«Он был на шесть лет моложе меня». Как знаменитые российские фигуристы скрывали свой брак

Илья Кулик навсегда изменил российское мужское одиночное катание. Яркий 20-летний юноша принёс стране золото Олимпиады в Нагано, а затем разбил мечты болельщиков сообщением о завершении карьеры. «Адский характер» — так прокомментировала его решение тренер Татьяна Тарасова. Великая наставница точно знала, чего не хватает своенравному ученику. Илья жаждал любви и свободы.

На их поиски он отправился в Америку, где и произошла его судьбоносная встреча с двукратной олимпийской чемпионкой Екатериной Гордеевой. Между фигуристами пробежала искра, но спортсменка долго не решалась на серьёзные отношения, не желая предавать память о Сергее Гринькове, трагически погибшем на тренировке в 28 лет. Тем не менее Илья смог доказать Екатерине свою верность, и та сдалась под натиском чувств.

Путь к счастью оказался невероятно сложным. Гордеева и Кулик были вынуждены скрывать свой брак от общественности. Самым же напряжённым моментом стало знакомство Ильи и дочери Екатерины от Сергея, Дарьи. Спортсменка переживала, что девочка не примет их союз с фигуристом.

Первая настоящая любовь пришла перед Олимпиадой

Илью Кулика называли самым неординарным и загадочным олимпийским чемпионом в истории российского фигурного катания. В 20 лет он сенсационно взял золото Нагано-1998, а на следующий день после триумфа на японском льду объявил о завершении любительской карьеры. Тогда поступок Ильи не поняли, посчитав, что фигурист не справился с давлением тренера Татьяны Тарасовой (и отчасти это было так), но больше, чем медалей, молодой человек жаждал любви.

Всю жизнь Кулика окружала любящая семья, поддерживающая его в любом начинании. В мире спорта такие отношения считаются роскошью. Виктор Кудрявцев раскрыл талант ученика, но из-за твёрдого характера специалиста Илья постоянно чувствовал себя одиноким и непонятым. Выходом из ситуации стал переход к Тарасовой: наставница окружила воспитанника вниманием и заботой, и всё же этого было недостаточно. Результаты Ильи напрямую зависели от его самочувствия, а хрупкий чувствительный юноша не всегда хорошо переносил сумасшедшие физические нагрузки. Однако приход первой настоящей любви всё изменил. За год до Олимпиады Кулик очень сблизился с бывшей фигуристкой, актрисой Марией Аникановой, благодаря чему почувствовал невероятный прилив сил. У спортсмена как будто открылось второе дыхание — Тарасова уверена, что именно эти чувства помогли ему победить.

«Я думаю, что первая любовь, которая к нему пришла в конце предыдущего года, ему очень помогла. Она его окрыляла, она помогала ему жить на таком нерве, переносить тяжелейшие нагрузки. Я всегда за то, чтобы человек жил с любовью. А тут отношения развивались серьёзно, не просто так, понятно, что рушить такие чувства нельзя. Я видела, как это чувство ему добавляет силы», — писала Татьяна Анатольевна в своей книге «Красавица и чудовище».

Тайный брак с овдовевшей олимпийской чемпионкой

После переезда в США отношения с Аникановой сошли на нет. Илья вновь почувствовал себя покинутым и не знал, чем заняться. Тогда фигурист стал участником труппы ледового шоу Stars on Ice, где и познакомился с двукратной олимпийской чемпионкой с непростой судьбой Екатериной Гордеевой. Спортсменка брала один титул за другим в паре с Сергеем Гриньковым и была невероятно счастлива, ведь с партнёром её связывал не только спорт. История их любви гремела на весь мир, поэтому смерть Сергея от сердечного приступа в 28 лет стала стоящей трагедией для всех. После этого Екатерина закрылась и не искала встреч с мужчинами. Однако всё решил случай: Кулик и Гордеева должны были выступить дуэтом на шоу.

Поначалу фигуристам было непросто найти общий язык из-за неловкости, но затем они стали хорошими приятелями. Со временем тёплая дружба переросла во что-то большее. В 2001 году Екатерина и Илья поженились, но об этом никто не знал. Супруги скрывали свой брак, понимая, что общественность может не понять отношений молодой вдовы с олимпийским чемпионом.

«Мы с Катей лучше узнали друг друга и всё свободное время старались проводить вместе. А потом я понял: это любовь. Мы не устраивали пышного торжества. Расписались в перерывах между гастролями в российском консульстве в Сан-Франциско. Просто Катю в Америке очень хорошо знают, и она уже устала от повышенного внимания прессы. Мы вообще старались не афишировать наши отношения», — делился воспоминаниями о том времени Кулик.

Поддержала его и Екатерина.

«Он был на шесть лет моложе меня, в то время это казалось огромной разницей. Также мне нужно было думать о дочери Дарье. Я знала, что многие люди и в спорте, и вне спорта подумают, что это неправильно или что это не вовремя для меня. Но я поняла, что должна быть с ним. Он не был зациклен на том, что со мной происходило, на моём прошлом. Воспринимал меня просто как девушку Катю», — говорила Гордеева.

Кулик воспитывал дочь Гордеевой и Гринькова

В знак своей любви Илья и Екатерина даже прыгнули с парашютом, но главным подтверждением их серьёзных отношений стало рождение дочери Елизаветы. Они стали полноценной семьёй, в которой росли два ребёнка. Дочь Гордеевой от Гринькова Дарья подружилась с Куликом, который сначала тренировал её, а потом заменил ей родного отца. Екатерина рассказывала, что переживала, что дочь, которая помнила Сергея только по фотографиям, начнёт ревновать, однако её волнения оказались напрасны.

«Быть отцом подростка — ежедневное испытание. Испытание моих человеческих качеств и моего характера. Я стал отцом подростку намного раньше, чем, я думал, это произойдёт, поэтому я общаюсь и советуюсь с другими родителями, я учусь. Она — замечательная девочка; я думаю, что в любом случае легче быть отцом подростка, чем матерью», — так описывал взаимоотношения с Дашей Илья.

Обе девочки никогда не испытывали недостатка в любви. Несмотря на плотный рабочий график, родители часто проводили с ними время и даже учили русскому языку. Дома у Екатерины и Ильи царила настоящая гармония, но, к сожалению, в 2016 году пара приняла решение развестись. Тем не менее олимпийские чемпионы расстались на хорошей ноте и до сих пор поддерживают друг друга. Их история любви была полна драматичных моментов, но вместе они преодолели все трудности и доказали, что нет ничего важнее человеческого тепла.