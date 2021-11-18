«И зачем я напрягалась?» Почему Косторная возмущалась оценкам на Гран-при Франции. Видео

Фигуристку откровенно обделили судьи на турнире в Гренобле в 2019 году. А затем заслуженную золотую медаль Алёны повесили на шею американке.

За последние два сезона Косторная привыкла к невысоким оценкам за свои выступления. Из-за метания по тренерам Алёна сдала в катании, потеряла стабильность и перестала быть похожей на саму себя. Фигуристка потеряла авторитет среди судей и теперь довольствуется достаточно скромными баллами.

А ведь всего два года назад Косторная позволяла себе дерзость в сторону арбитров и открыто выказывала недовольства оценками. На своём дебютном этапе Гран-при во Франции в 2019 году Алёна поразила фирменным тройным акселем, но получила откровенно низкие баллы за вдохновенный прокат. Эмоций Косторная не сдерживала.

А потом заслуженную золотую медаль ученицы Тутберидзе повесили на шею американской фигуристке…

Косторная дерзко возмутилась оценкам на Гран-при Франции

На старте сезона-2019/2020 публика воспринимала Косторную как самую слабую фигуристку из феноменального трио Тутберидзе. Трусова и Щербакова поражали четверными прыжками, единственным же козырем Алёны было неземное катание. Юную фигуристку многие не воспринимали всерьёз. А болельщики Евгении Медведевой и Алины Загитовой были уверены, что их любимицы с лёгкостью вытеснят Косторную из сборной на главные старты. Алёна видела неутешительные прогнозы, запасалась спортивной злостью и на своём дебютном взрослом турнире Finlandia Trophy удивила роскошным тройным акселем. Суперпрыжок позволял Косторной рассчитывать на самые престижные награды.

На свой дебютный Гран-при Алёна уже приехала в статусе главного фаворита. И это при том, что вместе с ней в Гренобль отправилась Алина Загитова! Косторной не составило труда обойти действующую чемпионку мира уже в короткой программе. Поразительные прыжки, невероятная хореография, роскошный тройной аксель. Казалось, Алёна уже сейчас готова побить мировой рекорд, принадлежащий японке Рике Кихире. Косторная выдала потрясающее выступление. Но судьи этого не оценили.

Итоговый балл, появившийся на табло, смыл улыбку с довольного лица Алёны. Оценки выглядели необъяснимо — за вдохновенный прокат с тройным акселем фигуристка получила всего лишь 76,55 балла. Для сравнения, на Finlandia Trophy с двойным акселем Косторная получила 77,25. Тренеры Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз были крайне удивлены результату своей ученицы. А сама Алёна не сдержалась и воскликнула :«И зачем я напрягалась?»

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Недовольство фигуристки выглядело очень дерзко, но при этом оправданно. Судейство во Франции было очень странным. Досталось даже Загитовой. Алина собрала комбо из ошибок: неверное ребро на лутце, недокрут на риттбергере и штраф за выход из временного лимита. И далеко не все из них выглядели справедливыми.

Косторная показала спортивную злость в произвольной программе

Недовольство судейством Косторная трансформировала в спортивную злость. Алёна безупречно исполнила произвольную программу «Сумерки» с двумя тройными акселями. Эмоционально, игриво, уверенно — ученица Тутберидзе была похожа на настоящую рок-звезду. После проката зал долго аплодировал, а судьям пришлось ставить то, что полагается.

«Здорово, просто классно! Она лучше делает акселя, чем Кихира, посмотрите, какая высота на втором. Выучила, ещё четверной выучить. Она так точно каталась, как она себя контролировала, эта девочка. Испытывала огромное удовольствие, и мы вместе с ней», — восторгалась Татьяна Тарасова в эфире Первого канала.

С отрывом в 20 баллов от Загитовой Косторная победила на своём дебютном этапе Гран-при. У Алины в произвольной программе получилось не всё — чемпионка ошиблась на выезде с тройного лутца, а арбитры отметили на некоторых прыжках недокруты и неясные рёбра. Тем не менее фигуристка смогла взять серебро.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Золото Косторной повесили на шею американке

Этап во Франции был странным не только в плане судейства. На церемонии награждения одиночниц произошёл настоящий конфуз. Глава митрополии Кристоф Феррари перепутал медали и вместо бронзы повесил на шею американке Мэрайе Белл золото. Но никто из фигуристок, стоящих на пьедестал, не растерялся. Девушки с юмором восприняли эту неловкость. Белл сняла медаль и лично наградила ею законную обладательницу. Мэрайя пожала Косторной руку и поздравила с победой. Фигуристки рассмеялись, церемония была спасена.

Именно на том странном этапе во Франции Косторная заявила о себе во всеуслышание. С тех пор в жизни фигуристки многое изменилось – она выиграла чемпионат Европы, со скандалом ушла к другому тренеру, провалила прошлый сезон, а в этом выглядит неубедительно и на глазах теряет шансы на попадание в олимпийскую сборную.

Тем интереснее будет наблюдать за Алёной на французском этапе в этом году. Кто знает, вдруг Косторная вспомнит былой триумф и ворвётся в гонку за Пекин с новыми силами?