Валиева идёт на новые рекорды. Ученица Тутберидзе станет абсолютно недосягаемой?

Для Камилы Валиевой олимпийский сезон складывается крайне удачно. На первом же взрослом международном турнире фигуристка установила два мировых рекорда, а затем обновила их на Гран-при Канады. Теперь же звёздная ученица Этери Тутберидзе рвётся к следующему уникальному достижению. В короткой программе Камила намерена побить рекорд Алёны Косторной и упрочить своё лидерство на мировой арене.

Если это случится, Валиева станет абсолютно недосягаемой!

Валиева побьёт рекорд Косторной?

Вопрос с фаворитом в женском одиночном катании на российском этапе Гран-при можно считать закрытым. Камила Валиева кажется совершенно недосягаемой. Только откровенный провал может лишить её заветного золота. Тем не менее интрига в её выступлении сохраняется. На этапе в Сочи нам предстоит узнать, сможет ли звёздная ученица Этери Тутберидзе побить мировой рекорд в короткой программе. Фигуристка начала покорять уникальные достижения ещё на Finlandia Trophy, показав лучшие результаты в истории в произвольной программе и по сумме двух прокатов. Но баллы Алёны Косторной, набранные в финале Гран-при-2019, ей так и не покорились.

В Сочи ситуация может измениться. На предыдущем этапе в Ванкувере Камила набрала сумасшедшие 84,19 балла, впервые в этом сезоне показав абсолютно чистый прокат. Нет никаких сомнений, что на домашнем турнире спортсменка будет чувствовать себя увереннее и выступление получится ещё лучше. А значит, она сможет получить оценку выше и наконец пробьёт планку, которая не давалась ни одной фигуристке на протяжении двух лет. При этом и на обновление собственных рекордов у Камилы шансы огромные. Валиева может стать абсолютно недосягаемой!

Туктамышева возвращается после болезни

Непростым турнир обещает стать для другой фигуристки из «Хрустального». Майя Хромых неплохо проявила себя в Италии, показав второй результат, однако ошибки на тройных прыжках заставляют за неё поволноваться. Не избавилась от них Майя и на турнире в Варшаве: спортсменка снова не справилась с тройным риттбергером в произвольной программе, предварительно упав с одного из квадов (на втором Хромых совершила степаут). В короткой же она нетипично для себя сорвала каскад 3+3, сдвоив второй прыжок. В итоге Майе всё же удалось победить в Польше, но очевидно, что при таких же прокатах в Сочи фигуристка окажется гораздо ниже. Сможет ли Хромых реабилитироваться за прошлую неудачу — узнаем уже в эти выходные.

Основной конкуренткой ученицы Тутберидзе на Гран-при считается Елизавета Туктамышева. В этом сезоне Лиза показывает невероятную стабильность и особое рвение к победам. Ещё никогда подопечная Алексея Мишина не была так близка к путёвке на Олимпиаду, однако жизнь раз за разом подкидывает Туктамышевой испытания. Недавно фигуристке экстренно пришлось сняться с Кубка Австрии из-за температуры. В Сочи Лиза будет выступать сразу после болезни.

На фоне не самой стабильной Хромых Туктамышева может претендовать на второе серебро Гран-при и выход в финал с приличной отметкой в 26 баллов. Однако для этого Лизе нужно быть в отличной форме. Будем надеяться, что после вынужденного перерыва фигуристка пришла в себя и вернётся в Сочи во всеоружии.

Составить конкуренцию нашим фигуристкам на домашнем этапе способна разве что Луна Хендрикс, у которой уже есть бронза Гран-при Италии. Но возможно это только при грубых ошибках наших девушек. Бельгийка не владеет элементами ультра-си, так что ей просто нечего противопоставить россиянкам. Так что у наших фигуристок есть огромные шансы захватить полный пьедестал в Сочи.

Лидерство Коляды в Сочи под вопросом?

У мужчин всё внимание будет обращено на лидеров сборной Михаила Коляду, Евгения Семененко и Марка Кондратюка. Последнего точно не стоит списывать со счетов, так как именно ученик Светланы Соколовской принёс стране заветную третью олимпийскую квоту. На квалификационном турнире Nebelhorn Trophy Марк не обошёлся без ошибок, но в целом его форма показала, что фигурист серьёзно намерен биться за поездку в Пекин. По ходу сезона Кондратюк продолжает совершенствовать программы и усложнять контент. Шансы на призовое место у Марка великолепные.

Но и его соперники не так просты. Михаил Коляда по-прежнему старается накатывать программы с тремя четверными, а Евгений Семененко постепенно возвращает себе былую стабильность. Распределение на пьедестале будет зависеть от того, чьи прокаты окажутся чище. Конечно, у Коляды есть запас в виде невероятно высокой оценки за компоненты, но с учётом того, что и Семененко, и Кондратюк стремительно прогрессируют по этому показателю, лидерство Михаила в Сочи уже не кажется таким неоспоримым.

Решится на российском Гран-при и ещё одна интрига — сколько российских одиночников окажется в финале? У Коляды отличные шансы с любым призовым местом. А вот Семененко нужно либо побеждать, либо становиться вторым с суммой выше 267,74 баллов. Такую оценку Женя ещё ни разу не получал. Но на домашнем этапе с чистыми прокатами и благосклонным судейством у него отличные шансы.

Молодые и дерзкие против опытных и стабильных

Жаркое противостояние ожидается в танцах на льду и у спортивных пар. Лидеры сборной Виктория Синицина и Никита Кацалапов встретятся с дуэтами Елизавета Худайбердиева — Егор Базин и Анастасия Скопцова — Кирилл Алёшин. И хотя позиции действующих чемпионов мира кажутся неоспоримыми, для любителей танцев этот день точно будет запоминающимся. Яркие и эффектные постановки Лизы с Егором и Насти с Кириллом не оставят никого равнодушным.

А вот Анастасия Мишина и Александр Галлямов сразятся с молодыми и дерзкими Дарьей Павлюченко — Денисом Ходыкиным и Ясминой Кадыровой — Иваном Бальченко. Ученики Тамары Москвиной, наследующие основы классической школы фигурного катания, будут противостоять акробатическому стилю первых и артистическому искусству вторых.

У россиян не будет грозных конкурентов в Сочи, так что у нас есть хорошие шансы, как и последние два года, довольствоваться победами наших ребят в каждом виде.