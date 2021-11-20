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Этап Кубка России по фигурному катанию в Перми — 2021, потрясающий прорыв ученицы Плющенко Софьи Муравьёвой, видео

Потрясающий прорыв ученицы Плющенко. Евгений научился воспитывать своих чемпионов? Видео
Мария Островская
Прорыв ученицы Плющенко Софьи Муравьёвой
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Софья Муравьёва поразила удивительным прогрессом на этапе Кубка России. Плющенко возвращается в тренерскую гонку!

Агрессивное вторжение Плющенко-тренера в женское одиночное катание в прошлом сезоне обернулось громким провалом. Под руководством Евгения Трусова неудачно выступила на чемпионате мира, а карьера Косторной оказалась на грани завершения. Широкие жесты и провокационные заявления Плющенко только злили болельщиков и никак не состыковались с его результатами. Ну а апогеем всего стало возвращение Саши и Алёны обратно к Тутберидзе. Казалось, это тотальный провал и Евгению нужно срочно искать новую профессию.

Но сдаваться — не в характере олимпийского чемпиона. Плющенко перезапустил свою тренерскую карьеру, сосредоточившись на воспитании юниоров. Такая тактика быстро дала плоды. Юная Софья Муравьёва, которая в прошлом сезоне не показывала ничего выдающегося, в этом сезоне совершила потрясающий прорыв.

Кажется, Евгений научился воспитывать собственных чемпионов.

Муравьёва была в тени соперниц

Софья Муравьёва перешла к Евгению Плющенко летом 2020 года. И с первого сезона у нового тренера начала показывать неплохие результаты. В прошлом сезоне фигуристка выиграла Кубок Москвы и стала третьей на первенстве России. Но из-за отсутствия элементов ультра-си на фигуристку мало кто обращал внимание. Муравьёва находилась в тени Софьи Акатьевой, Аделии Петросян и Софьи Самоделкиной.

Всё изменилось в этом сезоне. Ученица Плющенко феерично дебютировала на этапах юниорского Гран-при. Софья поразила судей проникновенным катанием и стабильными прыжками. Благодаря первому и второму месту на этапах Муравьёва без проблем отобралась в финал серии Гран-при и получила заветную путёвку на чемпионат России. Но даже после таких блестящих результатов шансы Софьи оценивали спокойно. Всё-таки без отсутствия элементов ультра-си рассчитывать на большие титулы очень сложно.

Фото: instagram.com/sofia_muraveva_06/

Но на Кубке России Муравьёва показала, что зря её недооценивают. Фигуристка работает над собой и не останавливается на достигнутом. В Перми Софья совершила потрясающий прорыв!

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Потрясающее выступление Муравьёвой на Кубке России

Выступление Муравьёвой на этапе Кубка России стало сенсационным. В короткой программе фигуристка поразила роскошным тройным акселем, который до этого на соревнованиях не показывала. При этом Софье удалось безупречно, без видимых усилий исполнить и остальные элементы. Муравьёва поразила образцовым катанием. Под впечатлением оказались и судьи — фигуристка получила космические 83,05 балла. Такие оценки даже наши звёздные спортсменки набирают не часто. Софья была удивлена, но одновременно и очень рада такому результату.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

В произвольной Муравьёва могла бы обойтись без риска. При чистом катании победа была бы ей гарантирована. Ближайшей сопернице, Аделии Петросян из «Хрустального», Софья привезла 17 баллов! Но фигуристка всё-таки решила пойти на усиление, включив в программу тройной аксель и четверной сальхов. К сожалению, премьера супер-контента в произвольной не удалась. Муравьёва совершила степ-аут на трикселе, упала с квада и тройного лутца. В «кисс-энд-край» Софья едва сдерживала слёзы – не на такой прокат она рассчитывала. Тем не менее, полученные 133,59 балла позволили фигуристке удержать лидерство и стать победительницей этапа Кубка России.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Плющенко научился воспитывать своих чемпионов?

Очевидно, что на юниорском уровне противостояние Плющенко и Тутберидзе продолжает жить. И на этот раз победа осталась за Евгением. Муравьёва обошла фигуристку «Хрустального» Петросян на три балла. И это при том, что у Аделии тоже состоялась большая премьера. Юная спортсменка впервые в истории фигурного катания исполнила на соревнованиях четверной риттбергер. Битва на юниорском уровне обещает быть очень насыщенной!

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Муравьёва — одна из главных надежд «Ангелов Плющенко». Если Софье удастся стабилизировать прыжки ультра-си, то она вполне может стать одной из главных звёзд следующего олимпийского цикла. И главное, Муравьёва, которую мы видим сейчас — целиком и полностью продукт системы академии Плющенко. Именно в школе Евгения Софья освоила элементы ультра-си и заставила говорить о себе.

Кажется, Плющенко всё-таки открыл секрет того, как воспитывать своих чемпионов.

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