Исторический прорыв! Российские фигуристки установили уникальное достижение на Гран-при

Российские фигуристки совершили уникальный прорыв! Впервые в истории серии Гран-при в финал в одном виде вышло сразу пять представителей одной страны! В Осаке нас ждёт захватывающая битва наших девушек против японки Каори Сакамото.

А случилось всё это благодаря восхитительным выступлениям Валиевой, Туктамышевой и Хромых на Гран-при в Сочи. Девушки захватили полный пьедестал домашнего этапа и в очередной раз доказали, что с ними бессмысленно бороться.



А Камила пошла ещё дальше. Ученица Тутберидзе обновила собственные рекорды в произвольной программе и по сумме.



Кажется, вопрос с фаворитом Олимпиады можно закрывать.

Майя может!

Серьёзная битва за медали развернулась со второй разминки. Бронзовая призёрка Гран-при Италии Луна Хендрикс реабилитировалась после провала в короткой программе, выдав вдохновенный прокат. Как же фигуристке идут восточные мотивы! Катание Луны подарило зрителям море наслаждения — они встретили девушку овациями. Тем не менее прокат Хендрикс без ошибок не обошёлся, из-за чего фигуристка была очень расстроена. Побороться за топ-3 не получилось.



Не сложилось выступление у Майи Хромых в короткой программе — девушка упала с тройного лутца и осталась без каскада. По итогам первого дня соревнований ученица Тутберидзе шла пятой. Майе надо было срочно брать себя в руки — на кону стоял финал Гран-при. И в произвольной Хромых выложила на лёд все свои козыри. Фигуристка безупречно исполнила каскад из четверного и двойного тулупов. Второй квад получился с ошибкой на приземлении, но остальные элементы были исполнены идеально. Вот что значит Майя может! Фигуристка оставила все эмоции на льду. «Танго Роксаны» в исполнении Хромых получилось гипнотическим. Зрители одарили фигуристку овациями, довольны ученицей остались и тренеры. Майя увеличила свой «сизн бэст» в произвольной программе до 154,97 балла. В сумме Хромых заработала 219,69. Этого оказалось достаточно, чтобы попасть на пьедестал. Майя в финале Гран-при!

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Лучезарной американке Мэрийе Бэлл сохранить за собой третье место не удалось. Прокат произвольной программы получился нежным и трогательным, но была ошибка. С суммой баллов 210,35 фигуриста стала четвёртой.

Туктамышева подняла зал

Для Елизаветы Туктамышевой участие в сочинском этапе Гран-при стало непростым вызовом. Фигуристка пропустила неделю тренировок из-за болезни и не смогла в полную силу подойти к турниру. Но в короткой программе императрица выступила так, будто и не было никаких препятствий на её пути. Лиза выдала один из лучших прокатов в карьере. Продолжилась тенденция и в произвольной. Поразительный каскад из тройного акселя и двонойго тулупа. Второй триксель с небольшой ошибкой. Но остальные элементы идеальны. А на дорожке шагов Лиза и вовсе зажгла! Зрители хлопали в такт выступлению императрицы, а после проката одарили её стоячими овациями. Как же Лиза хороша в этом сезоне! 229,23 — отличный результат! Туктамышева получает серебро домашнего этапа и путёвку в финал Гран-при!

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Валиева творит историю!

На турнире в Сочи Камила Валиева продолжила своё триумфальное шествие. Фигуристка переписала на себя рекорд в короткой программе, который до этого принадлежал Алёне Косторной. Ждали от ученицы Тутберидзе феерии и в произвольной. И Камила не обманула ожиданий. Фигуристка выдала ещё один исторический прокат! Четверной сальхов, тройной аксель, четверной тулуп — тройной тулуп, четверной тулуп — ойлер — двойной сальхов. Это какое-то сумасшествие! Так Камила ещё не каталась. С каждым прокатом ученица Тутберидзе становится всё мощнее и мощнее. С этой фигуристкой просто нереально бороться.



Весь «Айсберг» аплодировал Валиевой стоя. Камила обновила свои же мировые рекорды. 185,29 и 272,71 — кажется, такие баллы больше никому не достижимы. Кажется, вопрос с главным фаворитом Олимпиады можно закрыть.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Но не только Валиева в этот вечер сотворила историю. Наши фигуристки установили уникальное достижение. Впервые в истории серии Гран-при в финал в одном виде вышло сразу пять представителей одной страны! В Осаке нас ждёт захватывающая битва Щербаковой, Косторной, Валиевой, Туктамышевой и Хромых против японки Каори Сакамото.

Будет очень жарко!