«Ну нельзя так!» Ягудин разнёс наших фигуристов после безвольных выступлений на Гран-при

Проблемы у российских одиночников на Гран-при продолжаются. Во Франции наши парни откровенно разочаровали. Ни у Даниеляна, ни Алиева, ни у Мозалёва прокаты не задались. Для Андрея дебютный этап Гран-при и вовсе оказался кошмарным. Фигурист ошибся на каждом прыжковом элементе.

Очевидно, разговоры про возрождение мужского одиночного катания в России были преждевременными. И пока одни сочувствуют нашим парням, глядя на их мучения на льду, другие критикуют их за безволие.

Не щадит российских фигуристов и Алексей Ягудин. Похоже, у олимпийского чемпиона уже сдают нервы.

«Боль стала частью меня»

Первым из российских фигуристов на французский лёд вышел Артур Даниелян. Для вице-чемпиона Европы олимпийский сезон складывается достаточно тяжело. На контрольных прокатах сборной России спортсмен продемонстрировал два грязных проката и не смог сдержать слёз. Печальная тенденция продолжилась и на этапе Гран-при в США, где Артур занял 10-е место. Очевидно, что причиной таких результатов являются последствия травм. Однажды Даниелян рассказал, что боль возникает так часто, что превратилась в часть него самого. Тем не менее фигурист не собирается ей сдаваться.

«Боль стала частью меня? Эту фразу не так поняли. Это не означало, что боль со мной 24/7 и я с ней живу. Она периодически уходит. Стараюсь об этом не думать, потому что уже устал об этом думать. Уже сезон идёт, ты в него вошёл. Я должен отдаваться полностью — другого выхода нет, я хочу показывать результат», — говорил фигурист.

И своё слово Артур сдержал. Свою яркую программу «Дон Жуан» спортсмен начал очень уверенно: блестящий четверной сальхов с поднятыми руками наверх дался ему без видимых усилий, на хорошие плюсы был выполнен каскад тройной лутц — тройной тулуп. А вот во второй половине выступления Даниелян немного расслабился и упал с тройного акселя, что серьёзно отразилось на его оценке — 76,81 балла. Болезненно отреагировал на ошибку фигуриста Алексей Ягудин.

«Ну нельзя так! Итальянцам можно, французам можно, а нам нельзя. Зная Артура и что такое для него тройной аксель — это как для меня мой любимый тройной тулуп, который у меня остался в распоряжении. Понимаю, мы люди, мы можем совершать ошибки, но так часто — нет», — сокрушался олимпийский чемпион в эфире Первого канала.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Мозалёв провалился на единственном этапе Гран-при

С трудностями столкнулся и чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалёв. Его дебют на взрослом уровне оказался неудачным. В прошлом году фигурист показывал самый сложный контент среди российских одиночников (пять квадов на две программы) и пытался стабилизировать четверной флип, но безуспешно. В итоге Андрей так и не смог отобраться на чемпионат мира в Стокгольме, чем усилил волнения среди болельщиков. Только после турнира Мозалёв объяснил, что долгое время его тревожила травма ноги, которая впоследствии потребовала хирургического вмешательства.

Реабилитация ученика Кирилла Давыденко проходила непросто, но уже к первым стартам этого сезона был виден прогресс Андрея. Но удача снова отвернулась от него — фигурист получил только один этап Гран-при.

Первый и единственный этап складывается для Мозалёва кошмарно. В короткой программе фигурист сорвал четверной сальхов и тройной аксель, была помарка и на четверном тулупе. Вылезли шероховатости на непрыжковых элементах: дорожка второго уровня — это явно не его уровень.

«Нам хочется, чтобы наши мужики показывали те элементы, которыми они владеют. Но, к сожалению, этого не происходит. В недавнем интервью Андрей Мозалёв сказал, что соревнуется с Юмой Кагиямой. Где Кагияма, а где наши мальчики?» — продолжил критиковать наших фигуристов Ягудин.

Судьи оценили выступление Мозалёва очень скупо — 68,77 балла.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Ягудин набросился на российских фигуристов

Наконец пришло время представить свою короткую программу чемпиону Европы — 2020 Дмитрию Алиеву. Ученик Евгения Рукавицына переживает трудный период и борется с собой на каждом старте. В короткой программе в Италии фигурист не справился с заявленным контентом и ошибся на каждом прыжковом элементе. В Гренобле Дима взял себя в руки и визуально откатался очень чисто, однако вместо тройного акселя у него вышел прыжок лишь в 2,5 оборота. Именно эта помарка и вызвала бурные дискуссии у специалистов. Евгения Медведева и Алексей Ягудин в прямом эфире обсудили последствия упрощения контента, придя к выводу, что это негативно сказывается на психологии спортсмена.

«Никогда нельзя снижать планку, насколько бы ты ни был сейчас хорош или плох. Как только Дима сделал свою программу чуть-чуть полегче, у него уже произошёл срыв и тройного акселя. Здесь надо искать то состояние и те элементы, которые хотя бы исполнялись. А здесь, получается, облегчил программу, и уже другие стали сыпаться прыжки», — сказал Ягудин.

Очевидно, безволие наших парней окончательно расстроило олимпийского чемпиона. Даже у него уже сдают нервы. И Ягудина можно понять. Наши парни способны на многое, но у них совершенно отсутствует бойцовский характер.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

За свой прокат Алиев набрал 85,05 балла.

Неудачно выступили канадец Киган Мессинг и американец Джейсон Браун. Зато поразил силой воли Юма Кагияма. 18-летний японец практически без помарок исполнил свою короткую программу, приземлив два четверных прыжка. Он единственный пробил отметку в 100 баллов и занял первое промежуточное место.