«Поняли, что никогда её не отпустим». Трогательные истории дружбы фигуристок с собаками

Учениц Тутберидзе объединяет не только талант, но и любовь к домашним животным. А справиться с нервами фигуристкам помогает щенок Этери.

Общение Тутберидзе со своей собачкой, безусловно, самый милый момент сочинского Гран-при. Обычно сдержанная и холодная Этери Георгиевна не скрывала своего счастья, когда на руках у неё был маленький щеночек. Возможно, любовь к животным своему тренеру привили фигуристки «Хрустального». Пушистый друг есть у каждой ученицы Тутберидзе. А у некоторых и не один.

Невероятно трогательные истории дружбы лучших фигуристок России с животными.

Собака Тутберидзе стала героиней Гран-при

Российские фигуристки в очередной раз доказали, что им нет равных в мире. По итогам шести этапов Гран-при в финал серии отобрались сразу пять наших девушек — подобного в истории ещё не было! Конечно же, немалую роль в достижении этого рекорда сыграли тренеры спортсменок, поддерживавшие их во время соревнований. Например, Тутберидзе придумала необычный способ, как поднять настроение ученицам и избавить их от лишнего стресса. И в этом ей помогала … собака.

Питомец появился у Этери Георгиевны относительно недавно, но уже успел стать героем Гран-при. Впервые рыжую кучерявую собачку мы увидели в Гренобле на руках у Косторной. Чемпионка Европы мило общалась с животным и много улыбалась. Позже в беседе с журналистами Алёна призналась, что Тутберидзе специально оставила любимца на попечение спортсменки, чтобы помочь ей справиться с волнением. И это сработало! Алёна взяла серебро во Франции и заработала путёвку в финал Гран-при — всё под пристальным присмотром Тутберидзе, которая трогательно прятала от любопытных глаз маленького щенка за воротом пальто.

В Сочи этим же занимался и врач сборной России Филипп Шветский. Пока несменное трио Тутберидзе — Дудаков — Глейхенгауз готовило к прокатам Камилу Валиеву и Майю Хромых, Филипп весело играл с собачкой, что не укрылось от телекамер. Затем питомец перешёл в руки хозяйки: после окончания соревнований и Этери Георгиевна, и Камила с Майей отпраздновали золото и бронзу этапа Гран-при. На фото счастливой команды также появилась пушистая героиня.

Щербакова спасает бездомных животных

Любовь к собакам — то, что объединяет всех фигуристок Тутберидзе, и почти у каждой из них есть свой четвероногий друг. У Майи Хромых живёт йоркширский терьер по кличке Мила, у Дарьи Усачёвой собака породы вольпино итальяно — Синди, а у Алёны Косторной уже четыре питомца — сиба-ину Такара, мальтипу Одри, чихуахуа Люся и дворняжка Юстен. Также у чемпионки Европы есть кошка и кролик, подаренный фанатами.

Несколько домашних животных и у Анны Щербаковой. До появления у чемпионки мира их судьба была непростой. Котёнок Шипа практически ничего не видел и от испуга постоянно шипел, за что и получил своё имя. Нашла приют в доме Щербаковых дворняжка Бони. К сожалению, недавно собака умерла, но Аня всё ещё помнит её и любит.

«Словами не могу выразить всё то, что сейчас чувствую. Несколько дней назад не стало моей Бонички, моей любимой, доброй, умненькой, верной, красивой и самой-самой лучшей Бонички. Десять лет назад к нам прибежала эта малышка, и мы притащили её домой. Тогда у нас ещё не было домашних животных, но мы поняли, что больше никогда и никуда её не отпустим», — делилась переживаниями Щербакова на странице в «Инстаграме».

Тяжело пришлось и псу Сэнди, которого бросили прежние хозяева. Его нашли в коробке, а затем отправили в приют, откуда его и забрала Аня. Теперь фигуристка активно призывает людей посещать подобные места и заботиться о больных животных.

Пять четверных — пять собак

С трепетом к своему питомцу относится Камила Валиева. Дома у фигуристки находится шпиц Лёва, который стал для неё больше чем другом. Собаку Валиевой подарил её фан-клуб. Мама долго не разрешала Камиле домашних животных, но в этот раз согласилась оставить щенка.

«Он мне как друг. Иногда приходишь с тренировки, и Лёва пытается тебе поднять настроение, играет. В этих случаях он напоминает маленького ребёнка, за которым хочется следить, ухаживать. Сначала он подходит и смотрит тебе в глаза, чтобы понять твоё состояние. Если всё нормально — радостно подбегает. Если нет — то думает и подходит аккуратно», — рассказывала Валиева.

Неразлучна со своими собаками Александра Трусова. У спортсменки их пять — столько же, сколько и четверных в её произвольной программе. Чихуахуа Тину и карликового пуделя Саше подарили родители за новые разученные прыжки, а вот питомца Алиту мама с папой купили ей просто так. Кроме того, в семье Трусовых живут хаски Джек — это собака брата Саши — и кошка Хлоя. А недавно у фигуристки появилась новая собака — пудель тикап Круэлла. Нетрудно догадаться, что имя питомца связано с новой произвольной программой Саши.

«Её привезли из Китая. Порода так называется, потому что помещается в чайную чашку, но я проверяла, моя не помещается. Это моя самая «долгая» собака. Обычно, если я хочу новую, то покупаю уже на следующий день, а эту везли месяц. Ей шесть месяцев, весит кило двести», — делилась историей покупки питомца Трусова.

Теперь у Саши одинаковое количество собак и квадов, что отразилось даже на её соревновательном платье.

«Это костюм для произвольной программы, там есть место для имён моих собак. Сейчас их четыре, но я хочу попросить пятое. Всё-таки пять собак, пять четверных. Должно быть пять имён», — рассказывала Трусова Первому каналу.