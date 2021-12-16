Трусова столкнулась с дилеммой перед чемпионатом России. Саша рискнёт всем ради Олимпиады?

На фоне выбывших из гонки за Пекин Косторной и Усачёвой у Трусовой дела идут куда лучше. Саша возвращается на большой лёд после серьёзной травмы, однако и её ждёт тяжёлое испытание на чемпионате России. Русская ракета столкнётся с уже знакомой дилеммой, только теперь от решения будет зависеть её олимпийское будущее.

Откажется ли Трусова от максимальной сложности в своих программах или рискнёт всем ради поездки в Пекин?

Важнейший тест для Трусовой

В штабе Этери Тутберидзе бушует эпидемия травм. Драматично закончился этап Гран-при в Японии для Дарьи Усачёвой, не повезло и Алёне Косторной, которая сломала руку на тренировке во время исполнения тройного акселя. Обе фигуристки практически стопроцентно выбыли из олимпийской гонки, поскольку пропустят чемпионат России, на котором будут разыграны три путёвки в Пекин. А вот у Александры Трусовой шансы поехать в Китай всё ещё есть.

Русская ракета тоже не избежала повреждений в этом сезоне. У Саши возник стрессовый перелом стопы — серьёзная травма для любого спортсмена, а в особенности для того, кто крутит по пять четверных в одной программе. Тем не менее фигуристка была не намерена сдаваться. На этапе Гран-при в США ученица Тутберидзе продемонстрировала феноменальный характер, выступив с облегчённым контентом, несмотря на боль. Трусова уверенно взяла золото и отправилась на заслуженный отдых. После прокатов в Лас-Вегасе Саша не появлялась на соревнованиях, а восстанавливалась за закрытыми дверями в «Хрустальном».

И вот спустя почти два месяца Трусова возвращается на большой лёд. В Санкт-Петербурге фигуристку ждёт непростое испытание: в условиях жесточайшей конкуренции ей придётся бороться за олимпийскую путёвку с осторожностью для собственного здоровья. Это важнейший тест для Трусовой, и от её выбора зависит, пройдёт она его или провалит.

Трусова рискнёт всем ради Олимпиады?

Главный вопрос заключается в том, сколько четверных собирается исполнять фигуристка на чемпионате России. И если раньше Саша отвечала на него однозначно, идя по пути максимализма, то теперь ей придётся хорошо обдумать своё решение. Трусова столкнётся с настоящей дилеммой. С одной стороны, без пяти квадов будет очень сложно пробиться в тройку на национальном первенстве и, соответственно, попасть на Олимпиаду. А с другой — такое количество сложнейших прыжков может попросту доломать спортсменку, и тогда она точно пропустит главный старт в жизни. Неизвестно, в какой форме сейчас находится Саша, но в любом случае пять квадов в произвольной плюс тройной аксель в короткой — это невероятная нагрузка на организм. Даже атлетичной Трусовой может быть не под силу справиться с этим. Если фигуристка пойдёт на усиление технического набора, то надо будет признать: она рискнёт всем ради турнира в Пекине.

Правда, переживать за здоровье Русской ракеты ещё рано. Есть и третий вариант — найти оптимальный контент на этот старт, действуя по принципу золотой середины. Трусовой абсолютно не нужна победа на чемпионате России — достаточно занять третье место — то, с чем Саша справляется прекрасно, как бы иронично это ни звучало. Ряды соперниц фигуристки заметно поредели, и это ей только на руку. С безупречной Камилой Валиевой Трусовой, конечно, будет сложно бороться, тут и пять четверных могут не помочь, учитывая разницу в компонентах. А вот остальным Саша без вопросов составит достойную конкуренцию. Действующая чемпионка мира Анна Щербакова, вероятно, до сих пор переживает последствия летней травмы. Фигуристка говорила, что восстановила и флип, и лутц, но показать смогла только первый прыжок, проблемы возникали и с фирменным каскадом лутц-риттбергер. При условии, что Трусова чисто приземлит два лутца и триксель в короткой программе, то за счёт более высокой технической оценки она может выйти вперёд. Золотая середина для Саши — это три квада: с таким набором она обойдёт и Майю Хромых, и тем более Елизавету Туктамышеву.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Потеряем ещё кого-то — будет трагедия»

Трусовой так или иначе придётся сыграть в игру «Всё или ничего», потому что без выступления на чемпионате она не попадёт в список кандидатов на рассмотрение тренерского совета. Об этом сообщают многие эксперты в России, включая Илью Авербуха, Ирину Роднину, Марию Бутырскую. По их мнению, если фигуристка оказалась в заявке на турнир, значит, её восстановление прошло успешно и форма позволяет ей принимать участие в официальных соревнованиях.

«Хорошо, что Александра Трусова выступит на чемпионате России. Риск ли это, учитывая недавнюю травму Саши? Можно встать на табуретку, чтобы повесить занавеску, и назвать это риском.

Сейчас — главный сезон в её жизни. Если Трусова не выступит на чемпионате России, то не отберётся на Олимпийские игры. Сниматься с чемпионата России будут только те, кто уже ходить не может и лежит пластом. Те, кто сможет кататься, будут терпеть и выступать», — сказала Наталья Бестемьянова.

Единственное, чего совершенно не хочется, так это очередной драматичной развязки. Если мы потеряем и Трусову, то фигурное катание можно будет закрывать. Солидарен с этим и олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

«Новостей не было о том, что Трусова снимается. Я лично её жду. Если мы потеряем ещё кого-то, это вообще трагедия будет», — сказал он.

Тутберидзе должна помочь Трусовой

В трудном положении находится и Этери Тутберидзе. Тренер на старте сезона совершила ошибку, выбрав для Трусовой плотный соревновательный график, что, вероятно, и привело к перегрузке и травме. Теперь она не имеет права на осечку. Умение учиться на своём опыте — обязательное условие величия, поэтому Этери Георгиевне необходимо адаптироваться к новым условиям.

Специалистке придётся обуздать упрямый характер ученицы и убедить её, что выходить на пик возможностей сейчас опасно. У Тутберидзе есть и тренерская мудрость, и высочайший авторитет, поэтому вероятность того, что Саша прислушается, высока. По сути, речь идёт не только о человеческих качествах наставницы, которая может как спасти, так и разрушить карьеру одной из величайших фигуристок в истории, но и о практической выгоде самой Этери.

Если в начале года у Тутберидзе было шесть претенденток на олимпийские медали, то теперь осталось лишь четыре. Причём одна из них травмированная Трусова, а вторая не самая стабильная Хромых. Амбиции же лучшего тренера мира наверняка распространяются не на одно, не на два, а на все три призовых места в Пекине. Саша способна обойти поймавшую кураж Туктамышеву, но для этого ей нужна помощь Тутберидзе.