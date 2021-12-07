«Всем классом держали кулачки за Плющенко». Почему люди влюбляются в фигурное катание?

Фигурное катание — один из самых ярких и зрелищных видов спорта в России. Выступления наших потрясающих фигуристов и их впечатляющие победы из года в год привлекают всё больше новых зрителей.

Ведущие подкаста «Ход коньком» комментатор Андрей Журанков и олимпийская чемпионка Екатерина Боброва решили узнать, с чего вообще началась любовь к фигурному катанию у наших слушателей. В комментариях под третьим выпуском полно захватывающих историй. Мы выбрали самые животрепещущие, а их авторов наградили билетами на закрытую презентацию олимпийской формы сборной России. Рассказы-победители конкурса вы можете увидеть в нашем материале.



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«Жизнь в фигурном катании можно сравнить сериалом «Кухня»

Дарья Копытина: Фигурное катание не полюбить было невозможно. Помню как в детстве в Твери вдруг резко стали популярны зимние виды спорта, конечно, в том числе благодаря хоккеисту Илье Ковальчуку. Посещали соревнования целыми семьями, огромными компаниями. Однажды после проката к нам подсели Александр Смирнов и Юко Кавагути с дико горящими глазами, такие простые и одновременно крутые. С того времени очень много соревнований было посещено, и не только в России. А сколько хочется ещё увидеть! Фигурное катание становится с каждым годом всё интереснее и захватывающе.



Любовь Садыкова: Что привело меня в фигурное катание? Первое воспоминание — это просмотры всей семьей у одного телевизора в советское время. Редко, красиво, с ужасными комментариями и в плохом качестве изображения, но это понимаешь только сейчас с высоты прожитых лет. Смотрели только лидеров. Когда появилась возможность посмотреть все разминки, для меня было открытием, как тяжело даётся некоторым эта кажущаяся лёгкость исполнения элементов. Скажу больше, это перевернуло мое восприятие фигурного катания.



Вторая волна докатилась до меня после Олимпиады в Пхёнчхане. Только тогда я узнала, что есть этапы серии Гран-при, есть финал. Сюда можно добавить этапы Кубка России. Программа более чем насыщенная. Интересу просто некогда угасать. И это можно посмотреть в прямом эфире с интересными комментариями. Здесь хочется упомянуть прежде всего Татьяну Анатольевну и её харизму. Социальные сети и девочки группы Тутберидзе довершили своё дело.

Стало очень интересно за всем этим наблюдать. Я даже не представляла, что в фигурном катании происходит такая насыщенная жизнь. Её можно сравнить с суперпопулярным у нас сериалом «Кухня». Есть главные герои и множество остальных второстепенных. Но именно раскрытие всех характеров и погружение в жизнь каждого даёт этот эффект настоящей жизни. Вот и в фигурном катании так же. Мы смотрим его как нескончаемый сериал. Сюжет закручивается непредсказуемо: есть противоборствующие кланы, любовь, расставания. Картинка всё время разная как в калейдоскопе и невозможно предугадать, чем это всё кончится. Помимо спортсменов есть ещё федерация, тренеры, хореографы и т.д. И у каждого своя история.



Сейчас очень популярно делать мемы. Фигурное катание настолько раскручено, что есть целое сообщество во ВКонтакте, которое ежедневно подкидывает хлёсткие картинки на злобу дня. Для меня это стало хобби. Мне очень понравилось делать коллажи про фигурное катание. В этом я нашла творческую составляющую. Плюс я с детства занимаюсь спортом и мне это просто близко.

Фото: Мария Плотникова, «Чемпионат»

«Мимолётные рекорды не так восхищают, как длинный путь спортсменов»

Виктория: Никогда не занималась фигурным катанием или другими видами спорта, я обыватель, который смотрит трансляции по телевидению и болеет за своих фаворитов. В детстве мелькали такие фамилии как Плющенко, Ягудин, Слуцкая. Много говорили про скандальное судейство на Олимпиаде-2002, провал в Ванкувере, но к любви к фигурному катанию это не имело никакого отношения.



Всё началось с трансляции чемпионата мира — 2012 на Eurosport, где Андрей Журанков комментировал прокаты женщин. До сих пор в памяти осталась фраза Александра Бойчука о программе Каролины Костнер под музыку Шостаковича: «Двойной или тройной риттбергер — это всё равно шедевр». А по окончании соревнований вы, русский комментатор, радовались победе итальянской фигуристки, потому что: «Мы за справедливость в фигурном катании, друзья»! Так и прошёл мой юношеский максимализм и желание, чтобы выигрывали только наши российские спортсмены. А потом Сотникова выиграла золото Олимпиады и понеслось…трансляции, новости, подписки, комментарии.

Хочу сказать, что нас, зрителей, не обманешь. Даже через экран телевизора мы прекрасно чувствуем фальшь, предвзятость, недосказанность, обусловленную цензурой. Мы ценим объективность и честность, и очень надеюсь, что вы с Екатериной продолжите свою журналистскую деятельность.

Таша Кошкина: Моя любовь к фигурному катанию — это просмотр в 10 лет Олимпиады, где Плющенко и Ягудин боролись друг с другом. Мама болела за Ягудина. А мы с бабушкой за Плющенко. Когда Плющенко проиграл, я сказала, что буду болеть за него, пока он не выиграет. Вот и пришлось смотреть, так как он потом ещё 12 лет катался. А потом я влюбилась в его тренера Мишина и стала болеть за других его учеников. Болею за Туктамышеву уже 10 лет. Расстроилась, когда Лиза не попала в Сочи, как участница. И вот до сих пор болею за неё и буду болеть пока она не попадёт на Олимпиаду. Но, думаю, это уже совсем реально.



Я полюбила фигурное катание прежде всего за уникальных спортсменов, которые умеют не только выигрывать, но и проигрывать, за их длинные карьеры, за их пути. Это всё мотивирует и в жизни. Девочки Тутберидзе, это, конечно, хорошо, но я очень жду от Этери спортсменки, которая хотя бы до 20 докатается с медалями. Вот Косторной 18 и уже спад. Мимолетные рекорды, пусть и космические, не так восхищают, как длинный путь спортсменов. Когда у меня что-то не получается, я вспоминаю Плющенко и Туктамышеву и сразу легче идти вперёд! Это пример и ориентир!

Фото: Ryan Pierse/Getty Images

«Очень строгая учительница развернула нам монитор компьютера, а там Олимпиада»

Alisha_ koroche: Начала смотреть фигурное катание в школе! Прям на уроке истории. Очень строгая учительница внезапно вместо проверки домашнего задания развернула нам монитор компьютера, а там Ванкувер, Олимпиада. Всем классом вместе с ней держали кулачки за Плющенко. Это были самые напряжённые 45 минут в моей жизни! 2010 — это было мощно!

Татьяна Заугольникова: Любовь к фигурному катанию пришла ко мне в 2010 году. Случайно увидев прокат Тессы Вирчу и Скотта Мойра на Олимпиаде в Ванкувере, я просто не могла отвести взгляд… Я совершенно не разбиралась в элементах, не понимала сложности программы, просто случилась какая-то магия. Я буквально не дышала до финальной позы их произвольной программы, до сих пор помню, как хотела, чтобы они выиграли (хоть это было совсем не патриотично). В течение следующих нескольких лет я следила только за этой парой, болела за них всегда в противостоянии с Мерил Дэвис и Чарли Уайтом, переживала за серебро в Сочи. И, конечно, помню их триумф в Пхёнчхане, эти эмоции в «кисс-энд-край», и как радовалась, что эти ребята навсегда вписали свои имена в историю фигурного катания.



После Сочи, конечно, интерес к фигурному катанию возрос невероятно. Сейчас слежу за разными дисциплинами, конечно, очень болею за наших девочек, которые заново влюбили меня в женское фигурное катание.



Фигурное катание для меня — это искусство, не имеющее границ и национальности. Это программы, которые остаются в истории и в сердцах, программы, которые ты пересматриваешь, чтобы заново испытать все те эмоции или открыть для себя что-то новое. В том числе и благодаря фигурному катанию я начала заниматься танцами. Сейчас чувство прекрасного, которое развило во мне фигурное катание, помогает мне делать постановки для собственного коллектива. Я очень счастлива, что когда-то случайно увидела прокат Тессы со Скоттом, который навсегда влюбил меня в этот волшебный вид спорта.

Фото: Мария Катешова, «Чемпионат»

«Единственное время, когда я не думала о своём горе — это было время, когда я смотрела фигурное катание»

olyock: Моя история знакомства и погружения в мир фигурного катания грустна. Раньше, в детстве, в юности, я смотрела его раз в четыре года, болела за наших, при этом совершенно не понимая, чем одни от других там отличаются, и этого мне было достаточно. Но в 2019 году умер мой папа. Мир тогда для меня рухнул. Рухнула моя каменная стена, вместе с папой исчезли детство, беззаботность, и какая-то часть меня. Я не могла никак свыкнуться с этой мыслью, поверить, что его больше нет, и отчаянно искала его повсюду — в чистом звёздном небе, в дуновении ветра, в шуме воды его любимой реки…



И однажды я наткнулась на видео программы Алены Косторной «Ангел» (она тогда ещё не исполняла тройной аксель). Я была просто потрясена той красотой и чистотой, пересматривала ещё и ещё. Вот же он, мой ангел, его мятущаяся душа… Так я стала погружаться в этот удивительный мир. Единственное время, когда я не думала о своём горе — это было время, когда я смотрела фигурное катание. Я нашла в нём вдохновение продолжать жить. Со временем научилась различать прыжки, наконец поняла, чем же отличается один фигурист от другого, даже, кажется, разобралась, что значит хорошее скольжение и владение коньком, и что это не одно и то же. Множество программ пересмотрела, но «Ангела» Алёны, конечно, уже не забуду никогда.



Андрей Баранов: Моя история интеграции в фигурное катание. Впервые я заметил этот вид спорта на Олимпиаде в 2014 году, после проката Юлии Липницкой в команде и выдающегося проката Аделины Сотниковой в личном зачёте. Но из-за того, что мне было лишь 14 лет, я как-то забыл всё это…



2018 год. Схватка Евгении Медведевой и Алины Загитовой. И тут меня всё действительно впечатлило. Я начал просматривать прошедшие соревнования, настоящие. Сейчас не могу себе позволить пропустить хоть один крупный старт. Фигурное катание настолько меня впечатлило, что уже зимой 2018 года я вышел на лёд. Кататься… и даже прыгать. Внимание! На хоккейных коньках. Запрыгал перекидной и сальхов в один оборот. Прошлой зимой у меня получилось прыгнуть, уже ближе к концу зимы, аксель, двойной сальхов, риттбергер.



Скоро, надеюсь, состоится новая зимняя Олимпиада. И в этот олимпийский цикл, я смотрел ну точно все крупные соревнования и «бэшки». И на прошлой неделе, наконец-то, я купил фигурнокатательные коньки…

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Весь шум, который поднялся вокруг Медведевой и Загитовой так долго мелькал в заголовках, что я такой: «Ладно, что у них там происходит?»

elena maksimova: Любовь к фигурному катанию началась в детстве. Мама отдала за компанию со старшим братом, водила на тренировки, но любовь к этому виду спорта пришла не сразу. Старалась всё делать наоборот и думала, что так скорее выгонят. Но не тут-то было. Жизнь затянула в фигурное катание.



Однажды смотрели дома фигурное катание и выступала Сурия Бонали. Она впечатлила ребёнка и появилась любовь к этому виду спорта. Девочка выросла, но фигурное катание идёт вместе с ней. Теперь катается дочка и очень любит Екатерину Боброву и Татьяну Волосожар.



Serb Ru: Я выскажусь по поводу информационного освещения спорта. Я давно разочаровался в спорте. Весь большой спорт — это уже не про спорт, а про политику, деньги, дешёвую популярность, которая достигается не за счёт спортивных результатов, а за счёт идиотских высказываний, нелепых причёсок, кто-то в кого-то плюнул, кто-то разделся для журнала (поэтому терпеть не могу Туктамышеву) и т.д.

Я просто перестал смотреть весь спорт, даже футбол, которым я увлекался с детства после слов Аршавина: «Ваши ожидания — это ваши проблемы». После этого я ни разу не смотрел ни одного матча с участием сборной России, клубный футбол я перестал смотреть задолго до этого.

Олимпиаду в Пхёнчхане я не смотрел. Все спортивные новости во время и после Олимпиады я игнорировал. Но весь этот шум, который поднялся вокруг Медведевой и Загитовой, он так долго мелькал в заголовках, в интернет пространстве, что я такой: «Ладно, что у них там происходит?» Почитал новости, какие-то мнения, что-то ещё. Дальше, надо же полную картину событий восстановить. Посмотрел их прокаты на Олимпиаде. И уже зная, какой накал страстей это всё вызовет, смотреть их прокаты было жутко интересно. При этом и сами прокаты были просто потрясающими. В итоге + 1 болельщик в моём лице. Никакие «Ледниковые периоды» меня не привлекают, если и смотрю какие-то сюжеты, то исключительно из-за Жени и Алины. Просто в силу огромной благодарности к ним. Я понимаю, через что они тогда прошли, но всё же это было не в пустую, раз появилось много новых болельщиков фигурного катания.

Дальше интерес к фигурному катанию сразу поддержали Трусова, Щербакова, Косторная. Опять весь этот шум-гам по поводу четверных и тройных акселей. Потом балетная Камила. За всем этим очень увлекательно наблюдать. Есть и соревновательный дух, и эстетическое наслаждение, и эмоции. Всё это только надо грамотно освещать в инфополе, поддерживая постоянный интерес у болельщиков. Нужны специально обученные люди, в том числе и грамотные журналисты, которые будут заниматься этим освещением.



Делитесь в комментариях своими историями, и, возможно, самые интересные из них попадут в подкаст «Чемпионата» о фигурном катании «Ход коньком».