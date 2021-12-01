«По соревнованиям не скучаю». Алёна Леонова наслаждается жизнью после ухода из спорта

Фигуристка рассказала, что мотивировало её кататься долго и почему она не изучала ультра-си. А ещё поделилась своими фаворитами Олимпиады.

Алёна Леонова — уникальный пример долгожительницы в российском фигурном катании. Вице-чемпионка мира участвовала в соревнованиях до 29 лет, а официально завершила карьеру только в 31 год. При нынешней быстротечной смене поколений это кажется невероятным. Причём наслаждаться фигурным катанием Алёна начала только тогда, когда перестала занимать высокие места.

В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Алёна рассказала, что мотивировало её кататься так долго, как она относится к смене фигуристами тренеров и какие у неё планы на будущее.

А ещё поделилась своими фаворитами на олимпийский сезон.

«Сейчас я наслаждаюсь совсем другой жизнью»

— Алёна, вы не так давно официально завершили карьеру. Скучаете ли по льду, по соревновательной атмосфере?

— У меня была такая длинная карьера, что я насытилась этими моментами достаточно и сейчас я наслаждаюсь совсем другой жизнью. Поэтому нет, не скучаю. Сейчас мне больше нравится смотреть фигурное катание и болеть за наших спортсменов.

— Есть какие-нибудь планы на тренерскую карьеру? Возможно, вы видите себя в роли хореографа-постановщика?

— Тренерская карьера уже есть — я набрала группу детей. По поводу постановочной деятельности – я всегда за. Думаю, что после рождения ребёнка смогу возобновить постановки, и, если кто-то будет обращаться, я с удовольствием помогу.

— Есть какой-нибудь фигурист, которому хотели бы поставить программу?

— Я очень предана группе, в которой я каталась, поэтому хотелось бы посотрудничать с кем-нибудь из группы Евгения Владимировича Рукавицына. К тому же я уже работала с Настей Губановой, в конце прошлого сезона ставила ей программы. Это доставило мне большое удовольствие. Я с радостью с кем-нибудь ещё поработала бы.

Фото: РИА Новости

— Вы за свою долгую спортивную карьеру катались под разную музыку. Был ли какой-нибудь образ, который хотелось воплотить на льду, но не получилось этого сделать?

— Наверное, единственная программа, которая так и осталась недокатанной, – «Жар-птица». Хотела бы попробовать себя тоже в этом образе, потому что музыка мне очень нравится. Возможно, если бы я не завершила карьеру, то откатала бы эту программу.

«Если переход к другому тренеру вынужденный, то это нормально»

— Алёна, вы несколько раз меняли тренеров — начинали у Аллы Пятовой, затем перешли к Николаю Морозову, потом тренировались у Евгения Рукавицына. Как считаете, смена тренеров в фигурном катании – это нормально?

— Если это вынужденные переходы, как было в моём случае, это нормально. Когда уходила от Аллы Пятовой, я понимала, что мне нужно двигаться дальше, пробовать себя в чём-то новом. К Евгению Рукавицыну переход также был вынужденным, так как Николай Морозов, у которого я на тот момент тренировалась, улетел в Америку. Туда улететь я не могла, поэтому вернулась в Питер. Единственный вариант, который был у меня – это группа Евгения Владимировича. Я познакомилась с замечательными людьми, поэтому ничего страшного в переходах я не вижу. Конечно, беготня от тренера к тренеру не очень хорошо, но если спортсмен понимает, что ему будет комфортно тренироваться в другой группе у другого тренера, то в этом ничего страшного нет.

— А как вы отнеслись к переходам Александры Трусовой и Алёны Косторной к Евгению Плющенко, а затем к их возвращению к Этери Тутберидзе?

— Вот это в моём понимании, скорее, беготня от тренера к тренеру. К тому же переход был в предолимпийском сезоне, поэтому выглядело это очень странно. В итоге они решили, что в группе Тутберидзе им было лучше. В любом случае они попробовали, а если не попробуешь, то и не узнаешь.

«О такой карьере, как у Туктамышевой, можно только мечтать»

— Алёна, вы фигуристка с многолетним опытом. Из девочек, которые сегодня выступают, вы соревновались только с Елизаветой Туктамышевой. Болеете за неё?

— Да, безусловно. Во-первых, потому что она тренируется в Санкт-Петербурге. Во-вторых, она добилась невероятных результатов, учитывая, что она старше всех девчонок, с которыми она соревнуется. Как она работает, сколько она делает на тренировках – уровень невероятный. К тому же у неё стабильные тройной аксель и четверные прыжки на тренировках. Думаю, о такой карьере можно только мечтать.

— Как вы считаете, что мотивирует Туктамышеву кататься дальше и соревноваться с такими юными и сильными фигуристками?

— Безусловно, это Олимпийские игры. Мы знаем, что у неё были два неудачных опыта отбора, и к чемпионатам России в олимпийских сезонах она подходила не в лучшей форме. Надеюсь, что третья попытка станет для неё счастливой.

— Когда вы катались, тоже приходили молодые фигуристки. Что вас мотивировало кататься так долго?

— Когда уже не занимала высоких мест и не отбиралась на главные старты сезона, я начала получать удовольствие от фигурного катания. Мне были очень приятны отзывы болельщиков, поэтому хотелось кататься для них.

— На сегодняшний день женское одиночное фигурное катание находится на пике популярности. Это случилось не только из-за многочисленных побед наших девушек, но и из-за сложнейших элементов, которые они исполняют. Когда вы катались, было желание разучить прыжок ультра-си?

— Если бы фигурное катание ещё раньше ушло бы вперёд, ещё во время моей карьеры, то мне бы пришлось такие прыжки выучить. Я пробовала тройной аксель на льду, правда, попытки были неудачными. Было сложно в таком возрасте учить новые сложные элементы. Тем не менее, если бы такая конкуренция была бы во времена моих выступлений, она бы меня, безусловно, подстегнула для исполнения элементов ультра-си. Потому что я, в принципе, бесстрашная.

— Раньше женщины уже исполняли четверные прыжки, но это не было так массово, как сейчас. Как думаете, почему раньше не было такого желания разучивать ультра-си?

— Не было надобности, не было конкуренции. Не было такой сильной группы, как у Этери Георгиевны, где каждая фигуристка, буквально, вгрызается в лёд и завоёвывает новые победы.

Фото: РИА Новости

«Фаворит олимпийского сезона – Камила Валиева»

— Олимпийский сезон невероятно важен для каждой фигуристки. На поездку в Пекин у нас претендуют как минимум 7 одиночниц. Как думаете, у кого наибольшие шансы отобраться на Олимпиаду?

— Для меня с самого начала сезона фаворитом остаётся Камила Валиева. Я очень надеюсь, что у неё получится выиграть чемпионат России и отобраться на Олимпиаду. Конечно же, рассчитываю на то, что Лиза Туктамышева окажется в тройке и у неё будет возможность поехать на Олимпийские игры. Возможно, там она тоже сможет откататься неплохо, учитывая её опыт.

— Кто же будет третьей фигуристкой?

— Я думаю, это будет Саша Трусова, учитывая её сложнейший контент.

— У наших мужчин складывается не всё так гладко, как у девушек. Несмотря на это, конкуренция за отбор на Олимпиаду тоже будет немаленькая. Как думаете, на какой результат в мужском одиночном мы сможем рассчитывать на Играх в Пекине?

— Невозможно предсказать, кто сможет отобраться и поехать на эту Олимпиаду. Сейчас об этом сложно говорить, даже не буду пытаться. А тем, кто всё-таки отберётся и поедет в Пекин, будет очень трудно, намного сложнее, чем четыре года назад. Наблюдая за этапами Гран-при в этом сезоне, я понимаю, что конкуренция в мужском одиночном катании набрала обороты и порой на льду происходит что-то невероятное. Буквально на прошедших этапах Гран-при спортсмены уже «застолбили» себе места на Олимпиаде, а нашим ребятам до них ещё далековато.

— В спортивных парах за последние несколько лет у нас произошёл заметный прогресс. Как думаете, за кем будет последнее слово на Олимпиаде – за школой Тамары Николаевны Москвиной или за новым тандемом Тутберидзе — Траньков?

— Сложно сказать. Мне больше симпатична пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Они молодые ребята с горячей кровью, и, если учитывать их стабильность на соревнованиях, предпочтение отдам именно им. Женя с Вовой всё-таки не настолько стабильны, чтобы быть в них уверенной на 100%. Хотя, кто знает, на Олимпиаде может всё поменяться, да и к чемпионату России тоже. Тем интереснее наш вид спорта.

— В танцах на льду в этом сезоне происходит много интересного. Многие считают, что нашему дуэту Степанова — Букин на международных турнирах намеренно занижают баллы. Что думаете по этому поводу?

— Я полностью согласна, что оценки им занижают, потому что для меня они вообще нереальные. У них свой стиль катания, отличающий их от других дуэтов. Так получилось, что в этом сезоне на этапах Гран-при они оба раза попадали на французский дуэт, а оценки были совсем не соответствующими их катанию. Очень обидно. Я Сашу знаю давно, когда она ещё маленькой каталась в одиночном виде, поэтому всегда за неё переживаю.

— Синицина и Кацалапов смогут составить конкуренцию Пападакис и Сизерону в борьбе за золото Олимпиады?

— Если уж они смогли составить им конкуренцию на чемпионате Европы, то и на Играх, безусловно, смогут бороться.

— Алёна, что бы вы хотели пожелать нашим фигуристам в такой ответственный и волнительный для них сезон?

— Хочу пожелать, чтобы они не расплескали зря свои возможности и силы, а сохранили их на самые ответственные старты сезона. Главное – здоровье и хорошее настроение!