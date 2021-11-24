«Смотреть эту программу тяжело». Тутберидзе дала Косторной заведомо проигрышный образ?

Возвращение Косторной к Тутберидзе надежд не оправдывает. Хоть Алёна и вернула тройной аксель, серьёзной претенденткой на Олимпиаду она так и не стала. Причём кажется, что даже в «Хрустальном» на поездку Алёны в Пекин не рассчитывают. Иначе просто не объяснишь, почему мощную программу под музыку Вивальди с огромным потенциалом заменили на абсолютно проходную под трек Билли Айлиш.

Логики в такой ротации не увидели даже специалисты, которые нещадно критикуют постановку Косторной. Получается, Алёне дали заведомо проигрышный образ?

Возвращение Косторной к Тутберидзе не оправдало ожиданий

Возвращение Косторной в «Хрустальный» подарило болельщикам надежду на то, что карьера Алёны перезапустится. Фигуристка вернёт тройной аксель, уверенность в себе и присоединится к гонке за Олимпиаду.

Меньшего от сотрудничества с Тутберидзе никто не ждал. Открытые прокаты сборной России ещё больше вселили оптимизм в болельщиков Косторной. Алёна показала коронный прыжок и представила сильные программы. Особенно яркой вышла премьера произвольной под «Времена года» Вивальди. Хоть постановка и выглядела сырой, в ней уже проглядывалась мощь. Казалось, для Алёны постарались на славу и теперь у неё есть все шансы поехать в Пекин.

Но со стартом большого сезона оптимизм развеялся. Первые турниры показали, что Косторная не избавилась от прежних проблем. Фигуристка так и не вернула огонь в глазах, а тройной аксель оказался нестабильным. Вдвойне удивило решение тренерского штаба поменять Алёне обе программы прямо в разгар олимпийского сезона. И если в короткой замена оказалась удачной, то в произвольной вызвала много вопросов и противоречий. От мощной классической постановки под Вивальди отказались в угоду проходной программе под Билли Айлиш.

Косторной вернули слабую программу

Номер под композицию Lovely в «Хрустальном» подготовили для Алёны ещё к предолимпийскому сезону. Но тогда постановку помешал увидеть воочию внезапный побег фигуристки в академию Плющенко. В числе причин неожиданного трансфера Алёна, в частности, называла и неудачные программы. Поддерживал её в этом и новый тренер, который жёстко критиковал работу Глейхенгауза.

«То, что я видел в «Инстаграме» из её недавних программ, это просто ужас. Алёне это не нравится, она сама это сказала», — говорил Плющенко.

Тем не менее после возвращения в «Хрустальный» Косторной всё же пришлось вернуться к не самой любимой постановке. У Алёны больше не было права на возмущения, поэтому ей пришлось выступать с ней в шоу Тутберидзе. Для показательного номера Lovely выглядела очень свежо. Но для соревновательной программы хореография действительно была слабовата. Никто и предположить не мог, что эта постановка может вернуться в олимпийский сезон. Да и сам Глейхенгауз перед открытыми прокатами говорил, что программа под Айлиш изначально использовалась как эксперимент.

«Мы обсуждали, что в олимпийский сезон Алена будет катать Вивальди ещё два года назад. В прошлом году, когда ставили Билли Айлиш, понимали, что это предолимпийский сезон и мы можем использовать разнообразие. Ну а в олимпийский сезон… Ну кому, как не Алёне? К тому же она сама просила это катать», — делился Глейхенгауз.

Программа Косторной под Билли Айлиш подверглась критике

Тем удивительнее, что прямо в разгар олимпийского сезона тренерский штаб решил отказаться от Вивальди в угоду Lovely. Да, «Времена года» — это сложная программа, которая смотрится только тогда, когда идеально и с настроением выкатана. А у Алёны на старте сезона были с этим проблемы. Но главное — в этой постановке был олимпийский потенциал. В оптимальной форме Косторная могла бы произвести этой программой фурор. Такое мощное произведение по силам выкатать только превосходной «катальщице», коей и является Алёна. Но вместо того, чтобы оттачивать программу с огромным потенциалом, в «Хрустальном» решили пойти по наиболее простому пути и вернуться к прошлогодней Lovely.

Программа под трек Билли Айлиш выглядит пусто и абсолютно не запоминается. В ней отсутствуют интересные фишки и шарм. Она абсолютно не цепляет. Программу не понимают даже специалисты, а это уже звоночек. Александр Жулин жёстко прошёлся по постановке Алёны.

«Она катала программу, просто делая одолжение, из-за этого программы не было от слова совсем. Были просто разбеги на прыжки, да ещё музыка такая — Билли Айлиш. Если её делать, то надо делать с какой-то идеей, концепцией, а там просто набор элементов под музыку, да не обидится на меня мой близкий, с моей точки зрения, друг Этери Георгиевна Тутберидзе, поскольку я всегда говорю в лоб, поскольку имею право, мне уже достаточно много лет», — сказал Жулин.

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Не оценила программу и Татьяна Тарасова.

«Я не понимаю произвольной Косторной. Они все любят и слушают Билли Айлиш. Но слушать – это одно, а программу катать – другое. Но я всегда говорю, что чего-то не понимаю в современной музыке. Смотреть эту программу очень тяжело», — сказала Тарасова.

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Со специалистами нельзя не согласиться. Не такие программы мы привыкли видеть в олимпийский сезон, который обычно становится пиковым для каждого фигуриста. Образы для Игр чаще всего подбирают заранее, с расчётом на то, что они войдут в историю. Стоит вспомнить хотя бы Китри Загитовой из «Дон Кихота» или «девочку в красном пальто» Липницкой из «Списка Шиндлера». С Косторной такой подход, очевидно, не применялся. Кажется, на Алёну просто не рассчитывают в преддверии Олимпиады, поэтому дают ей заведомо проигрышный образ.