Волосожар получила серьёзную травму на «Ледниковом периоде»
Фигуристке требуется операция. Но она всё равно решила не сниматься с шоу.
Татьяна Волосожар участвует в «Ледниковом периоде» в паре с актёром Фёдором Федотовым. На съёмках одного из номеров они больно упали. Фигуристка получила серьёзную травму.
«Утром я поняла, что не могу опираться на ногу, согнуть её тоже было нереально. Чуда не случилось. Больница, МРТ, врач и диагноз: разрыв мениска. Нужна операция…» – написала Волосожар в «Инстаграме».
«Близкие в один голос говорили: «Снимайся с шоу, всё отменяй, угробишься». Я головой понимаю, что, возможно, так и надо сделать. Но столько людей… На меня рассчитывают коллеги», — поделилась Татьяна.
Волосожар признаётся, что такой серьёзной травмы у неё не было за всю спортивную карьеру. Но даже несмотря на это Татьяна решила идти до конца. «Спорт головного мозга», — объяснила она своё решение.
Хореографы специально подбирают элементы, в которых фигуристке не придётся сгибать ногу.
«Я совру, если скажу, что это не больно, но с обезболивающими – терпимо. Я чувствую, что мне надо дойти до конца. Не могу и не хочу сейчас подводить ни себя, ни проект», — написала Волосожар.
Фигуристка уже не первый раз рискует на «Ледниковом периоде». В прошлом году Татьяна участвовала в шоу, будучи беременной.
Причём своему партнёру по проекту актёру Евгению Пронину она сообщила о своём положении только после того, как пара выбыла из шоу.
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Женя и Даня проводят много времени вместе на льду и за его пределами. Жизнь фигуристки после приостановки карьеры изменилась до неузнаваемости.
Волосожар получила серьёзную травму на «Ледниковом периоде»
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