«Давно ничего не выигрывала». Как Туктамышева вернулась в элиту фигурного катания

На этапе Гран-при в Москве в 2020 году Лиза сотворила настоящую сенсацию. У Трусовой и Косторной не было шансов.

На этапе Гран-при в Сочи нас ждёт захватывающее противостояние трёх топовых российских фигуристок. Но, в отличие от Камилы Валиевой и Майи Хромых, у Елизаветы Туктамышевой уже есть золото домашнего этапа.

Ещё в начале прошлого сезона Лиза находилась в тени соперниц и победами не радовала. Зато после турнира Императрица вернулась в элиту фигурного катания и заставила с собой считаться.

Туктамышева сама была в шоке от своего прорыва!

В победу Туктамышевой на Гран-при никто не верил

Прошлогодний Гран-при в Москве должен был стать прелюдией к чемпионату России. На турнире собирались выступить главные звёзды нашего фигурного катания – Евгения Медведева, Алёна Косторная, Анна Щербакова, Александра Трусова и Елизавета Туктамышева. Битва предвещала быть очень мощной. Однако незадолго до начала турнира Медведева и Щербакова снялись по состоянию здоровья. Казалось, теперь-то исход турнира предрешён. Трусова и Косторная разыграют между собой победу, а Туктамышева поборется за бронзу. Лиза слабо начала сезон, получала низкие оценки от судей и мучилась от травмы плеча, поэтому подвигов от неё никто не ждал. В победу Императрицы не верили до последнего.

Короткая программа у Туктамышевой сложилась не лучшим образом. Лиза идеально исполнила триксель, но ошиблась на тройном флипе. По итогам первого дня соревнований ученица Алексея Мишина оказалась второй и уступала Косторной чуть более четырёх баллов. Для Лизы такой разрыв мог стать критичным. Тем более что в произвольной программе борьбу конкуренткам собиралась навязать Трусова, заявившая четыре квада.

Туктамышева вышла побеждать

Но во второй день соревнований случилось невообразимое. Новоиспечённая ученица Плющенко полностью провалила произвольный прокат, упав четыре раза! Так Саша ещё никогда не каталась. Трусова уступила даже Анастасии Гуляковой и выбыла из борьбы за пьедестал. Судьбу золота должны были решить Туктамышева и Косторная.

На своё выступление Лиза вышла очень уверенной. Фигуристку абсолютно не сбил с настроя провальный прокат соперницы. По взгляду было сразу видно, что Туктамышева вышла побеждать. Лиза исполнила просто невероятный по энергетике прокат. Ученица Мишина идеально исполнила все элементы, за исключением второго тройного акселя, который получился со степ-аутом. А на дорожке шагов и вовсе оторвалась! Зал аплодировал в такт музыке, а после окончания выступления встретил фигуристку стоячими овациями. Так круто Лиза не каталась уже давно.

После такого горячего проката у Косторной не было никаких шансов. Алёна откатала визуально чисто, но судьи усмотрели у неё на прыжках несколько недокрутов. А по энергетике фигуристка по полной уступила Туктамышевой. После проката ученицы Плющенко зрители даже кричали: «Лиза лучше!». В итоге произвольная программа, а вместе с ней и итоговая победа остались за Туктамышевой. За фигуристкой, в которую многие уже давно потеряли веру.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Благодаря победе в Москве Туктамышева вернулась в элиту

Туктамышева и сама долго не могла поверить своему счастью. Лиза не выигрывала престижные турниры с 2018 года, с тех пор как она взяла золото этапа Гран-при в Канаде. Ученица Мишина уже отвыкла от побед.

«Прекрасно себя чувствую, давно уже ничего не выигрывала. Насколько нервозным было ожидание? Не нервозное, потому что я знала, что сделала практически всё, что могла. Это было как десерт — что я смело смогла победить. Поэтому спокойно. Ох… Я в шоке. Я не видела просто, как Алёна откатала, и ожидала другого, как обычно», — делилась эмоциями фигуристка.

Потрясающей победой на Гран-при в Москве Туктамышева сделала заявку на возвращение в элиту фигурного катания. Татьяна Тарасова была уверена, что триумф в Москве поможет Лизе выбиться из тени конкуренток.

«Очень рада за Лизу и Алексея Николаевича. У них были годы подъёма и годы забвения. Сейчас они выучили и сделали максимальную программу, если Лиза ещё и четверной тулуп сможет сделать, так её и вовсе не обыграть. Молодец девочка, выросла большая спортсменка. Лиза сделала так, что теперь с ней будут обязательно считаться, она с блеском выиграла этот турнир», – сказала Тарасова в интервью ТАСС.

И Татьяна Анатольевна оказалась права. Победа в Москве стала лишь началом потрясающего подъёма Туктамышевой. После неё Лиза съездила на чемпионат мира, на котором сенсационно завоевала серебро, а потом вместе со сборной России выиграла World Team Trophy. Прекрасные результаты Лиза показывает и в этом сезоне. Туктамышева — один из лидеров в борьбе за Олимпиаду в Пекине. И у фигуристки есть все шансы упрочить своё положение на предстоящем этапе Гран-при в Сочи.