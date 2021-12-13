«Катаюсь неплохо, а толку…» Куда пропала эффектная фигуристка Нугуманова?

Лиза затаила обиду на то, что её не отправили на чемпионат мира. А теперь рискует пропустить чемпионат России.

Елизавета Нугуманова стала открытием прошлого сезона. 19-летняя фигуристка произвела фурор на чемпионате России, заняв третье место среди взрослых. После такого прорыва ученица Евгения Рукавицына могла всерьёз рассчитывать на поездку на чемпионат мира. Но заветным мечтам фигуристки не суждено было сбыться. Лиза не отобралась на турнир в Стокгольме, а в этом сезоне её не видно и не слышно.

Похоже, даже на предстоящем чемпионате России Нугуманову мы не увидим. По крайней мере, в предварительных списках участников она не значится.

Куда же пропала эффектная фигуристка, произведшая фурор в прошлом сезоне?

Сенсационный успех фигуристки без ультра-си

Прошлый сезон ограничений и отмен международных стартов стал для Елизаветы Нугумановой прорывным. На российском этапе Гран-при она заняла пятое место, а на чемпионате России и вовсе оказалась третьей среди взрослых фигуристок. Она безупречно откаталась в короткой программе, а после произвольной расплакалась от нахлынувших эмоций: прокат не был идеальным, но в целом Лиза справилась и показала лучшее катание в карьере. Это была настоящая сенсация: фигуристка, которая год назад была на чемпионате России 14-й, неожиданно взлетела до шестого места. Лиза уступила лишь девочкам Тутберидзе и тренировавшейся тогда у Плющенко Трусовой. При этом из пятёрки лидеров три девушки были юниорками: Валиева, Усачёва и Хромых по возрасту не проходили на взрослые соревнования. Вот и получилось, что Нугуманова стала третьей фигуристкой страны и претенденткой на главные старты.

После чемпионата России Елизавета могла поехать на свой первый в карьере чемпионат Европы, но не сложилось: турнир отменили из-за коронавируса. А дополнительный отбор на чемпионат мира Лиза провалила. В финале Кубка России Нугуманова то ли переволновалась из-за стоящего на кону места в сборной, то ли подрастеряла форму к концу сезона. Но в итоге она заняла 10-е место из 12, отстав от получившей путёвку в Стокгольм Туктамышевой на 44 балла. Кто лучше готов из двух Лиз поехать на чемпионат мира — не могло быть сомнений.

Затаённая обида Нугумановой

Непопадание на чемпионат мира обернулось для Нугумановой тяжёлым переживанием. Девушка рассказала, как ей обидно, что она не смогла показать себя на международном турнире. И самое главное, что по правилам нашей федерации она якобы должна была «на сто процентов» поехать в Стокгольм.

«Очень обидно, что в прошлом году я была третьей среди старших девочек на чемпионате России и не поехала на чемпионат мира. У нас всегда было и есть правило, что чемпионат страны — это отборочный старт на важнейшие международные турниры. И вот я третья, но в Стокгольм не поехала. Как мне реагировать на это? Конечно, очень обидно. Вроде бы катаюсь неплохо, а толку…» — цитирует Нугуманову «Спорт-экспресс».

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

О своём неудачном выступлении в финале Кубка России Лиза почему-то решила умолчать. Видимо, забыла, что на чемпионат мира у нас гарантированно отправляют только первые два места чемпионата России, а кому отдать третью квоту, решает тренерский совет. И хорошо, что этот дополнительный отбор сейчас проходит в рамках текущих соревнований, а не на закрытых прокатах и тайных собраниях. Всё по спортивному принципу, который и показал, что ехать на чемпионат мира Нугуманова была не готова.

Тем не менее она попала в резерв нашей сборной на сезон-2021/2022, что в условиях жесточайшей конкуренции среди наших одиночниц — отличное достижение.

Что происходит с Нугумановой в олимпийском сезоне?

Однако попадание в резерв сборной страны не придало Елизавете уверенности на соревнованиях. Олимпийский сезон проходит у неё неважно: на этапе Кубка России в Сочи она заняла 11-е место, набрав 159,22 балла; в Казани уже лучше — стала пятой, хотя по оценкам прибавила всего четыре балла — 163,46. После её выступления на прошлогоднем чемпионате России, где она набрала 204,63 балла, такие результаты выглядят плачевно.

Теперь Лиза, вероятно, пропустит чемпионат России в Санкт-Петербурге. Но не по своей воле, а потому, что не смогла на него отобраться. Нугумановой нет даже в резерве предварительных списков участников. Шансы попасть туда у неё, конечно, есть, но очень призрачные. Разве что кто-то снимется и/или её допустят как члена резервного состава сборной. Может быть, тогда Елизавета Нугуманова отпустит свою обиду на ФФККР из-за чемпионата мира.

«У нас всегда в фигурном катании всё справедливо»

На самом деле кажется, что Елизавета Нугуманова обиделась не столько из-за чемпионата мира, сколько из-за этапа Гран-при в Сочи в этом сезоне. На российском этапе у нас была свободная квота, и кому её отдать, решала федерация. Нугуманова очень надеялась, что возможность выступить на престижном турнире дадут именно ей. И не без оснований: у всех девушек сборной были этапы.

«Конечно, мне бы хотелось выступить на Гран-при, но распределением этапов занимается ISU, а она делает всё справедливо. У нас всегда в фигурном катании всё справедливо. На распределение этапов Гран-при влияет множество факторов: лучший результат сезона, баллы в рейтинге. В прошлом году я выступала на этапе в Москве и хорошо откатала. Но, видимо, мне чего-то не хватило. Однако я очень надеюсь, что мне позволят выступить на домашнем этапе, потому что там есть свободная квота», — делилась Нугуманова в интервью «Чемпионату».

Дополнительную квоту вопреки ожиданиям Лизы отдали 15-летней Майе Хромых. Наверное, после этого Нугуманова и вспомнила все былые обиды, а, возможно, также потеряла мотивацию. Если её всё равно не пускают на крупные турниры, то зачем стараться?

Правда, фигуристка неоднократно говорила, что катается не ради медалей, а ради своих близких. Она любит выступать на публике, показывать красивое катание, а дальше — как решат судьи. Пока судьи просто красивое катание не ценят, и интересная, но не самая подкованная в прыжках фигуристка рискует отправить олимпийский сезон в мусорку.

Остаться без чемпионата страны должно быть обиднее, чем без чемпионата мира. На первый едут 18 россиянок, на второй — три. И девушка, которая ещё весной видела себя в заветной тройке в Стокгольме, теперь не может попасть в список из 18 человек в Санкт-Петербурге. Обидно, что и говорить. Но «у нас в фигурном катании всё справедливо». Не так ли?