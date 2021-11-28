«Как можно смотреть этот цирк?» Иностранцы ополчились на Валиеву после выдающейся победы

Камила Валиева вновь бьёт рекорды. Её произвольная программа на Гран-при России произвела фурор. 15-летняя фигуристка вновь показала бесподобный и чистый прокат, который судьи оценили сумасшедшими 185,29 балла. Валиевой рукоплескали абсолютно все – и болельщики на арене «Айсберг» в Сочи, и эксперты.
«Валиева находится в собственной лиге. Это её мир»
«Вау, наверное, лучший четверной сальхов и лучший тройной аксель, который Валиева когда-либо исполняла», — отметил американский журналист Джеки Вонг.
«На этой неделе Валиева вышла на пик, приземления без сучка без задоринки и безукоризненное движение. Вопрос в том, сможет ли она поддерживать такую форму до конца февраля? Валиева выиграла и женские, и мужские соревнования», — написал репортёр NBC Olympics Дэвид Кейн.
«Включите меня в число тех, кто встал, чтобы поаплодировать Валиевой. Это было просто невероятно, даже с маленькой-маленькой ошибкой. Это её мир, и все остальные могут только восхищаться. Всё равно хотелось бы видеть от Валиевой больше экспрессии в первые три минуты, но дома она добавила в этом компоненте по сравнению со Skate Canada. Кстати, она бы выиграла и в соревновании мужчин, с отрывом в шесть баллов.
Валиева сейчас находится в своей собственной лиге, на голову выше даже своих грозных соперниц из России. Она выдала рекордные результаты в короткой и произвольной программах, а техническая оценка в произвольной программе (109,02) почти на девять очков лучше, чем у всех остальных. И почти на 15 очков лучше, чем у действующей чемпионки мира Щербаковой. Если не будет травм или болезней, Валиева выглядит явным фаворитом на олимпийское золото. Но, как мы знаем, лёд скользкий», — выразил мнение журналист Филип Херш.
«Сможет ли кто-нибудь победить Валиеву в Пекине?» — задались риторическим вопросом в «твиттере» Олимпиады.
«Оценки за компоненты… Хахаха, это цирк»
Но даже после выдающейся победы Камилы иностранные болельщики всё же нашли к чему придраться. На неё ополчились и за приевшееся «Болеро», и за недостаток эмоций, а также выговаривали, что устали смотреть на то, как один 15-летний вундеркинд из России сменяет другого.
— Оценки завышены. Да, она потрясающая, тут нет вопросов, но на 53 балла выше Лизы? Не так потрясающе.
— Она получает больше баллов, чем большинство мужчин.
— Безумие. Даже у чистого проката Трусовой с шестью четверными не будет шанса побить такое.
— Кстати, Валиевой на финале юниорского Гран-при два года назад (который она выиграла с чистым прокатом) поставили 62,58 балла за компоненты. Сегодня у неё 76,27, почти на 22% больше. Она стала на 22% лучше кататься?
— Сотникова, Загитова, Валиева. Три подряд олимпийские чемпионки, которые не оставили никакого наследия и не оказали влияния на спорт. Пусть их тела болят как можно меньше с помощью любых лекарств, которые бы ни нахимичила Россия.
— Ну ё-мое, Валиева такая неинтересная.
— Я должна быть в восторге от такого триумфального проката. Так сложно объяснить людям, почему я всё-таки ненавижу этот прокат.
— Камила хороша, но я ничего не чувствую. Никаких эмоций, к тому же «Болеро». Запретите его в фигурном катании навсегда!
— Если обойдётся без непредвиденных обстоятельств, вот ваша следующая олимпийская чемпионка. Но каким бы технически великолепным ни было это исполнение, программа меня не увлекла. Она кажется пустой и не вяжется с музыкой.
— Эмоционально не трогает совершенно. Просто не могу собраться, чтобы переживать за очередное 15-летнее дарование с недолговечной техникой, которое, вероятно, закончит к 18 годам из-за травм.
— По техническим оценкам вопросов нет, хотя надбавки за тулупы подозрительно высокие. Но оценки за компоненты… Хахаха, это цирк.
— Как можно смотреть этот цирк? Глаза болят.
— Этот спорт мёртв. Каким образом Валиева получила более 76 баллов за компоненты?
«Валиева — богиня»
Стоит отметить, что далеко не все любители фигурного катания критиковали российскую фигуристку. Многие хвалили и защищали её.
— Ну каким образом оценки Валиевой завышены? Да сейчас нет такого мужчины в фигурном катании, который бы не испытал огромных трудностей, пытаясь откатать её «Болеро».
— У Камилы самый красивый тройной аксель, что я видела.
— Валиева – богиня.
— От прыжков Валиевой сносит крышу!
— Иногда забываешь, что ей всего лишь 15 лет. Сумасшедший прокат!
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