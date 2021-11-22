«Это казалось чем-то запредельным». Ирина Смирнова учила четверные ещё 20 лет назад!

В российском фигурном катании каждый год зажигается новая звезда. В этом сезоне выстрелил 17-летний Иван Попов, выигравший два этапа Кубка России. Успех юного фигуриста во многом связан с тем, что когда-то давно в него поверила тренер Ирина Смирнова. Специалист увидела в мальчике потенциал и стала его развивать.

Незадолго до второй победы Попова на этапе Кубка России «Чемпионат» пообщался с Ириной Смирновой. Тренер рассказала о сильных сторонах Попова, а также поделилась интересными фактами из своей биографии.



Ирина Александровна рассказала, как изучала четверной 20 лет назад, чему научил её Рафаэль Арутюнян и как она отправила Дениса Ходыкина в парное катание.

«Попов много работает и впитывает»

— Ирина Александровна, в этом сезоне выстрелил ваш ученик Иван Попов. Расскажите подробнее об этом спортсмене.

— Ваня попал ко мне уже не маленьким мальчиком, его передала тренер, работавшая с ним в Волгограде. Она переезжала, и ей было жалко перспективного фигуриста. Ваня приехал ко мне с двойным акселем и до спецпрограммы России не добирался, хотя его ровесники её уже штурмовали. То, что он много работает, и то, что он хочет и впитывает, — решило всё. Он семимильными шагами нагонял то, что не смог набрать за предыдущие годы.



— В чём сильные стороны Ивана?

— У него от природы хороший прыжок. Это очень помогает, спасает даже тогда, когда он не очень точно выталкивается в прыжок. Я бы хотела собрать побольше четверных и вкатать их в программу. Это довольно сложный момент. Казалось бы, ты уже что-то умеешь, у тебя есть сальхов, тулуп, лутц, всё — вставляй в программу. Но не тут-то было. Это не так просто делается. Всё сразу ты не можешь. И по одному прыгать сложно. Это сложный момент, который надо просто пережить, нужно заставить себя делать монотонную работу.



— Как вы думаете, почему мальчикам сложно на стабильном уровне исполнять по несколько четверных?

— Я думаю, что всё впереди. Как показывает практика, это всё происходит волнами: сегодня лучше получается у мальчиков, завтра — у девочек. Сколько уже таких поколений прошло. Думаю, всё это периодично.



— Можете ли назвать Попова лидером группы, или у вас есть и другие юниоры настолько же высокого уровня?

— Есть и талантливые, и перспективные, но Ваня — лидер. И по возрасту, и по тем умениям, что он показывает, по результатам, которых сейчас получается добиваться.

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

«Мне пришлось надавить, чтобы Ходыкин пошёл в парное катание»

— Вы стояли у истоков карьеры Дениса Ходыкина. Видели ли вы в нём перспективу?

— Видела, конечно. Но тут важно понимать, что, например, набор 15 человек. 13 из них — перспективные, я понимаю, что из каждого ребёнка может что-то получиться. Но это не значит, что из каждого получится. Денис был одним из таких перспективных детей. Он способный, трудолюбивый, старательный. Без этих качеств просто невозможно добраться до того высокого уровня, на котором он сейчас оказался.



Когда Денис выступал в одиночном разряде, было понятно, что он мальчик немаленький, ему тяжело ультра-си прыгать. В какой-то момент он освоил все тройные, каскады три-три. Стоять на месте не было смысла, требовалось развитие. Это был тяжёлый момент, и мне пришлось надавить, чтобы он пошёл в парное. Трудно менять что-то в жизни, когда ты живёшь и всё вроде хорошо. Неизвестность всех пугает. Но хорошо, что всё хорошо сложилось.



— Поддерживаете ли вы сейчас общение с Денисом?

— Да, только что виделись. Он периодически приезжает к нам на тренировки. Иногда он у нас тренируется, просит прыжки подправить. Иногда, если нужна какая-то помощь с малышами, он приходит и помогает. Так что мы поддерживаем связь.



— Как думаете, у него есть тренерские задатки?

— Он способный человек. Тренер — это другая профессия, но если он захочет, то способен вырасти в классного специалиста. Всё в его руках.

«Арутюнян был очень жёстким тренером»

— Вы рассказывали, что многому научились у Рафаэля Арутюняна. Какие особенности тренерской работы вы у него переняли?

— Когда мы с ним сотрудничали, я была ещё спортсменкой и не воспринимала его как человека, с которого нужно брать пример в плане тренерской работы. Тогда ещё об этом не думала и просто каталась. Уже со временем я понимаю, что это многое мне дало для развития в тренерской деятельности. От Арутюняна я переняла желание добиться результата.



— Какой у вас стиль тренировок?

— Я всегда выступаю за то, чтобы не было очень жёстко. Склоняюсь к тому, что можно договариваться с детьми по-хорошему. Конечно, нельзя допускать, чтобы дети садились на шею, начинали вить верёвки. Это грань, которую нельзя переступать. Всегда должна быть субординация. Но и не нужно давить настолько, что я приказала, а ты сделал. Я за то, чтобы уходить от этого.



— А во времена вашей спортивной карьеры с какими тренерами приходилось сталкиваться?

— У меня за всю карьеру были три тренера. На начальном этапе я занималась у Людмилы Куликовой, которая сейчас работает в «Сокольниках». Потом я работала с Арутюняном, но он уехал в Америку, и меня передали Светлане Соколовской. У неё я уже потом начала работать как второй тренер.



Ближе всего мне был подход Арутюняна. Хотя он был очень жёстким тренером. Не знаю, как сейчас у него в Америке, там всё-таки всё по-другому. Может быть, он поменял методику. Но когда он работал в России, это было очень жёстко. Для меня это был минус, который я бы хотела поменять. Надо отметить, что по-настоящему большие результаты у него появились после переезда за океан. Возможно, он сделал какие-то выводы и поменял свою систему тренировок. Понял, что со спортсменом можно разговаривать и к чему-то приходить именно в общей работе, а не просто: «Я сказал, а ты делаешь». Не обсуждая, не объясняя зачем.

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

«Инициатором изучения четверных была Соколовская»

— Вы пробовали учить четверные ещё во времена своей спортивной карьеры. Ожидали, что спустя 20 лет без четверных будет сложно пробиться в топ фигурного катания?

— Нет, я вообще не ожидала. Тогда мне это казалось чем-то запредельным, и я вообще не понимала, зачем мы это учим. Но говорят — надо делать. То, что это станет нормой, тогда предположить было сложно. Инициатором изучения четверных была Светлана Соколовская. Тогда у меня была лучшая форма, я могла позволить себе идти дальше. У меня были неплохие рабочие попытки, но чисто я не выезжала. Можно было работать дальше, но цели прыгнуть четверной у меня не было. Никто же не прыгал.



— Обучаете ли вы своих учениц прыжкам ультра-си?

— Да, у меня уже есть ученица, которая выезжает тройной аксель — Яна Асташенкова, 2009 года рождения. Она в прошлом сезоне на зональном первенстве выехала тройной аксель. С остальными девочками тоже изучаем, всё будет по готовности. Они, конечно, маленькие, все хотят, все готовы. Но важно, чтобы они оставались здоровыми. Не просто прыгали, но и хорошо себя чувствовали. Постепенно мы пробуем все элементы, а потом смотрим, у кого что лучше идёт.



— Вам проще работать с девочками или с мальчиками?

— Мне с мальчиками проще. Не могу сказать очень категорично, потому что девочки тоже разные бывают. Но в общей массе с мальчиками проще, потому что они информацию принимают лучше, не надо лишнего ничего говорить. А с девочками бывает, что настроение не то, и я не могу её прессовать, потому что там сложный переходный возраст и другие нюансы, которые мне тяжело даются. Я понимаю, что можно было бы решить это проще, будь на её месте мальчик.



— Расскажите поподробнее о своей группе.

— Если говорить о спортсменах, то у меня есть Яна Асташенкова с тройным акселем. Очень хочется, чтобы она дошла как можно дальше, потому что я понимаю, что она попадает в тот список девочек, которые в маленьком возрасте прыгают сложные прыжки. Это всегда очень опасно, и хочется додержать это до более зрелого возраста. Есть Борис Татаров с тройным акселем, тоже 2009 год, но его мы стараемся не форсировать, чтобы он выстрелил уже в юниорском возрасте. Есть Макар Пузин, у которого весь набор тройных, каскады с риттбергером во второй половине, он 2008 года. Ещё есть Виктория Морозова 2009 года, мы с ней на первом этапе выступали. Первый сезон её юниорский, заняли четвёртое место. Для нас это очень хороший результат. И Даша Лобода, очень хорошая девочка 2007 года. Тройные мы прыгаем уже давно и стабильно, но сейчас вступили в сложный период. Хочется, чтобы она спокойно его пережила и перешла во взрослое катание.



«Чемпионат» благодарит клуб «Армия фигурного катания» за помощь в организации интервью.