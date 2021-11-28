«Тутберидзе любит фигуристов, близких к отчаянию». Трогательная история Камилы Валиевой

Три мировых рекорда Валиевой на этапе Гран-при в Сочи — пока что главное событие сезона в фигурном катании. С каждым турниром Камила доказывает, что равных ей нет. И только с виду кажется, что юной фигуристке всё даётся легко. На пути к успеху Валиева не раз сталкивалась с преградами, которые могли её сломать. Трудно поверить, но перед переходом к Тутберидзе Камила и вовсе хотела уйти из спорта. Но тренер спасла карьеру одарённой фигуристки и привела её к мировым рекордам.

Невероятно трогательная история 15-летней спортсменки.

Перед переходом к Тутберидзе Валиева хотела уйти из спорта

Камила начала заниматься фигурным катанием в три с половиной года в родной Казани. Первым тренером фигуристки была Ксения Иванова, которая сразу же разглядела в юной девочке будущую чемпионку.

«Когда она была маленькой, уже было видно, что ребёнок перспективный. Девочка сама очень целеустремлённая, ответственная, сознательная. Там было всё. А при правильной работе с ребёнком достигаются определённые результаты. То, что мы и видим сейчас», — рассказывала Ксения Семёновна «Чемпионату».



До пяти лет Валиева параллельно занималась балетом, танцами и гимнастикой, но в итоге мама предложила ей сосредоточиться на чём-нибудь одном. Девочка без колебаний выбрала фигурное катание.

Камила вместе с семьёй переехала в столицу в 2012 году. Свой спортивный путь девочка продолжила в школе «Москвич». За несколько лет Валиевой пришлось сменить трёх тренеров. Но ни у одного из них обрести желаемую стабильность она так и не смогла. В 2017 году юная фигуристка столкнулась с травмой ноги, из-за чего сезон для неё получился скомканным и неудачным. Повреждение заставило девочку засомневаться в себе и начать бояться сложных прыжков. Необходимо было что-то менять. Летом 2018 года родители показали Камилу Тутберидзе. Тренеру фигуристка понравилась, и она пригласила её к себе в группу.

«Однажды Этери Георгиевна призналась, что любит фигуристов, которые близки к отчаянию. Не могу сказать, что три года назад я совсем разочаровалась в спорте, но мне хотелось бросить себе вызов. И просмотр в «Хрустальном» был тем самым вызовом: стою я чего-то или мне пора попробовать себя в другом направлении. Оказалось, что стою. Я была рада, что Этери Георгиевна поверила в меня и взяла к себе», — признавалась Валиева.

Преодоление Камилы Валиевой

О Камиле заговорили спустя несколько месяцев после перехода в «Хрустальный». Фигуристка поражала своими балетными данными и эталонным четверным тулупом. А программа, которую для неё поставила Тутберидзе, и вовсе произвела фурор. «Девочка на шаре» привела в восторг даже внучку Пабло Пикассо.



Свой первый международный сезон — 2019/2020 Камила начала с блестящих побед на этапах юниорского Гран-при. Валиева считалась беспрекословным фаворитом финала серии, но в октябре с фигуристкой произошла неудача. Девочка упала на одной из тренировок и сломала ногу. Эта была уже вторая подобная травма для 13-летней фигуристки. Но на этот раз Камила не отчаялась. Фигуристка проявила чемпионский характер и спустя всего два месяца после травмы выступила в финале Гран-при. Травма сказалась на тренировочном процессе — Валиева не успела восстановить четверной прыжок. Но даже в не лучшей форме Камила уверенно обошла хвалёную американку Алису Лью и выиграла турнир. Это был настоящий подвиг!

Но победа в финале Гран-при стала лишь шагом на пути к главной цели — чемпионату мира среди юниоров. Там уже нужно было показывать свой максимум, ведь Лью стремилась взять реванш. Но и Камила отдавать своего не собиралась. Фигуристка поразила лёгким воздушным, а главное — практически безошибочным катанием и выиграла турнир с мировым рекордом, не оставив Алисе и шанса. Она превозмогла боль и показала бойцовский характер. Уже тогда о будущей звезде фигурного катания заговорили не только в России, но и в мире.

Прошлый сезон стал для Камилы ещё более звёздным, и это несмотря на отмену международных юниорских турниров. Валиева стала бороться на взрослом уровне в России и показывать потрясающие результаты. Фигуристка выучила тройной аксель и окончательно закрепилась в статусе одного из главных фаворитов Олимпиады. А чего стоит только её умопомрачительный прокат на чемпионате России! Если бы не возрастные ограничения, Камила ещё в прошлом году отправилась бы на чемпионат мира. Позже фигуристка признавалась, что то серебро — пока что самая ценная её медаль.

«Стараюсь делать всё, что в моих силах»

Первый взрослый сезон Валиевой наверняка войдёт в историю. То, что творит фигуристка в этом году, — сложно объяснить словами. Мировые рекорды на соревнованиях в Финляндии, на Гран-при в Канаде и России. Что ни турнир, так у Камилы новый рекорд. Эта фигуристка просто с другой планеты, иначе такой успех и не объяснишь. Сейчас у Валиевой просто нет равноценных конкуренток. А разговоры о фаворите Олимпиады и вовсе можно закрывать. На сегодняшний день ученица Тутберидзе соревнуется сама с собой, в отдельной лиге.



«Я просто стараюсь делать всё, что в моих силах. Вся наша команда работает на результат, а остальное уже зависит не от нас. Я как-то раз смотрела интервью Ирины Винер-Усмановой, и мне там очень понравилась одна фраза: «Если там сказали «да», внизу не скажут «нет». Думаю, эти слова подходят ко всем разговорам о будущем», — признавалась Валиева.