем поразил не только простых зрителей, но и специалистов. Однако цена успеха была велика — артист стал проводить меньше времени с женой и дочерью, что стало причиной частых ссор.

Поклонники полагали, что Хохлова снова соблазнила партнёра и закрутила роман прямо на «Ледниковом периоде». Но Чепурченко быстро развеял слухи, рассказав, как отказывался целоваться с фигуристкой даже в рамках номера. Актёр предлагал другие ходы, чтобы показать искренние чувства на льду.

«В номерах некоторые пары целовались, но это не производило должного эффекта, даже в отрицание… Необязательно демонстрировать поцелуй, открытый секс, чтобы показать любовь. От меня часто приходили какие-то ходы. Когда ребята целовались, я думал: «Нет, это не сработает». Так и получалось. У Влада Топалова с партнёршей был прекрасный номер, но они два или три раза целовались в номерах — такие вещи я предлагал исключать. Здесь мой взгляд на номер, как на этюд, помогал», — рассуждал Чепурченко.

Вячеслав Чепурченко и Яна Хохлова Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

У Хохловой новый любовный интерес на шоу?

Актёрский талант Хохловой позволяет ей уверенно изображать любовь с любым партнёром. В этом сезоне «Ледникового периода» фигуристка выступает с Гелой Месхи, и химия между ними видна невооружённым глазом. Пара представила трогательный номер под музыку Эллиота Голденталя из кинофильма «Фрида», снова обманув неискушённых фанатов. Подозрения, что между спортсменкой и актёром появились любовные чувства, заполонили соцсети, однако это не более чем игра.

Секрет успеха Хохловой и Месхи раскрыла выдающийся тренер Татьяна Тарасова, которая отметила нестандартную хореографию в их номерах и необычайную чувственность.

«Сколько живу, я никогда не видела таких интересных рук, какие были в начале. Когда люди дотрагиваются друг до друга, когда они чувствуют кончиками пальцев, когда они чувствуют всей ладонью и рукой. Для меня это было просто откровение», — восхищалась Тарасова.