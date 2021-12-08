«Укатала всех!» Незабываемая победа фигуристки Косторной в финале Гран-при

Финал Гран-при по фигурному катанию в японской Осаке, пожалуй, был одним из самых ожидаемых турниров этого сезона. Концентрация сильнейших фигуристов накануне Олимпийских игр в Пекине обещала яркую и красивую битву за медали. Но, увы, о полноценной серии Гран-при спортсменам и болельщикам вот уже как два года остаётся только мечтать. А ещё вспоминать «крайний» (ни в коем случае не последний!) финал в Турине, который по накалу эмоций бил рекорды не меньше, чем триумфально победившая там Алёна Косторная.

Невероятный прокат Загитовой и рекорд Косторной

Финал Гран-при в Турине больше всего запомнился, конечно, соревнованиями одиночниц. Туда отобрались сразу четыре российских фигуристки: олимпийская чемпионка Алина Загитова и дебютантки во взрослых — Алёна Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова. Такого количества финалисток от одной страны мир ранее не видел, тем более всё шло к тому, что первые четыре места останутся именно за нашими девушками. Вопрос был лишь в их последовательности в итоговой таблице.

Результаты после короткой программы заметно усилили эту интригу. Алина Загитова выдала невероятно красивый и чистый прокат. Это было её лучшее выступление под Me Voy. Трибуны ликовали, забрасывая Алину игрушечными сердцами, а Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз не скрывали довольных улыбок. Именно такую Алину хочется оставить в памяти с тех соревнований.

Как и ожидалось, Алину смогла опередить только Косторная. Её «Ангел» был безупречен — прокат, достойный «золотого фонда» фигурного катания. И судьи с этим явно были согласны: Алёна установила мировой рекорд, получив фантастические 85,45 балла. Было трудно поверить, что можно кататься лучше.

Анна Щербакова также не допустила в своей короткой программе ошибок, уверенно выполнив каскад тройной лутц-тройной риттбергер во второй половине, и стала третьей вслед за Алиной. А Александра Трусова пошла в короткой программе на риск, впервые попробовав на соревнованиях тройной аксель. Эта попытка закончилась падением и привела к сильному отставанию Саши от тройки лидеров. Шансы на победу у Русской ракеты всё равно оставались, но это означало, что намечается гонка за квадами.

Драма Загитовой

В произвольной программе у девушек разыгралась настоящая драма. Было радостно за наше непобедимое трио «малышек», но очень больно за Алину. До сих пор не верится, что меньше чем через сутки после отличного проката короткой она завалила произвольную. Что будет «не очень», стало понятно, ещё когда Загитова приняла стартовую позу. Фигуристка была совершенно не настроена на прокат и борьбу. Почему — вопрос открытый. Что тогда случилось, Алина так и не рассказала. Но бесконечные теории и гипотезы по этому поводу сами по себе не исчезнут. Тем более после этой произвольной в финале Гран-при олимпийская чемпионка больше не вышла на соревновательный лёд.

Косторная — действующая чемпионка финала Гран-при

Безоговорочным триумфатором финала Гран-при в 2019 году стала Алёна Косторная. Шикарно откатав короткую программу, она зажгла и в произвольной. Два тройных акселя — как дети в школу — изумительное скольжение и «вампирское» обаяние сделали своё дело: Косторная взяла золото и установила мировой рекорд по сумме двух программ — 247,59 балла. «Ох, Алёна. Точно укатала всех!» — восхищалась Татьяна Тарасова в эфире Первого канала.

Никакие четверные конкуренток Косторной были не страшны: высоченные компоненты запросто покрыли отставание в технике. Это была красивая победа, которая при этом давала надежду другим фигуристкам, что можно не просто бороться, но и побеждать без четверных.

Два года спустя эта надежда, правда, испарилась, но титул действующей чемпионки финала Гран-при по-прежнему с Косторной. Так что отмена турнира в Японии лично ей в определённой степени на руку. Без стабильного трикселя Алёне было бы сложно претендовать там на место в тройке. А её чемпионский титул почти наверняка остался бы в прошлом.

Трусова не победила, но вошла в историю

«Пятиквадка» в произвольной программе помогла Трусовой войти в тройку финала Гран-при. Конечно, бронза — не то, ради чего Русская ракета шла (и продолжает идти) на риск. Но в Турине у Саши была победа иного рода: она стала первой женщиной, успешно исполнившей на соревнованиях четверной флип. Трусова снова сотворила историю, уверенно заявив, что будущее женского одиночного за четверными прыжками. Это заявление поддержала и Анна Щербакова, которая, помимо двух приземлённых четверных лутцев, также зашла на четверной флип, но докрутить его не смогла. Зато уверенно взяла серебряную медаль и стала первой в произвольной программе.

Кроме наших девушек, с финала Гран-при в Турине медали привезла спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Нынешние чемпионы мира в сезоне-2019/2020 тоже являлись дебютантами во взрослых. Получить бронзовые медали на одном из самых престижных турниров было для них однозначным успехом.

На финале Гран-при в Турине российские фигуристы завоевали четыре медали. Это хороший результат, но в Японии он мог быть намного лучше. Помимо ещё одного полного пьедестала у девушек, россияне могли бы претендовать на победы в парах и танцах. Теперь же непонятно, будет ли у наших фигуристов возможность блеснуть в финале в этом сезоне. Идея с переносом турнира кажется не слишком удачной. После Олимпиады и чемпионата мира ни сил, ни запала у спортсменов уже не останется. Тут бы до Монпелье продержаться и выдохнуть, а не собираться с новыми силами на неожиданно перенесённый финал Гран-при.