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Скандал в фигурном катании: Диану Мухаметзянову выгнали из школы Нины Мозер из-за лишнего веса, а потом унизили

Российскую фигуристку выгнали из школы из-за лишнего веса. А потом публично унизили
Екатерина Авдонина
Мухаметзянову выгнали из школы Нины Мозер
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Диана Мухаметзянова покинула группу Нины Мозер со скандалом. Так сурово с ученицами не обходится даже Этери Тутберидзе.

Пока в мире фигурного катания ругают Этери Тутберидзе за строгое отношение к своим ученицам, другие тренеры выгоняют подопечных, даже не пытаясь решить проблему. Фигуристка Диана Мухаметзянова была вынуждена покинуть группу Нины Мозер из-за лишнего веса. При этом расставание с именитой наставницей завершилось скандалом.

В ответ на откровенное интервью спортсменки бывший тренерский штаб набросился на Диану и обвинил в лени и отсутствии мотивации. Ученицу публично унизили, не признав свою ошибку.

«Чувствовала, что на мне поставили крест как на спортсменке»

Профессиональный спорт требует от человека титанических усилий: многочасовые изнурительные тренировки, длительная работа над устойчивой психикой, ограничения в самых простых вещах — всё это становится главным условием больших побед. Однако часто чрезмерный контроль над собственным телом приводит к самым неприятным последствиям. Фигуристы неоднократно сталкиваются с проблемами лишнего веса. Но если бороться с килограммами в преддверии важных стартов ещё можно, то с мощнейшим психологическим давлением тренерского штаба — очень сложно.

Именно в такой ситуации оказалась российская парница Диана Мухаметзянова, которой пришлось поменять двух партнёров, а затем и вовсе уйти из группы Нины Мозер из-за последствий пубертатного периода. Ранее девушка каталась вместе с Ильёй Мироновым и даже выигрывала на юниорском уровне, но затем была вынуждена встать в пару с Владиславом Антонышевым. По словам спортсменки, в это время она прибавила в весе, из-за чего появились проблемы с элементами. Но вместо того, чтобы решать проблему совместными усилиями, тренер предпочла сделать рокировку в составах.

Правда, особого результата это не дало. Диана продолжала оформляться как женщина и на тренировках с новым партнёром тоже ничего не получалось. После трёх не самых удачных турниров фигуристке сообщили, что пары Мухаметзянова — Антонышев больше не существует.

«Вскоре тренеры объявили, что расставляют нас с Владом, ибо нет результата. Я пыталась аргументировать: «Мы же откатали всего три старта, не успели разогнаться». Но мне ответили, что всё. Владу дали другую девочку, а мне сказали худеть и самой искать партнёра. По сути, меня выкинули, и это стало шоком. Мы потеряли нить доверия и с Ариной Андреевной. В последние месяцы она часто меня ругала, не хотела понять в каких-то моментах. Я перестала ощущать себя нужной. Чувствовала, что на мне поставили крест как на спортсменке», — комментировала решение специалистов Диана.

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На Мухаметзянову набросился бывший тренерский штаб

Фигуристка покинула группу Нины Мозер и переехала из Москвы в Пермь к Павлу Слюсаренко. Наставник поверил в девушку и дал ей то, чего не смогли дать прошлые тренеры, — шанс показать себя. Диана чётко выполняла все установки Павла Сергеевича и быстро пришла в форму. Теперь спортсменка счастлива и полна мотивации заниматься любимым делом. Казалось бы, на этом историю можно заканчивать, однако бывшая команда Мухаметзяновой решила внести в неё несколько ярких акцентов.

Ответственная за медиапроект клуба MozerTeam Наталья Калугина ответила фигуристке и выпустила обличающую статью, где обвинила Диану в лени и нежелании работать. При этом автор посоветовала Мухаметзяновой поблагодарить тренерский штаб за заботу и подаренную возможность. Вот только о том, что методы специалистов могли стоить Диане здоровья, Калугина упомянуть забыла. С критикой выступил и хореограф Рамиль Мехдиев.

«Два года Диана не могла похудеть. Я лично искал и диетологов, и врачей. Но ничего не помогало. Я и по-хорошему с ней разговаривал, и по-плохому — не хочет, и всё. Не хватает мотивации или силы воли. Или возраст подошёл такой, когда не хочется ничего делать. Всё это время Диана работала вполноги и не хотела выполнять никаких требований», — сказал он.

Тренерский штаб Мозер не признал свою ошибку и буквально расписался в собственной некомпетентности, свалив всю ответственность за провал на 18-летнюю спортсменку.

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Фигуристки Тутберидзе неоднократно страдали из-за проблем с весом?

Расстройство пищевого поведения — распространённый диагноз среди фигуристок, загнанных в жёсткие рамки — в том числе и своими тренерами. В России за суровое отношение к своим ученицам критикуют Этери Тутберидзе. В её группе проблема лишнего веса стоит особенно остро: при исполнении сложнейших прыжков на организм спортсмена оказывается колоссальное давление, поэтому даже 100 граммов могут повлиять на итоговый результат. Неудивительно, что с такой нагрузкой лучше всего справляются юные фигуристки, чьё тело ещё не было подвержено гормональным изменениям и быстрее адаптируется к новым условиям. С возрастом этот процесс проходит сложнее, и тренеру приходится мириться с этим. У Тутберидзе по-прежнему есть проблемы с воспитанием взрослых чемпионок. Увы, но даже она пока не нашла волшебного рецепта, как безболезненно пройти через пубертат.

Из подопечных Этери Георгиевны от него пострадали Юлия Липницкая, Евгения Медведева, Алина Загитова и Алёна Косторная. Олимпийская чемпионка Сочи на фоне стресса заработала анорексию — борьба с тяжёлой болезнью так вымотала Юлю, что та решила завершить карьеру. Признавалась в наличии РПП и Медведева, которая столкнулась со сложностями во время перехода к Брайану Орсеру. По мнению специалиста, фигуристка была слишком худой, чтобы продолжать интенсивные тренировки. А вот олимпийская чемпионка Пхёнчхана Алина Загитова делилась секретом своего успеха: «Просто нужно закрыть рот и не есть!»

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Воспитать взрослых чемпионов не может не только Тутберидзе

Можно было бы сокрушаться о жёсткости методов Тутберидзе, однако специалист рационально подходит к данному щепетильному вопросу. Фигуристка Дарья Паненкова рассказывала, что Этери Георгиевна не давит на учеников из-за веса, а лишь предупреждает о проблеме. Затем её стараются решить без экстремальных диет — видимо, то, что не смогли сделать в штабе Мозер.

Практика показывает, что Нина Михайловна также испытывает трудности со взрослыми спортсменами. Не беря в расчёт пары Столбова — Климов и Волосожар — Траньков, которые пришли к тренеру уже в сознательном возрасте, у неё нет особых успехов по воспитанию чемпионов с нуля. Тарасова — Морозов подавали надежды по юниорам, а затем резко сдали. Проблемы с прыжками преследуют их и по сей день. Иронично, что именно Тутберидзе пытается исправить ситуацию и помогает Евгении и Владимиру на пути к олимпийскому золоту.

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В это время Мозер, вновь вернувшаяся к тренерской работе, не изменяет себе и работает с молодыми парами в привычном формате. Обычно её дуэты состоят из сильного рослого молодого человека и миниатюрной девушки. Это выгодно с точки зрения некоторых элементов — легче делать подкрутки и поддержки, однако порой возникают проблемы с прыжками, как, например, и случилось с Тарасовой и Морозовым. И они лишь усугубляются после перехода на взрослый уровень. Однако не все наставники готовы их решать — об этом рассказывал тренер Алексей Соколов.

«Каждый тренер решает свои задачи. Кто-то преследует цель отличиться «здесь и сейчас», кому-то интересна работа на перспективу. Для этого не надо форсировать подготовку, стремиться к тому, чтобы спортсмены не покалечились ещё по юниорам, потому что много фигуристов травмируется в юниорский период, и это тоже приводит к распадам. Нагрузки приводят к тому, что у спортсменов болят колени, спины и так далее. Я считаю, что фигуристов надо беречь, поскольку они и без сверхнагрузок получают проблемы со здоровьем», — приводит его слова «Бизнес Online».

Неизвестно, придерживается ли этого мнения сама Нина Николаевна, но пока факты говорят сами за себя. В штабе Мозер выгнали Диану из-за лишнего веса и обвинили в лени вместо того, чтобы попробовать найти выход из ситуации. Свою ошибку они не признали, зато публично унизили ученицу.

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