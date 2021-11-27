Валиева готова обновить мировые рекорды, а Туктамышева и Хромых бьются за финал. Самые яркие моменты дня — в режиме онлайн-трансляции.

Гран-при по фигурному катанию в Сочи. Наши девушки в шаге от российского пьедестала! LIVE

В субботу, 27 ноября, в Сочи завершится соревновательная часть этапа Гран-при по фигурному катанию. Первый день турнира подарил массу интересных событий. Камила Валиева обновила мировой рекорд в короткой программе, Елизавета Туктамышева идеально выступила после болезни, а Майя Хромых совершила несвойственное себе падение на каскаде и не вошла в тройку. Теперь ученица Тутберидзе вынуждена догонять соперниц в произвольной программе.

На этапе Гран-при в Сочи разрешится главная интрига первой половины сезона – кто же пройдёт в финал Гран-при. Наши девушки в шаге от уникального достижения. Впервые в истории в финале могут оказаться сразу пять российских одиночниц. Путёвки в Осаку уже заработали Анна Щербакова и Алёна Косторная. Сегодня к ним могут присоединиться Валиева, Туктамышева и Хромых. Для этого им достаточно занять места в тройке лучших. Это нашим девушкам точно по силам, ведь только они на этом этапе обладают элементами ультра-си. А значит –надеемся на российский пьедестал!

Всё решится в произвольной программе, которая состоится сегодня в 19:10.

Следите за развязкой жаркой битвы в онлайн-трансляции «Чемпионата»!