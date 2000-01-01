Косторная поражает экспериментами с внешностью
Алёна набила две новые татуировки и удивила необычным образом на Гран-при.
Косторная — одна из самых эффектных фигуристок современности. Алёна обожает экспериментировать с внешностью.
На этапе Гран-при Франции Косторная поразила необычным макияжем с яркими блёстками и синими прядями на волосах. Девушка была похожа на инопланетянку.
Болельщики разглядели на теле фигуристки новые татуировки. За ухом Алёны появилась красная лисичка.
На ключице Косторной красуется надпись «Lovely» — отсылка к песне Билли Айлиш, под которую поставлена произвольная программа Алёны.
«Стиль Айлиш – это вызов обществу и небоязнь быть другой, разной, небоязнь экспериментировать, выглядеть как-то глупо. Это меня сближает с ней», — сказала Алёна на пресс-конференции.
Косторная призналась, что хочет усовершенствовать себя. «Я хочу быть новой. Я новая, другая. Хочу вернуться к лучшей версии себя — намного лучшей, чем та, что была раньше», — сказала Алёна.
Трансформировать внешность фигуристка начала давно. После перехода к Плющенко Алёна осветлила волосы, а болельщики заметили у неё на теле татуировку с надписью «Следуй за своим сердцем» на латыни.
Этим летом фигуристка покрасила волосы в фиолетовый цвет. Такие изменения во внешности были неоднозначно восприняты болельщиками. Перед началом сезона Алёна вернула натуральный цвет.
Алёна повзрослела и в этом сезоне выглядит очень эффектно. «Нереальная красавица», — пишут болельщики Косторной в соцсетях.
Косторная поражает экспериментами с внешностью
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