Ещё одна фигуристка Тутберидзе выбыла из борьбы за Олимпиаду. Косторная на финише карьеры?

Алёну Косторную можно назвать одной из самых невезучих фигуристок современности. Спонтанный переход к Евгению Плющенко привёл её к печальным последствиям. И даже возвращение к Этери Тутберидзе не помогло исправить ситуацию: чемпионка Европы оказалась почти в безвыходном положении.

Отмена финала Гран-при, а теперь и травма руки лишили Косторную последнего шанса побороться за Олимпиаду. По нынешним временам это звучит как приговор для 18-летней фигуристки. Алёна всё ещё лелеет надежду перезагрузить карьеру в следующем четырёхлетнем цикле, но шансы на это откровенно малы.

Чемпионку Европы не смогла спасти даже Тутберидзе.

Возвращение к Тутберидзе не помогло Косторной

Переломным моментом в карьере Косторной стал её переход в академию Евгения Плющенко. Это решение лишило Алёну огромных перспектив и привело к печальным последствиям. На протяжении всего сезона в «Ангелах» спортсменка боролась с травмами, буквально сдавая на глазах. А затем фигуристка не смогла отобраться на чемпионат мира, что поставило крест на её сотрудничестве с Плющенко. В итоге Косторная попросилась обратно к Тутберидзе в надежде перезапустить карьеру.

Наставница милосердно приняла сбежавшую ученицу, но поставила ряд условий, включая возвращение тройного акселя. Алёна со своей задачей справилась, и теперь наступала очередь Тутберидзе выполнять своё обещание. Для лучшего тренера работа с разобранной чемпионкой Европы была профессиональным вызовом, но Этери Георгиевна всеми силами пыталась помочь фигуристке. Специалист несколько раз меняла постановки Косторной, желая найти наиболее выигрышные образы, подбирала оптимальный технический набор на каждый старт и давала советы по исполнению ультра-си.

Однако все старания Тутберидзе были перечёркнуты самой спортсменкой, которая недостаточно выкладывалась во время прокатов. За полгода Алёне ни разу не удалось показать чистый тройной аксель, а ошибки на других прыжках и вращениях и вовсе заставили болельщиков волноваться за состояние фигуристки. Тревожным сигналом стало и то, что во время одного из выступлений Косторная забыла дорожку шагов, чего себе никогда не позволяла.

Форма Алёны была далека от оптимальной, что вызывало недовольство у тренерского штаба. Даниил Глейхенгауз открыто критиковал спортсменку за недисциплинированность, отмечая, что своенравный характер Косторной мешает ей вернуться на прежний высочайший уровень.

Травма лишила Косторную шансов на Олимпиаду

Жёсткие слова хореографа, вероятно, повлияли на настрой фигуристки, поскольку Косторная постепенно стала показывать результаты. Её прогресс был виден невооружённым глазом: Алёна завоевала бронзу и серебро на этапах Гран-при и отобралась в финал серии. Однако чемпионку Европы, как и остальных российских одиночниц, ждал неприятный сюрприз — турнир отменили из-за коронавируса, что сильно снизило шансы спортсменки удачно провести вторую половину сезона. Так, олимпийская чемпионка Екатерина Боброва заявляла, что выступление в Японии могло повысить авторитет Косторной на международной арене и дать преимущество в гонке за Пекин.

«Участие в финале Гран-при было бы плюсом для Алёны Косторной и Майи Хромых. Они могли бы побороться за тройку в Осаке и к чемпионату России выйти фаворитами в борьбе за третье место турнира», — сказала Боброва.

К сожалению, невезение Косторной на этом не закончилось. Вчера стало известно, что фигуристка не выступит на национальном чемпионате из-за травмы. Вслед за своей одногруппницей Дарьей Усачёвой Алёна выбыла из борьбы за Олимпиаду. Виной тому перелом руки. Пропуск старта в Санкт-Петербурге означает, что Косторная не будет бороться за путёвку в Пекин. Такого мнения придерживаются Жулин, Тарасова и ряд других специалистов.

«Очень жаль, что так произошло. Желаю ей здоровья. Для Алёны это очень плохо, эта травма ставит крест на её шансах попасть на Олимпиаду — она выбыла из гонки», — сказала Бестемьянова в разговоре со Sport24.

Чемпионка на грани завершения карьеры?

Олимпийская чемпионка также добавила, что это плохо отразится на дальнейшей карьере спортсменки, и с этим трудно не согласиться. В этом сезоне у Алёны практически не осталось шансов проявить себя. Единственной надеждой фигуристки остаётся финал Гран-при, который могут перенести на конец соревновательного года. Участие в чемпионате мира остаётся под вопросом, как и будущее Косторной в целом. Складывается ощущение, что фигуристка находится на грани завершения карьеры.

Алёна уже успела успокоить своих фанатов тем, что решила остаться ещё на один олимпийский цикл, но есть ли в этом смысл? Помешать Косторной вернуться на топ-уровень может целый ряд факторов. Сумасшедшая конкуренция, которую Алёна объективно проигрывает, никуда не денется даже с повышением возрастного ценза. Александра Трусова говорила о том, что желает выступить на трёх Олимпиадах, вряд ли с арены уйдёт и Анна Щербакова, а без тройного акселя и четверных конкурировать с ними будет почти невозможно. Усложняют задачу постоянные проблемы со здоровьем: в 18 лет у фигуристки уже большой список травм. Тутберидзе всё ещё находится в поисках методики работы со взрослыми спортсменками, поэтому вероятность провала Алёны крайне высока.

Но главным камнем преткновения является мотивация Косторной. Кажется, что она на исходе: чемпионка Европы не только не придерживается строгой системы тренировок, но и уже задумывается о продвижении по карьерной лестнице вне спорта. Алёна увлеклась ведением социальных сетей, объявив, что открывает личный канал в YouTube. Уйдёт ли ученица Тутберидзе в блогеры, пока неизвестно, но её слова, что «фигурное катание пройдёт», недвусмысленно намекают — интерес у Косторной постепенно пропадает. Без желания же пахать она вряд ли станет второй Туктамышевой.

Не верит в успех Алёны и Ирина Роднина:

«Это уже всё, поезд ушёл. Я боюсь слова «талант», но у Косторной есть способности, она, как мне казалось, была к фигурному катанию расположена больше всех. И внешностью, и фигурой, и техникой. Она именно каталась, а не прыгала, и в её катании были потрясающие прыжки и вращения. Почему я говорю «было», потому что сейчас у неё травма. Я бы хотела всё это видеть у неё дальше, надеюсь, она восстановится. Мы всегда говорим, что возраст смешной, но сами загоняем наших спортсменок, когда говорим, что у них есть лишь одна возможность реализовать себя — заскочить на Олимпийские игры до 17 лет», — сказала Роднина «Р-спорту».

Увы, но даже невероятно талантливые фигуристки рано или поздно вынуждены уходить. И пока шансов на то, чтобы реанимировать карьеру, у Косторной минимум. Похоже, даже Тутберидзе оказалось не под силу спасти чемпионку Европы.