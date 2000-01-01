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Косторная поражает экспериментами с внешностью
Косторная поражает экспериментами с внешностью
Алёна набила две новые татуировки и удивила необычным образом на Гран-при.
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Косторная — одна из самых эффектных фигуристок современности. Алёна обожает экспериментировать с внешностью.
Косторная — одна из самых эффектных фигуристок современности. Алёна обожает экспериментировать с внешностью.
На этапе Гран-при Франции Косторная поразила необычным макияжем с яркими блёстками и синими прядями на волосах. Девушка была похожа на инопланетянку.
На этапе Гран-при Франции Косторная поразила необычным макияжем с яркими блёстками и синими прядями на волосах. Девушка была похожа на инопланетянку.
Болельщики разглядели на теле фигуристки новые татуировки. За ухом Алёны появилась красная лисичка.
Болельщики разглядели на теле фигуристки новые татуировки. За ухом Алёны появилась красная лисичка.
На ключице Косторной красуется надпись «Lovely» — отсылка к песне Билли Айлиш, под которую поставлена произвольная программа Алёны.
На ключице Косторной красуется надпись «Lovely» — отсылка к песне Билли Айлиш, под которую поставлена произвольная программа Алёны.
«Стиль Айлиш – это вызов обществу и небоязнь быть другой, разной, небоязнь экспериментировать, выглядеть как-то глупо. Это меня сближает с ней», — сказала Алёна на пресс-конференции.
«Стиль Айлиш – это вызов обществу и небоязнь быть другой, разной, небоязнь экспериментировать, выглядеть как-то глупо. Это меня сближает с ней», — сказала Алёна на пресс-конференции.
Косторная призналась, что хочет усовершенствовать себя. «Я хочу быть новой. Я новая, другая. Хочу вернуться к лучшей версии себя — намного лучшей, чем та, что была раньше», — сказала Алёна.
Косторная призналась, что хочет усовершенствовать себя. «Я хочу быть новой. Я новая, другая. Хочу вернуться к лучшей версии себя — намного лучшей, чем та, что была раньше», — сказала Алёна.
Трансформировать внешность фигуристка начала давно. После перехода к Плющенко Алёна осветлила волосы, а болельщики заметили у неё на теле татуировку с надписью «Следуй за своим сердцем» на латыни.
Трансформировать внешность фигуристка начала давно. После перехода к Плющенко Алёна осветлила волосы, а болельщики заметили у неё на теле татуировку с надписью «Следуй за своим сердцем» на латыни.
Этим летом фигуристка покрасила волосы в фиолетовый цвет. Такие изменения во внешности были неоднозначно восприняты болельщиками. Перед началом сезона Алёна вернула натуральный цвет.
Этим летом фигуристка покрасила волосы в фиолетовый цвет. Такие изменения во внешности были неоднозначно восприняты болельщиками. Перед началом сезона Алёна вернула натуральный цвет.
Алёна повзрослела и в этом сезоне выглядит очень эффектно. «Нереальная красавица», — пишут болельщики Косторной в соцсетях.
Алёна повзрослела и в этом сезоне выглядит очень эффектно. «Нереальная красавица», — пишут болельщики Косторной в соцсетях.
Косторная поражает экспериментами с внешностью
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