«Взял вещи и скрылся». Как побег фигуриста в США едва не отправил Тарасову в тюрьму

Шпильбанд несколько лет работал с Татьяной Анатольевной, но однажды просто пропал. Его предательство тренер не могла простить ещё долго.

Дочери Тутберидзе Диане Дэвис и её партнёру Глебу Смолкину невероятно повезло с тренером. Игорь Шпильбанд воспитал не одно поколение великих фигуристов и в тандеме с Мариной Зуевой устроил революцию в танцах на льду. За 30 лет тренерской карьеры специалист добился идеальной репутации. Однако в его прошлом скрывается одна тёмная, но интересная история.

В молодости специалист отказался от работы с Татьяной Тарасовой и во время турне с её ледовым театром сбежал в США. Цена за его предательство могла быть непомерно высокой — великий тренер едва не оказалась в тюрьме из-за необдуманного поступка любимого ученика.

Простить Шпильбанда Татьяна Анатольевна не могла очень долго.

Скандальный побег в США

Многообещающая спортивная карьера Шпильбанда оборвалась при трагических обстоятельствах. В дуэте с Татьяной Гладковой Игорь подавал большие надежды. В 1983 году фигуристы выиграли чемпионат мира среди юниоров, а затем ярко дебютировали на взрослом уровне. Однако внезапная смерть их тренера Людмилы Пахомовой перечеркнула карьеру молодых танцоров. Игорь был настолько потрясён этим событием, что решил оставить профессиональный спорт и стал сотрудничать с Татьяной Тарасовой в созданном ею ледовом театре «Все звёзды».

Работа с известным специалистом пошла Шпильбанду на пользу — шоу с его участием имели невероятный успех. Однако вскоре фигурист столкнулся с проблемами. В 1989 году труппа отправилась в длительное турне по США. В финале гастролей артисты остановились на несколько дней в Нью-Йорке, а перед отлётом домой некоторые из них так и не появились в аэропорту. Фигуристы Гоша Сур, Елена Крыканова, Шпильбанд и его супруга Вероника Першина пропали.

Инициаторами спонтанного побега Игорь называл Сура и Крыканову. По его словам, спортсмены долго вынашивали план и в конце поделились им с друзьями. Поначалу Шпильбанд и Першина ответили решительным отказом. Но, когда кто-то из персонала гостиницы увидел, как Игорь помогает Гоше и Елене выносить вещи, фигурист испугался, что его обвинят в пособничестве, и отправился следом за ними.

Правда, судя по некоторым высказываниям Шпильбанда, желание покинуть родину у него было и раньше, а значит, внезапная диверсия вряд ли была вынужденной.

«Турне длилось почти шесть месяцев. За это время я настолько привык к Америке, что решил там остаться. Взял вещи и скрылся из гостиницы. Труппа театра должна была утром улетать в Москву, а я в аэропорт не приехал», — говорил Игорь.

Предательство ученика едва не отправило Тарасову в тюрьму

Необдуманный поступок любимого ученика сильно отразился на Татьяне Тарасовой. Поняв, что фигуристы больше не вернутся, наставница с тяжёлым сердцем приехала домой, ожидая наказания от советских чиновников.

«Меня чуть столбняк не хватил. Через две недели у нас гастроли в Финляндии, 15 концертов. Я поняла: не то что в Финляндию, а не доезжая до неё, ещё в Москве, с протянутыми руками я должна идти впереди всех, чтобы мне удобнее было надевать на эти руки кандалы и сразу вести меня в тюрьму. Партбилет на стол! Я не понимала, что мне делать. Я не курила до этой ночи четыре года, а тут потянулась за сигаретой и тут же выкурила пачку», — делилась воспоминаниями Тарасова.

Страх и негодование переполняли Татьяну Анатольевну. Иностранные журналисты писали статьи, признавая Тарасову тираном, от которого бегут фигуристы, в то время как высокое начальство готовило ей серьёзный выговор. К счастью, других санкций в сторону специалиста не последовало, но предательство Шпильбанда ещё долго беспокоило её:

«Я их любила, я дала им профессию, и, что скрывать, я же их в Америку привезла, а как бы иначе они там оказались, визы сами не получали, билеты сами не покупали. В Москве бы влачили жалкое существование. И только благодаря моему театру они сумели встать на ноги — и ни слова благодарности, только грязь», — признавалась Татьяна Анатольевна. Только спустя долгие годы великий тренер смогла простить Игоря.

Шпильбанд не поделил учеников с Зуевой?

Первое время в чужой стране было тяжёлым. Недостаток денег вынуждал Шпильбанда браться за любую работу: он тренировал и детей, и пожилых людей, находя к каждому свой подход. Так и началось формирование его собственного стиля. В 2001 году к нему присоединилась Марина Зуева, с которой у Игоря сложился мощный тандем. Вместе они устроили революцию в танцах на льду и подготовили несколько высококлассных дуэтов. Олимпийские чемпионы Тесса Вирту и Скотт Моир, серебряные призёры Игр в Ванкувере Мэрил Дэвис и Чарли Уайт, Майя и Алекс Шибутани, Танит Белбин и Бенджамин Агосто — список можно продолжать долго.

Казалось, Игорь и Марина и дальше будут удивлять мир своими идеями и работоспособностью, но летом 2012 года они объявили о разрыве профессиональных отношений. Официальной причиной стало недовольство фигуристов, которым Шпильбанд якобы уделял мало внимания. Однако затем выяснилось, что у тренеров случился конфликт интересов.

«Игорь без моего согласия принял решение иметь своих личных учеников, которых он тренировал бы отдельно от меня. Он просто захотел открыть свой собственный бизнес внутри нашего общего бизнеса. Это и есть конфликт интересов. Это профессионально неправильная идея», — комментировала ситуацию Зуева.

Шпильбанд готовит дочь Тутберидзе к Олимпиаде

После расставания с Зуевой Шпильбанд занимался с итальянцами Анной Каппеллини и Лукой Ланотте, американцами Мэдисон Чок и Эваном Бейтсом и добился с ними неплохих результатов. Теперь же Игорь тренирует дочь Этери Тутберидзе Диану Дэвис и её партнёра Глеба Смолкина. Совсем недавно дуэт триумфально выиграл турнир серии «челленджер» в Польше, а до этого блеснул на Гран-при Канады. Фигуристы в шаге от того, чтобы ворваться в мировую элиту танцев на льду и претендуют на путёвку на Олимпиаду в Пекине. Во всяком случае, Игорь уверен, что у этого дуэта большое будущее.

Фото: РИА Новости

«Сомнений у меня не было: я очень хорошо знал эту пару, видел их на соревнованиях и понимал, что у них есть талант. Я не тренирую тех, в кого не верю, но в них поверил с самого первого дня. Когда глаз намётан, тренеру достаточно одного занятия, чтобы понять, как работает фигурист, насколько легко с ним, на что он способен. Исходя из этого, уже решаешь, сможешь ли ты помочь или нет. С Дианой и Глебом быстро поймали одну волну, нашли взаимопонимание друг с другом», — рассказывал Шпильбанд.