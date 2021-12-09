«Такое горе мне пришлось пережить». Личная трагедия советской фигуристки Черкасовой

Марину называли преемницей Родниной, но ей пришлось завершить карьеру в 18 лет. А смерть сына едва не сгубила чемпионку мира.

Паре Черкасова — Шахрай пророчили огромное будущее: фигуристы должны были сменить на международной арене великих Роднину и Зайцева. Но вместо этого Марине и Сергею пришлось повесить коньки на гвоздь — спортсменке на тот момент было всего 18.

Причиной драматичной развязки стал конфликт партнёра с тренером Станиславом Жуком. Тяжёлый нрав наставника и глубокая обида на учеников привели к тому, что Шахрай ушёл от тренера. Марину же, не пожелавшую предавать Станислава Алексеевича, специалист прогнал сам.

Но самое большое испытание ждало Черкасову впереди. Смерть единственного сына в автокатастрофе едва не сгубила чемпионку мира.

Преемница великой Родниной

Марина Черкасова считалась одной из самых неординарных фигуристок в СССР. С юных лет девочка показывала невероятные результаты, легко управляясь с тройными прыжками. По признанию спортсменки, она исполняла сложнейшие элементы, пока не видел тренер, за что получала наказание. После занятий Черкасовой лёд был испещрён трещинами и небольшими дырами, и фигуристке приходилось заливать неровности из детской лейки.

Характер у Марины был непростой: задиристая весёлая девочка не только шалила на льду, но и много спорила с наставниками. Когда ей предложили перейти из одиночного катания в парное и выступать с Сергеем Шахраем, фигуристка ответила категорическим отказом. Однако вскоре спортсменка поменяла своё мнение, и под руководством легендарного Станислава Жука началась история пары Черкасова — Шахрай.

Новый дуэт произвёл фурор: фигуристы были в отличной физической форме, благодаря чему демонстрировали сенсационно сложный технический набор. Марина и Сергей первыми в мире исполнили четверную подкрутку, а затем вставили в программу подкрутку с тройным акселем. Необычные вращения, заходы, многократные смены позиций во время тодеса — всё это заставило говорить о том, что Черкасова и Шахрай наследуют чемпионский путь Родниной и Зайцева. Во всяком случае этого ждали от талантливых воспитанников Жука.

В сезоне-1978/1979 спортсмены выиграли чемпионат СССР и стали первыми на чемпионате Европы. Также они взяли серебро мирового первенства. А на следующий год и вовсе стали лучшими фигуристами планеты. В шаге от золота остановились они на Олимпиаде в Лейк-Плэсиде, уступив только Родниной и Зайцеву. Но для 15-летней Марины это был успех: спортсменка признавала, что Ирина — эталон фигурного катания и обыграть её невозможно.

Жук прогнал любимую фигуристку

Для Ирины и Александра победа в США стала последней — фигуристы объявили о завершении карьеры. Казалось, теперь место лидеров обязательно закрепится за Мариной и Сергеем, однако внезапно у спортсменов начался спад. Черкасова заметно прибавила в росте, что мешало партнёру выполнять поддержки. Фигуристы стали допускать обидные ошибки, появились травмы. В 1981 году пара заняла лишь третье место на национальном первенстве, оставшись без наград на международных турнирах. После этого дуэт Черкасова — Шахрай перестал существовать.

Фото: РИА Новости

Однако не только отсутствие результатов стало причиной их распада. Повлияли и ухудшившиеся отношения Шахрая с тренером. По словам Сергея, конфликт начался из-за турне после чемпионата мира в Дортмунде: организаторы отказали Жуку в поездке, в то время как Черкасова и Шахрай были приглашены в качестве победителей. Станислав Алексеевич затаил обиду на учеников за то, что они не отстояли наставника перед руководством. Взаимные претензии и постоянные ссоры привели к тому, что Сергей решил уйти от тренера. Марина же осталась, но не смогла найти общий язык с новым партнёром.

«Я не предала Жука, каталась с ним до последнего, хоть меня и приглашали другие тренера. Шахрай меня звал к Родниной кататься, но я не пошла, как и не отреагировала на другие предложения — уйти в конькобежный спорт или даже в фехтование», — объясняла свой выбор Черкасова.

Преданность Марины вышла ей боком: окончательно разочарованный Жук в порыве эмоций прогнал любимую фигуристку и поставил крест на их сотрудничестве. Черкасова была вынуждена закончить с большим спортом. На тот момент ей было всего 18 лет.

Сын Черкасовой трагически погиб в 24 года

Окончив школу, фигуристка поступила в институт, а параллельно попробовала себя в балете на льду. Именно там она познакомилась с первым мужем, от которого родила сына Виталия. Семейная жизнь у супругов не задалась, не сложились отношения у Черкасовой и с другим мужчиной. Лишь в третий раз брак оказался удачным. В 2002 году у Марины появилась дочь Дарья. Черкасова чувствовала себя самой счастливой женщиной на свете, но продлилось это недолго. Восемь лет спустя спортсменка пережила один из самых драматичных моментов в жизни. Её 24-летний сын погиб в автокатастрофе.

«Случилась беда… Он ехал с дачи и попал в аварию. Его привезли в больницу, сделали операцию, но на третий день у сына оторвался тромб… Все говорят, что время лечит. А я скажу так: нет, не лечит. Сердце до сих пор болит, Лизка перед глазами каждый день. Такое горе мне пришлось пережить», — рассказывала о трагедии Марина, признаваясь, что это едва не сгубило её.

Та, что дала Косторной дорогу в спорт

Справиться с потрясением Черкасовой помогла работа. Чемпионка мира стала тренировать детей в СДЮСШОР «Белые медведи», а затем открыла собственную школу фигурного катания. У Марины Евгеньевны отлично получается находить будущих звёзд, раскрывая их потенциал на раннем этапе. Это доказывает её работа с чемпионкой Европы Алёной Косторной. Именно Черкасова была первым тренером фигуристки и помогла ей освоить базовые навыки катания. Расставаться с талантливой ученицей было тяжело, но Марина понимала, что это пойдёт Алёне на пользу.

«Первое время я плакала, когда уходили хорошие дети. Мне говорили, что потом будет легче. Нет, не будет. Когда от тебя уходит хороший ученик, ты всё равно переживаешь», — делилась эмоциями наставница. Она не забывает о своей подопечной и до сих пор следит за её успехами.

Жизнь подготовила для Марины Черкасовой немало испытаний, но она с достоинством прошла их и теперь растит собственных чемпионов. Остаётся лишь пожелать ей удачи.