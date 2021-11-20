«Ну ведь может же!» Российский фигурист Мозалёв выдал сенсационный прокат на Гран-при

Наши парни реабилитировались за провал в короткой программе на турнире в Гренобле. А выступление Мозалёва и вовсе стало откровением!

После необъяснимого падения Анны Щербаковой в произвольной программе казалось, что больше любителей фигурного катания ничем не удивишь. Однако соревнования одиночников на этапе Гран-при во Франции преподнесли российским болельщикам очередной сюрприз. На этот раз приятный. Чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалёв выдал сенсационный прокат и предъявил свои претензии на Олимпиаду.

Три роскошных четверных прыжка, два тройных акселя и ни единой помарки — таким мы знаем и любим Андрея. Если бы не ошибки в короткой, Мозалёв точно оказался бы в призах. Равно как и Дмитрий Алиев, который также борется с собой.

Но главное — наши парни наконец показали бойцовский характер! Похоже, ставить крест на мужском одиночном катании в России ещё рано.

Сенсационное возвращение Мозалёва

Открывать произвольную программу у мужчин предстояло французу Кевину Аймозу. В первый день соревнований фигурист выступил не слишком удачно, но затем собрался и выдал блестящий прокат под знаменитую композицию «Outro» группы М83. Качественное проникновенное катание Кевина не оставило никого равнодушным. Роскошный четверной тулуп, два тройных акселя, один из них в каскаде, — всё было исполнено на хорошие плюсы. А в середине программы зрителей ждал сюрприз: во время дорожки шагов Аймоз сделал колесо, чем заслужил громкие аплодисменты от благодарной публики. Сам фигурист своим прокатом остался доволен. Увидев свои оценки в кисс-энд-край, Кевин не смог сдержать слёз. 164,10 балла после провальной короткой программы — это отличный результат!

Не задалось выступление у Габриэля Франгипани: постановка под саундтрек из популярного сериала «Острые козырьки» рассыпалась на глазах из-за многочисленных ошибок. Неплохо проявил себя Роман Понсар, но из- за слабого контента уступил соотечественнику.

Непростая задача стояла перед Андреем Мозалёвым, получившим в этом году всего один этап Гран-при, — достойно выступить в Гренобле и показать себя. Однако уже в короткой программе фигурист как будто оказался в параллельной вселенной, где не смог справиться ни с одним прыжком. С результатом менее 70 баллов Андрей откатился на девятое место и в произвольной вынужден был выступать в роли догоняющего. Но ученик Кирилла Давыденко не сдался и реабилитировался за прошлую неудачу.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Сложнейший каскад из четверного и тройного тулупов дался Андрею без видимых усилий, равно как и четверной сальхов. В начале сезона фигуристу никак не покорялся этот прыжок, но во Франции элемент был выполнен идеально. Не подкачал Мозалёв и во время исполнения сольного квад-тулупа и двух трикселей — небольшой недокрут на втором акселе не смутил судей, и те поставили спортсмену очень щедрые оценки — 179,77 балла. В сумме — 248,54 — это личный рекорд Андрея.

«Ну ведь может же!» — сказал Алексей Ягудин в эфире Первого канала.

Даниелян страдает из-за ошибки тренерского штаба?

К сожалению, не смог продолжить положительную тенденцию россиянин Артур Даниелян. Произвольную программу вице-чемпион Европы начал с болезненного падения с четверного тулупа. Но затем выдал блестящий квад-сальхов с двумя поднятыми руками. Два тройных акселя также не вызвали проблем, а вот каскад с риттбергером во второй половине выступления закончился «бабочкой». В итоге за свой прокат Артур набрал скромные 144,69 балла и с результатом в 221,50 балла уступил не только Мозалёву, но и Аймозу.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Выступление Даниеляна вызвало бурные дискуссии у специалистов. Алексей Ягудин и Евгения Медведева, комментировавшие соревнования, задались вопросом о стабильности некоторых элементов у фигуриста. По их мнению, ученик Елены Буяновой лучше справляется с четверным сальховом, чем с тулупом, и было бы логичнее вставить в программу второй квад-сальхов. Получается, из-за ошибки тренерского штаба, неправильно подобравшего контент на этот сезон, страдает сам спортсмен.

«Я думаю у Артура и тулуп, и сальхов на одном уровне. Проблема в том, что если он технически входит в него правильно, то прыжок получается абсолютно не энергозатратным, потому что он так свечкой вкручивается, ровно приземляется, и ничего ему в воздухе не мешает. А когда чуть-чуть сантиметр вправо, сантиметр влево, начинаются проблемы. Думаю, это всё контроль тела: небольшая ошибка — тут плечо пошло вниз, тут нога переехала, руки неправильно собрал — и всё идёт по наклонной», — объяснила причину помарок Даниеляна Евгения Медведева.

Помарка на акселе стоила Алиеву пьедестала

А вот в тренерском штабе Евгения Рукавицына приняли верное решение и позволили спортсмену снизить нагрузку, чтобы улучшить качество проката. Дмитрий Алиев продолжает бороться с собой: на этапе Гран-при во Франции он выполнил свой технический минимум в произвольной программе — без четверного лутца, но с каскадом четверной тулуп — тройной тулуп. Также Дима приземлил два тройных акселя, но на втором прыжке получился плохой выезд, из-за чего фигурист потерял около четырёх баллов. 168,51 балла — его оценка. В сумме — 253,56.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

«Я удовлетворён сегодняшним днём. Удивился ли преимуществу над Мессингом в 0,5 балла? Да, сначала ох, потом вздох. Но когда уже увидел, что я на первой строчке, конечно, улыбнулся. Но если быть честным, знаю, что могу не доводить до таких ситуаций, когда нужно считать сотые. При хорошем катании, которое я от себя жду, можно не обращать внимание на сотые, быть гораздо выше по баллам. По крайней мере я это чувствую и знаю. Если катать чисто, то я способен получать более высокие баллы», — прокомментировал своё выступление Алиев. По сути, фигурист прав: если бы не помарка на акселе Дима оказался бы на пьедестале.

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Приятно удивил японец Шун Сато. Контент из четырёх четверных и двух тройных акселей фигурист исполнил практически без ошибок. Особенно хороши были сольные квад-лутц и квад-флип. Тем удивительнее, что по результатам произвольной программы Сато уступил Мозалёву более двух баллов, но из- за преимущества в короткой спортсмен занял лидирующее место с результатом в 264,99 балла.

Грязный прокат продемонстрировал американец Джейсон Браун — из-за обилия брака фигурист много потерял в технической оценке, но традиционно компенсировал это высокими компонентами. 264,20 балла — его результат за две программы. Завершал соревнования Юма Кагияма. Японец не избежал ошибок, но в целом продемонстрировал привычный набор из трёх четверных и двух тройных акселей. Небольшие шероховатости на дорожке шагов не помешали ему набрать высокие баллы: с результатом 286,41 балла Юма выиграл турнир в Гренобле.