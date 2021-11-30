Коляда затянул с переходом к Мишину. Проблемы фигуриста не может решить даже Профессор

Михаил не показал ни одного чистого проката в этом сезоне. За командный турнир на Олимпиаде становится по-настоящему страшно.

До Олимпиады в Пекине остаются считаные месяцы, а у сборной России уже большие проблемы. Лидер мужской команды Михаил Коляда не показал ни одного чистого проката в сезоне и резко сдал позиции. Становится ясно, что даже работа с опытным тренером не помогает спортсмену избавиться от проблем с психологией — Коляда продолжает срывать прыжки под руководством Алексея Мишина. Но винить Профессора в неудачах ученика опрометчиво — специалисту банально не хватает времени на грамотную подготовку. Похоже, Миша действительно опоздал со сменой наставника и вернулся к себе прежнему.

За олимпийский «командник» становится по-настоящему страшно. Как бы не повторилась пхёнчханская история.

Проблемы Коляды вернулись

Для Михаила Коляды прошлый сезон оказался сверхуспешным. Переход к Алексею Мишину как будто открыл у него второе дыхание: Профессор полностью изменил подход спортсмена к тренировкам и помог ему обрести чемпионский характер. На первенстве мира фигурист занял пятое место, а на «команднике» уступил только непобедимым Ханю и Чену в произвольной программе. Казалось, лидер сборной России вернулся из небытия и готов бросить вызов лучшим фигуристам планеты. Однако от своей главной проблемы Миша так и не избавился. В Стокгольме Коляда был небезупречен, равно как и в Осаке, но если тогда его ошибки можно было объяснить волнением от первых серьёзных стартов после длительного перерыва, то затем стало ясно, что они вовсе не случайность.

На контрольных прокатах сборной России в этом году Миша не порадовал. Фигурист много ошибался и выглядел блёкло. И, к сожалению, в дальнейшем это не изменилось. Проблемы Коляды со стабильностью вернулись — подопечный Алексея Мишина ещё ни разу не показал чистый прокат в этом году. Причём трудности у спортсмена возникали не только с четверным сальховом, который он активно пытается вставлять в программы, но и с привычными квад-тулупом и тройным акселем. Апогеем же можно считать тот момент, когда Коляда получил третий уровень за дорожку шагов на этапе Гран-при в Италии, что для такого блестящего катальщика, как он, недопустимо. Теперь за Мишу становится откровенно тревожно — сомнения в его готовности растут с каждым днём.

Специалисты бьют тревогу

Переживают за Коляду и специалисты — некоторые из них уже открыто бьют тревогу. Так, олимпийский чемпион Алексей Ягудин не в первый раз критикует фигуриста за безвольные выступления.

«Пускай меня будут ругать, но я скажу. Так нельзя! Ну нельзя так! Почему они выходят и всё постоянно срывают? Скорее всего, дело уже в психологии. Надо искать подходы, чтобы выходить из этой ситуации. Ноль шансов побороться на Олимпиаде с такими прокатами. Если мы говорим про Мишу Коляду, то он гениальный исполнитель в плане артистизма, переходов, вращательных элементов, но… Всё-таки будет этот мем — «включил Коляду», — негодовал Ягудин в эфире Первого канала.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Поддержала коллегу Евгения Медведева, которая обычно положительно высказывается обо всех участниках соревнований. По мнению двукратной чемпионки мира, Мише мешает неуверенность в себе, но вернуть её быстро у спортсмена не получится.

«Миша — такой человек, которому нельзя ошибаться и допускать такие прокаты, особенно в олимпийский сезон. Даже если начинать работать с психологией, то это долгий процесс. Месяцами выстраиваются системы, прорабатываются техники, которые помогают спортсменам. Но до Олимпиады два месяца, проблема только в этом», — говорила Медведева.

А вот олимпийский чемпион Олег Васильев видит причину неудач Коляды в том, что фигурист слишком поздно решил сменить тренера.

«Миша, безусловно, очень талантлив, не обделён возможностями, но, на мой взгляд, слишком поздно решился на перемены в собственной жизни. Когда он перешёл к Алексею Мишину, был уже слишком сильно психологически задавлен негативным опытом своих предыдущих выступлений. Поэтому ему так сложно сейчас абстрагироваться от этого груза и показывать то, на что он реально способен», — сказал Васильев.

Коляда затянул с переходом к Мишину

Подобного мнения придерживаются Ягудин, Авербух, Плющенко и даже Тарасова. Татьяна Анатольевна предлагала Мише обратиться к Алексею Николаевичу ещё в 2018 году после Олимпиады в Пхёнчхане. Тренер была уверена, что это благоприятно скажется на его карьере. Однако даже Профессор оказался бессилен перед главной проблемой одного из самых нестабильных фигуристов страны.

При этом возлагать вину лишь на Мишина было бы опрометчиво. Очевидно, что специалисту банально не хватает времени, чтобы провести грамотную работу над ошибками и раскрыть весь потенциал спортсмена. Ещё в самом начале сотрудничества наставник говорил, что план тренировок Коляды рассчитан на два года. То есть работа с Алексеем Николаевичем велась с прицелом на Олимпиаду в Пекине. Специалист настаивал на том, чтобы не форсировать события, и позволял подопечному развиваться в собственном темпе, понимая, что любое стремительное изменение может вернуть Коляду к срывам.

Тем не менее стоять на месте Мишин тоже не собирался и постепенно стал добавлять нагрузку. Миша улучшил владение коньком, попробовал себя в новых ролях и усилил технический набор. Правда, с последним вышла заминка — даже с не самым сложным четверным сальховом у Коляды никак не складываются отношения.

Когда-то Татьяна Тарасова так высказалась о технике фигуриста: «Когда Миша падает, это называется «сделал». Но если прыжок на -3,5 называется «сделано», то тогда я девочка. У Миши всего два четверных прыжка — лутц в падении и тулуп».

Теперь же у Миши два других прыжка — сальхов с падением или грубой ошибкой и тулуп, который также не всегда получается. И как бы сурово это ни звучало, но об остальных элементах ультра-си в арсенале Коляды пока не может идти и речи. У спортсмена просто нет времени на их отработку — он и правда затянул со сменой наставника.

Командный турнир на Олимпиаде под угрозой?

Безусловно, теперь основной вопрос, который придётся решать федерации и тренерскому совету, — стоит ли ставить Коляду на командный турнир на Олимпиаде в Пекине. При всех его недостатках, нельзя отрицать, что на данный момент никто не может сравниться с Мишей по компонентам. Фигуриста любят судьи и даже за провальные прокаты дают ему высокие баллы. Но есть ли смысл ставить спортсмена, у которого настолько слабая техническая база и отсутствует стабильность? У нас есть и другие фигуристы, не лишённые артистического дара, но при этом умеющие собраться в нужный момент.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Россия рискует проиграть командный турнир из-за Коляды. Воспоминания о случившемся в Корее слишком свежи. В случае повторения истории это сломает не только самого Мишу, но и его сокомандников, а вместе с тем и всех любителей фигурного катания. Тем не менее не все настроены так пессимистично. Например, Екатерина Боброва уверена, что Мише необходимо дать второй шанс.

«Он не позволит себе больше так ошибиться. Олимпийские игры — это совершенно другой мир. Ты можешь хоть 10 чемпионатов мира пройти, но, не будучи на Олимпийских играх, это всё совершенно другое. Этот опыт у него уже есть. Он уже знает, к чему готовиться: что он увидит, какая будет атмосфера, что от него требуется. Колоссальный опыт даже одной Олимпиады. Совершенно по-другому вторую уже воспринимаешь», — говорила Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

Хочется верить, что Екатерина права и Миша ещё покажет, на что способен.