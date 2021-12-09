Уже не «попрыгушка». Как Тутберидзе преобразила Трусову до неузнаваемости

«Попрыгушка», «деревянная», «дёрганая»… Какими только словами не критиковали катание Александры Трусовой. Ученице Тутберидзе всегда доставалось от защитников «зрелого женского катания». Сохранилась эта тенденция и сейчас, когда, казалось бы, Русская ракета достигла небывалого прогресса. Трусову, будто по традиции, критикуют за некомпонентное катание и уличают в завышенных оценках.

Но пора взглянуть реальности в глаза. Саша уже не та угловатая 15-летняя «попрыгушка». После возвращения к Тутберидзе фигуристка преобразилась до неузнаваемости. Теперь она чувствует свои программы и показывает хореографию. Говорить о том, что Трусовой завышают оценки, просто абсурдно. Скорее, наоборот, Саше их ещё и недодают.

Трусова больше не «попрыгушка»

Компоненты, в отличие от техники, — не самая сильная сторона Александры Трусовой. Даже при чистом катании она не может похвастаться такой высокой второй оценкой, как у Щербаковой и тем более Валиевой. Что уж говорить о прокатах с падениями, с которыми неизбежно связан риск её суперсложных программ.

Однако со времён своего первого взрослого сезона Саша значительно прибавила и в презентации, и в качестве катания. Её прогресс невозможно не заметить. Это уже не та угловатая 15-летняя девочка, которую зачастую называли «попрыгушкой». Теперь Саша — очаровательная 17-летняя девушка, которая чувствует свои программы и не только прыгает, но и показывает хореографию. Однако шлейф былой славы некомпонентной фигуристки по-прежнему тянется за ней. Стоит дать чуть слабины, и восторженные отзывы об её удачных олимпийских программах сменяются неприятными мнениями экспертов.

Одно из последних таких высказываний принадлежит российскому тренеру Ивану Островскому, который считает, что Александре Трусовой завышают компоненты.

«Если бы я был судьёй, то ставил бы Трусовой меньше. Естественно, я не хочу, чтобы ей ставили меньше. Но есть так называемые транзишены, связующие элементы. Оценивается, например, глубина рёбер, у неё на последнем турнире её не было. Два шага, по прямой зашла — прыгнула, и снова. И даже на этапах Кубка России были спортсмены из регионов, которые делают это не хуже. Но так как судят люди — они руководствуются своими представлениями о явлениях и людях. Саше Трусовой ставят такие компоненты, особенно в России, потому что она Саша Трусова, человек-легенда. Она, может, выйдет в финал Гран-при, соберётся и покатается. Думают: зачем её напрягать, тыкать её носом в ошибки на Кубке России, домашних стартах?» — приводит слова Островского «Спорт-экспресс».

Прогресс Трусовой нельзя не заметить

Напомним, на своём последнем турнире — этапе Гран-при в США — Трусова выступала с травмой, но при этом чисто откатала свои программы. Да, с облегчённым контентом: без тройного акселя в короткой и лишь с одним четверным в произвольной. Но многие ли фигуристки прыгают в своих программах четверной лутц? Когда все успели так привыкнуть к квадам у девушек, что один такой прыжок в программе больше не считается чем-то невероятным? А компоненты при нынешней ситуации в фигурном катании привязаны к сложности прыжковой базы фигуристов, поэтому чистое катание с ультра-си в любом случае должно положительно отражаться на второй оценке.

На Skate America Саша получила за презентацию в произвольной программе 69 баллов. Это меньше, чем у Анны Щербаковой на этапе во Франции, где она допустила падение при заходе на четверной лутц. Но её компоненты составили 71,89 балла за катание с ошибками. В такой ситуации погоня за пятью квадами у Саши более чем объяснима. Вот только не факт, что ей это поможет победить на том же чемпионате России. Скорее, поможет не проиграть слишком много, как это было на прошлогоднем турнире в Красноярске. Тогда при схожих по технике произвольных программах и чистых прокатах Саша получила за компоненты 72,86 балла, а Аня — 77,09. А ведь каталась Русская ракета уже в том сезоне заметно лучше: временный переход в «Ангелы Плющенко» всё-таки имел свои плюсы. Саша стала больше внимания уделять скольжению и артистизму. Да и внешне она преобразилась как раз в прошлом сезоне: при сохранившейся атлетичной фигуре приобрела женственные линии, что неминуемо отразилось и на её катании.

Это заметил, кстати, её бывший тренер Александр Волков (тот самый, который говорил в одном из своих интервью, что Саша была деревянной, дёрганой, резкой).

«Да, именно во второй оценке прибавила. Опять же, не говорю о вчерашней второй оценке, но катание прямо стало женственным», — сказал Александр Волков после победы Трусовой на втором этапе Кубка России в 2020 году.

Новая версия Трусовой в олимпийских программах

После возвращения к Тутберидзе Трусова преобразилась ещё больше, в особенности благодаря удачно подобранным новым программам. Чувственная «Фрида» в короткой и эффектная «Круэлла» в произвольной произвели сильное впечатление и на болельщиков, и на экспертов. Все восхищались не только её историческим прокатом с пятью чистыми четверными прыжками, но и её прогрессом в целом.

«Саша Трусова очень изменилась: она повзрослела, помимо прыжков, теперь у неё видно катание, хореография, видна программа. Есть ощущение целостности. И пять четверных… Что тут скажешь? Я не одна, кто сказал «вау», увидев это. И это в начале сезона, на контрольных прокатах», — поделилась впечатлениями после контрольных прокатов чемпионка мира 1999 года в женском одиночном катании, трёхкратная чемпионка Европы Мария Бутырская.

Сравните это с тем, что говорили об Александре Трусовой в её первый взрослый сезон, когда она побеждала на этапах Гран-при исключительно за счёт высокой техники, но затем проигрывала своим же подругам по команде Тутберидзе на более значимых стартах.

«Действительно, есть ощущение, что ей больше интересны прыжки. Её тренерам предстоит большая работа, чтобы привить любовь к движениям. Она уже большая молодец, настоящий лидер. Полюбив хореографию, она только станет ещё сильнее», — говорила тренер Марина Зуева об Александре Трусовой в октябре 2019 года.

Допрыгнуть до Олимпиады

Сегодня Александру Трусову нельзя назвать «попрыгунчиком», как бы ни хотели того те, кто видит в изучении ультра-си угрозу настоящему женскому катанию. Прогресс бы всё равно в него пришёл, просто целеустремлённая Саша его немного ускорила. Но она также на своём примере показала, что одними прыжками главных побед не добиться. Стать рекордсменкой — да, а вот для титула чемпионки нужно развиваться и в других направлениях.

И она стала развиваться, стала скользить, передавать образы. Она повзрослела во всех смыслах. Жаль только, что её компоненты по-прежнему не позволяют отказаться от максимальной сложности. И эту проблему нужно как-то решать в ближайшее время. Чтобы на чемпионате России фигуристка с самым сильным контентом не оказалась снова с бронзовой медалью, несмотря на чистые прокаты. Чтобы не дать «отцепить» себя от Олимпиады. Чтобы раз и навсегда доказать, что Саша Трусова — это не про прыжки, а про историю, которую она творит на наших глазах, заставляя каждый раз смотреть её катание с замиранием сердца.