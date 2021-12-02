Российских фигуристок лишили важного турнира перед Олимпиадой. Как же обидно за девочек!

Российские одиночницы и пары установили историческое достижение — добились рекордного представительства в финале Гран-при. Но все старания наших фигуристов пошли насмарку. Организаторы турнира расписались в собственной беспомощности и признались, что не смогут провести соревнование. А причиной, по обыкновению, назвали коронавирус.

Теперь фигуристы лишились одного из важнейших стартов в сезоне, являющегося частью подготовки к Олимпиаде в Пекине. И болезненнее всего это отразится на наших фигуристках — их лишили не только триумфа на Гран-при, но и возможности обосновать свои притязания на Олимпиаду.

Как же обидно за наших девочек! Их ждёт тяжёлый удар?

Финал Гран-при в Японии отменён из-за коронавируса

Коронавирус продолжает нарушать планы организаторов турниров по фигурному катанию. Финал Гран-при, который должен был пройти с 9 по 12 декабря в Осаке, отменён из-за угрозы распространения нового штамма коронавирусной инфекции. Об это сообщила пресс-служба Международного союза коньбежцев, при этом решение до последнего находилось на стадии обсуждения. Чиновники ISU совместно с японской федерацией конькобежного спорта пытались найти способ провести соревнования в срок, но из-за указа премьер-министра Японии Фумио Кисиды о закрытии границ для иностранцев с 30 ноября это оказалось невозможно.

«К сожалению, учитывая сложную эпидемиологическую обстановку, связанную с ограничениями на поездки, карантинными требованиями, проблемами безопасности и логистическими сложностями, организация мероприятия была чрезвычайно сложной.

Федерация конькобежного спорта Японии и местный организационный комитет изо всех сил пытались найти решения, но в конечном итоге пришли к выводу, что, к сожалению, они не могут организовать и провести мероприятие, как планировалось», — говорится в заявлении ISU.

Перенос турнира в Россию невозможен из-за политики?

Также в ISU отметили, что рассматривают вариант с переносом турнира на конец сезона. Однако пока ни примерных дат, ни места проведения соревнований нет. Евгений Плющенко предложил перенести турнир в Россию. Двукратный олимпийский чемпион высказал мнение, что благодаря высокому качеству ледовых арен в нашей стране организаторы смогли бы избежать проблем с инфраструктурой. Поддержал идею фигуриста и депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов.

«Японцы не согласятся это сделать. Кроме «омикрона» есть другой фактор — неминуемая победа российских фигуристов. Многие наши партнёры не хотят этих побед. Россия принимала много ледовых состязаний. Если Япония не может обеспечить безопасность, то мы можем предложить свою помощь. Мы можем провести соревнования подобного уровня. Мы должны быть уверены, что после этих соревнований из всех американских репродукторов не будут кричать, что в России опасно и страшно. Будет политическое давление», — приводит слова Милонова «Спорт-Экспресс».

Однако политические разногласия вряд ли можно назвать основной причиной, из-за которой турнир невозможно перенести в Россию. Куда логичнее звучит версия почётного президента ФФККР Валентина Писеева. Чиновник сказал, что из-за недостатка времени на подготовку российские арены не смогут стать резервным местом проведения турнира. Также не будут организованы дополнительные внутренние соревнования, аналогом которым являлся прошлогодний Кубок Первого канала.

Российских фигуристок лишили не только медалей

Отмена финала Гран-при больно ударит по российским фигуристкам и спортивным парам. Наши спортсмены установили историческое достижение — добились рекордного представительства на соревновании. На турнир в Осаку должны были поехать пять наших одиночниц и четыре спортивные пары. Такого широкого представительства в финале Гран-при не добивался никто и никогда. Однако все старания наших фигуристов пойдут насмарку. Даже если предположить, что турнир состоится, то после самых важных стартов в сезоне — Олимпиады и чемпионата мира — он вряд ли будет иметь какой-то статус. В современных реалиях старт в Осаке должен был стать частью подготовки к чемпионату России, где будут разыгрываться путёвки в Пекин. Пять наших сильнейших фигуристок могли попробовать свои силы в соревновательном формате друг против друга и обосновать свои притязания на Олимпиаду.

Валиева, Щербакова, Косторная, Туктамышева и Хромых лишились возможности укрепить свой авторитет и заслужить лояльное отношение арбитров. Особенно это актуально для Лизы, Майи и Алёны, чьи позиции в борьбе за Олимпиаду не так надёжны. Отличное выступление в Осаке и попадание на пьедестал помогли бы любой из этих девушек повысить свой статус в глазах федерации и тренерского совета. Теперь же единственным шансом для девушек остаётся чемпионат России.

Тем не менее с точки зрения технической готовности за наших девочек переживать не стоит. В штабах Этери Тутберидзе и Алексея Мишина понимают, что упорные тренировки — это залог успеха. У каждой из девочек будет больше времени на отработку сложных элементов. Главное, чтобы затем они смогли исполнить их в реальных прокатах. Уверена, что тренеры смогут правильно настроить российских фигуристов, Татьяна Тарасова.

«Это очень серьёзный вопрос, а не просто отмена финала Гран-при. Соревнования отменяются из-за болезни всего мира. Все будут продолжать готовиться к более серьёзным турнирам через свои национальные соревнования. У нас профессиональные тренеры, поэтому отмена финала никак не повлияет на процесс подготовки к Олимпийским играм», — сказала Татьяна Анатольевна «Чемпионату».