Гран-при по фигурному катанию в Сочи. Наши девушки в шаге от российского пьедестала! LIVE

В субботу, 27 ноября, в Сочи завершится соревновательная часть этапа Гран-при по фигурному катанию. Первый день турнира подарил массу интересных событий. Камила Валиева обновила мировой рекорд в короткой программе, Елизавета Туктамышева идеально выступила после болезни, а Майя Хромых совершила несвойственное себе падение на каскаде и не вошла в тройку. Теперь ученица Тутберидзе вынуждена догонять соперниц в произвольной программе.
На этапе Гран-при в Сочи разрешится главная интрига первой половины сезона – кто же пройдёт в финал Гран-при. Наши девушки в шаге от уникального достижения. Впервые в истории в финале могут оказаться сразу пять российских одиночниц. Путёвки в Осаку уже заработали Анна Щербакова и Алёна Косторная. Сегодня к ним могут присоединиться Валиева, Туктамышева и Хромых. Для этого им достаточно занять места в тройке лучших. Это нашим девушкам точно по силам, ведь только они на этом этапе обладают элементами ультра-си. А значит –надеемся на российский пьедестал!
Всё решится в произвольной программе, которая состоится сегодня в 19:10.
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Первыми разыграют медали мужчины. Вчера наши одиночники нас откровенно разочаровали. Не скрывала своего отчаяния даже двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, которая комментировала соревнования. Ждём от наших мальчиков подвигов сегодня! На кону у Михаила Коляды и Евгения Семененко — финал Гран-при.
Сегодня определятся все победители сочинского этапа Гран-при. О том, как развивались события в первый день турнира, в нашем материале.
Полное расписание сочинского этапа Гран-при по фигурному катанию
27 ноября, суббота
13:30. Мужчины. Произвольная программа
15:40. Танцы на льду. Произвольный танец
17:30. Спортивные пары. Произвольная программа
19:10. Женщины. Произвольная программа
28 ноября, воскресенье
15:00. Показательные выступления
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