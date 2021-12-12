По закону джунглей. Как фигурист Мозалёв становится главным претендентом на Олимпиаду

Андрей установил личный рекорд на турнире в Хорватии и подтвердил свои амбиции на поездку в Пекин. А ведь его многие уже списали со счетов.

«У нас сейчас в спорте своеобразный закон джунглей, выживает сильнейший. Если ты готов сопротивляться, совершенствовать себя — ты остаёшься в игре. Не готов — значит, ты слаб и сходишь с арены и на твоё место придут», — говорил когда-то тренер Андрея Мозалёва Кирилл Давыденко. И со специалистом сложно не согласиться. Напряжённая ситуация в нашем мужском одиночном катании вынуждает наших фигуристов стабильно показывать результат, иначе о поездках на главные старты можно забыть. И радует, что от этой борьбы даже не думает отказываться Мозалёв.

После не самого лучшего начала сезона фигурист наконец начал показывать результат. На Гран-при Франции Андрей поразил прокатом-откровением в произвольной программе, а на хорватском турнире Golden Spin и вовсе укрепил свои позиции в борьбе за Пекин, получив лучшие баллы в карьере.

Уже сейчас Мозалёв круче многих своих соперников в России. Чемпион мира среди юниоров становится одним из главных претендентов на Олимпиаду.

Мозалёв установил личный рекорд в Хорватии

Турнир серии «челленджер» Golden Spin продолжает удивлять. После победы грузинской фигуристки российского происхождения Анастасии Губановой поводом для радости стало серебро Андрея Мозалёва. Фигурист, оставшийся в этом сезоне без второго этапа Гран-при, был вынужден доказывать свою готовность к важным стартам на соревнованиях поскромнее. И в целом с этой задачей Андрей справляется хорошо. На мемориале Дениса Тена ученик Кирилла Давыденко занял третье место, на белорусском же турнире Ice Star он стал первым.

Повторить успех в Загребе спортсмену помешали ошибки в короткой программе. Мозалёв не справился с четверным сальховом и совершил помарку на каскаде из четверного и тройного тулупов. Тем не менее фигурист выглядел более уверенно, чем на Гран-при Франции, выдав невероятно чувственный прокат. Судьи по достоинству оценили работу Андрея над новым образом и поставили высокие баллы за компоненты. По этому показателю после первого дня соревнований он был третьим, уступая лишь опытному канадцу Кигану Мессингу и латышу Денису Васильеву.

В произвольной программе Мозалёв совершил настоящий рывок. И хотя его катание не было таким же чистым и вдохновенным, как в Гренобле, фигурист сумел приземлить три четверных прыжка и два тройных акселя. Качественные вращения, эмоциональная дорожка шагов — всё, как умеет Андрей. За своё выступление спортсмен получил 171,44 балла, в сумме — 252,15. Мозалёв побил свой личный рекорд, установленный во Франции, — для этого ему потребовался лишь один старт. Очевидно, фигурист стремительно прогрессирует и от борьбы за Олимпиаду отказываться не собирается.

Мозалёв набирает форму после тяжёлой травмы

Начало этого сезона у Андрея выдалось трудным: нестабильность мешала спортсмену полностью раскрыть свой потенциал. После не самых удачных выступлений в прошлом году эксперты, казалось, поставили на Мозалёве крест и не сильно рассчитывали на его возвращение на прежний высочайший уровень. Мало кто верил, что после серьёзной травмы ноги, потребовавшей хирургического вмешательства, фигурист сможет быстро восстановиться. Но Андрей в очередной раз всех удивил.

На этапе Гран-при чистейшим оказался прокат в произвольной программе. Все прыжки, включая пять элементов ультра-си, были выполнены без видимых усилий — легко и непринуждённо. Определённо, физически Мозалёв готов к большим нагрузкам, и это не может не радовать. Что же касается провала в короткой программе, то этому есть объяснение: постановка ещё не отшлифована и не доведена до идеала. На контрольных прокатах сборной России Андрей показывал старый номер, сейчас же он работает над олимпийской программой — сложной и насыщенной, в которой нет пустых мест, а это требует времени. К слову, уже в Хорватии был виден результат тренировок спортсмена.

Паниковать из-за того, что форма Мозалёва пока не звенит, рано. Видно, что постепенно фигурист набирает лучшие кондиции. По сути, быть на пике от Андрея сейчас и не требуется, поскольку до Пекина ещё около двух месяцев. Однако совсем скоро состоится чемпионат России, на котором будут разыгрываться три путёвки в Китай. При оптимальном катании, близком к тому, которое подопечный Кирилла Давыденко показал в Загребе, у него будут все шансы отобраться на Олимпийские игры.

Мозалёв — главный претендент на поездку в Пекин?

Результаты Мозалёва доказывают, что он — реальный претендент на поездку в Пекин. Ученик Давыденко имеет явное преимущество над своими основными соперниками в России — он сочетает в себе прекрасную технику и хореографию. Помимо множества четверных, Андрей хорош в непрыжковых элементах. Он отлично работает ногами, показывая нетривиальное владение коньком — всё это помогает ему набирать очень высокую вторую оценку. Вместе с тем Мозалёв обладает сильным артистическим даром. Фигурист очень точно передаёт различные образы на льду. Он пластичен и умеет работать корпусом, держит оси, не забывает про руки и финальные позиции. У него традиционно мощные самобытные постановки, которые запоминаются и нравятся не только зрителям, но и специалистам.

Арбитры щедро оценивают спортсмена даже после неидеальных выступлений. В этом он похож на лидера нашей сборной Михаила Коляду. При чистых прокатах Мозалёв способен набирать такие же высокие баллы, как и у ученика Алексея Мишина, и, соответственно, обходить главных конкурентов. Например, у Андрея нет проблем с выносливостью, как у Макара Игнатова, но зато есть опыт на международных стартах и авторитет у судей, чем не могут похвастаться Марк Кондратюк и Пётр Гуменник. В разобранном состоянии находится Дмитрий Алиев, и только восстановившемуся Александру Самарину пока по силам составить Мозалёву достойную конкуренцию. Тем не менее на чемпионате России может случиться что угодно, ведь, как известно, мужское одиночное катание в России — это самый непредсказуемый вид. Но от этого лишь интереснее — в Санкт-Петербурге будет очень жарко.