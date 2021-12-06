«Она плакала почти каждый день». Драматичная история советской фигуристки Кондрашовой

Судьба выдающейся фигуристки Анны Кондрашовой полна драмы и боли. Ради медалей крупных международных турниров трёхкратная чемпионка СССР терпела трудный характер Станислава Жука.

Конфликт с Жуком обернулся скандальным письмом в ЦК партии, загубившим карьеру легендарного тренера. Жизнь Станислава Алексеевича пошла под откос, но и Анне было не легче. Спортсменка уехала в другую страну и начала всё заново.

Теперь Кондрашова — успешный тренер в Эстонии, который критикует российскую систему в фигурном катании.

«Во мне была душа, а в Катарине её не было»

Первые шаги в фигурном катании Анна Кондрашова сделала ещё в шесть лет. Девочка быстро обучалась и показывала удивительную сноровку для своего возраста. Тем не менее до настоящего прорыва было далеко —тренер Станислав Жук и вовсе сказал, что из Анны не получится чемпионки. Тогда фигуристка, обладающая упрямым характером, решила доказать именитому наставнику, что он не прав.

Кондрашова начала сотрудничать с Эдуардом Плинером. Специалисту удалось раскрыть мощный потенциал спортсменки. Зрителям и судьям Анна запомнилась необыкновенной музыкальностью, гибкостью и элегантностью движений. Первый успех пришёл к ней в 1982 году, когда она завоевала бронзу национального чемпионата и выиграла Спартакиаду народов. Затем её результаты лишь росли: через два года Кондрашова взяла бронзу чемпионата Европы, а на первенстве мира стала второй, уступив только великой Катарине Витт.

К слову, двукратную олимпийскую чемпионку очень нервировало появление столь сильной соперницы. Ходили слухи, что Витт панически боялась Кондрашову, хотя последняя не до конца понимала почему. Преимущество Катарины в технике было очевидным, а вот в плане артистизма одарённая спортсменка всё же уступала.

«Плинер говорил, что Витт меня боялась? Это да… Хотя я этого не понимала. Ведь она была такая мощная, уверенная в себе. Но, насколько мне было известно, она меня панически боялась. Потому что в ней не было того, что было во мне. Можно научиться кататься, красиво двигаться, выступать, можно быть большим артистом… Но — бездушным. Вот во мне была душа, а в Катарине её не было», — делилась своими мыслями на этот счёт Кондрашова.

Конфликт с Жуком и донос в ЦК КПСС

В сезоне-1984/1985 Кондрашова по рекомендации федерации фигурного катания перешла к Станиславу Жуку. На этот раз тренер принял перспективную спортсменку в свою команду, однако отношения у них не задались. Наставника не устраивала форма фигуристки, и Жук, привыкший к жёстким методам работы, требовал от Анны большей отдачи на тренировках. Хотя сама Кондрашова признавалась, что порой они не приносили никакого результата, а лишь причиняли боль. Мешал и трудный характер Станислава Алексеевича. Одногруппники Анны не раз замечали, как специалист издевался над ней из-за лишнего веса. По словам будущей двукратной олимпийской чемпионки Екатерины Гордеевой, Жук постоянно сыпал обвинениями и подозрениями в сторону Кондрашовой, а однажды не сдержался и позволил себе поднять руку на юную ученицу.

«Однажды я увидела, как Жук ударил Аню. Я была в ванной; Жук вошёл к нам в комнату и начал кричать на Анну. Я решила, что, пожалуй, лучше останусь там, где я есть, но ссора разгоралась, потому что, когда я появилась в дверях, то увидела, что он ударил её по спине. Я бросилась звать на помощь Сергея, однако, когда мы прибежали в комнату, Жук уже ушёл. Аня плакала. Ничего нового в этом не было. Она плакала почти каждый день. Жук постоянно мучил Аню какими-то немыслимыми подозрениями, устраивал за ней настоящую слежку. А я была слишком молода, поэтому Аня мне никогда не объясняла, что за этим стояло», — писала в своей книге Гордеева.

Долго продолжаться это не могло, поэтому Кондрашова решила действовать и вместе с хореографом Мариной Зуевой написала письмо в ЦК КПСС, обвинив тренера в аморальном поведении. Письмо подписали многие известные фигуристы, однако доказательства предоставлены не были. Тем не менее реакция чиновников не заставила себя ждать, и Жука со скандалом уволили из ЦСКА. После этого карьера известного наставника пошла под откос, что трагически отразилось на его жизни.

Школа фигурного катания на пустыре

Впоследствии Анна занималась под руководством Станислава Леоновича. Дважды фигуристка становилась третьей на чемпионатах Европы, однако главный старт в карьере Кондрашова провалила. На Олимпиаде в Калгари в 1988 году она заняла лишь восьмое место. Эта неудача и предшествующие события заставили спортсменку задуматься о будущем, и в итоге она завершила карьеру.

Анна вышла замуж за эстонского лыжного двоеборца Аллара Леванди и переехала в Эстонию, где попробовала себя в роли тренера. Поначалу дела у Кондрашовой-Леванди шли не очень — в городе, где она проживала с мужем и детьми, практически не было льда. Тогда Аллар решил построить каток. В 1999 году Анна открыла свою школу фигурного катания «Rocca al Mare» на пустыре.

За эти годы наставнице удалось воспитать не одно поколение спортсменов. Наибольших успехов добилась Елена Глебова — многократная чемпионка Эстонии, призёр международных турниров, участница трёх Олимпиад. Сейчас звездой группы Кодрашовой считается одиночница Эва-Лотта Кийбус, подают надежды Нина Петрыкина и Александр Селевко.

«Россия убивает фигурное катание»

Анна с энтузиазмом погрузилась в работу. Как специалист высокого уровня, она изучает своих конкурентов — в первую очередь из России. Но отношение Кондрашовой к методам работы в нашей стране нельзя назвать положительным. Тренер открыто критикует российскую систему фигурного катания.

«Моего сына, я уверена, в России не приняли бы ни в одну школу фигурного катания. Но могу точно сказать, что такого «материала», как у вас в стране, нет нигде в мире. Поэтому я и сказала, что со страной, где спорт с самых первых шагов поставлен на профессиональный уровень, соревноваться просто бессмысленно.

Да, это в какой-то степени убивает фигурное катание как вид спорта, в остальных странах люди просто перестают приводить своих детей на катки. Но это данность, которую невозможно изменить», — приводит слова Кондрашовой-Леванди RT.

Неизвестно, говорит в Анне обида за непростое спортивное прошлое, или специалист иначе не может объяснить успехи России. Однако самих фигуристов она хвалит и поддерживает. Уважительно относится Кондрашова к Камиле Валиевой и Александре Трусовой, которых считает лидерами в женском одиночном катании. Анна не стесняется говорить о том, что пока её ученицам далеко до подопечных Этери Тутберидзе. Однако Кондрашова не боится ставить высокие цели и собирается в скором времени пробить собственный потолок. Что ж, посмотрим, что из этого выйдет.