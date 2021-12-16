«Спасибо, что появился в моей жизни». Что связывает Евгению Медведеву и Даню Милохина?

Горячий поцелуй фигуристки и тиктокера в финале «Ледникового периода» прямо кричит о романе между ними. Но искренни ли эти чувства?

Жизнь Медведевой после приостановки карьеры изменилась до неузнаваемости. Из спортсменки до мозга костей Евгения постепенно превращается в звезду шоу-бизнеса. Во многом это происходит благодаря участию в «Ледниковом периоде» и тесному общению с Даней Милохиным. Своей «лав-стори» с популярным тиктокером фигуристка привлекла к себе миллионы новых фанатов. Однако в искренность нежных чувств Жени и Дани верить пока никто не спешит.

Могла ли зародиться настоящая любовь под соусом шоу-бизнеса и рекламных проектов? Или ничего, кроме холодного расчёта, близкие отношения Медведевой и Милохина в себе не таят?

Начало красивой «лав-стори»

О том, что между Евгенией Медведевой и Даней Милохиным разгорается искра, фанаты обоих заговорили ещё до выхода первого выпуска «Ледникового периода». Их первое совместное видео в «Инстаграме» сразу посеяло благодатную почву для подобных пересудов: в ролике, снятом на льду, Даня с блаженной улыбкой кружил смеющуюся Женю на руках. Под этим видео на своей странице фигуристка поставила забавную подпись: «А меня на ручках носят!»

Однако, кроме милого видео, других намёков на зарождающиеся между молодыми людьми чувства тогда не было. Первый отзыв Медведевой о Дане вышел довольно рабочим.

«Своего партнёра в «Ледниковом периоде» Даню Милохина мне пока тяжело оценивать. Я знаю, что у Дани есть опыт игры в хоккей, наверное, это плюс», — цитировали Медведеву на сайте Первого канала.

Тиктокер, в свою очередь, больше переживал из-за свалившейся на него ответственности за безопасность одной из самых популярных фигуристок страны.

«На льду я провожу по три часа каждый день и уже даже не мёрзну. Мне кажется, я теперь катаюсь не хуже Жени Медведевой. За себя совсем не переживаю, но вот чего очень боюсь, так это уронить девушку», — говорил Милохин.

К сожалению, страхи Милохина материализовались: первое выступление дуэта запомнилось неприятным падением из-за неполучившейся поддержки. И хотя в том происшествии пострадал больше сам блогер, который нехило ударился головой об лёд, Интернет вовсю пестрел переживаниями за Женю. Даню столь яро обвиняли в ненадёжности, что Медведевой пришлось заступиться за партнёра.

«Друзья, давайте помнить, что все могут оступиться. И вы тоже ошибались, и не раз. С нами всё хорошо и мы работаем дальше. Даня Милохин, всё получится. Верю в тебя», — написала Медведева в своём «инстаграме».

Эта неприятная ситуация в итоге сблизила Женю и Даню и повысила их доверие друг к другу.

Тату с медвежонком как признание в любви

Серьёзным звоночком об отнюдь не платонических чувствах Милохина к красавице-чемпионке стала его новая татуировка на ноге в виде медвежонка на коньках. При этом на одном из коньков медвежонка красовалась надпись «Жека», а на его животе фраза «Люблю Даню». Евгения Медведева на новую тату у своего партнёра отреагировала крайним удивлением и даже попросила частично свести: убрать надпись на животе медвежонка.

Но замять эффект неоднозначной татуировки было уже невозможно, особенно после романтичного номера Медведевой и Милохина под композицию I love you. Ребята очень трогательно катались и успешно отыграли роль влюбленной парочки. Неожиданно оказалось, что Милохин вполне может быть серьёзным парнем.

«Большие голубые глаза смотрят тебе в душу»

Участие в «Ледниковом периоде» повысило и без того высокую медиаактивность обоих молодых людей, а в сети дуэт стали называть «Медвелохины». Такого ажиотажа вокруг их пары Женя и Даня и сами не ожидали. О выгодах совместного сотрудничества, конечно, прекрасно знали. Но, например, Женя изначально сильно сомневалась, что им стоит кататься вместе. Она «ехала на пробу, как на смертную казнь» и не могла поверить, что тиктокер будет заниматься фигурным катанием. Но с первого же взгляда на своего будущего партнёра по «Ледниковому периоду» изменила мнение.

«Круглые большие голубые глаза смотрят тебе в душу. «Давай, научи меня кататься. Я готов, да, я всё понял». И как-то он всё настолько быстро схватывает, оказался намного сильнее, чем кажется. Он такой худенький и, казалось бы, хиленький, а на самом деле там силы-то достаточно», — вспоминала Женя в интервью Ляйсан Утяшевой.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Но если упоминания Медведевой о Милохине всё же носили в основном дружеский характер, то тиктокер в это же время чуть ли не признавался к фигуристке в любви и не скрывал, что не против завязать с ней романтические отношения.

«Очень она мне нравится. Она нравится мне как девушка, да. Очень она такая прямо… Ну вот как-то мне с ней прямо очень хорошо. Я даже сейчас очень не хотел идти на подкаст, плюс ещё одна причина была: нам нужно репетировать, у нас завтра выступление», — рассказывал Милохин в интервью Сергею Мезенцеву.

Меньше слов и больше дела

Проект «Женя + Даня» оказался крайне успешен и принёс солидную выгоду героям ледового романа. Особенно чётко это прослеживается в случае с Медведевой. Совместные ролики с Милохиным помогли ей набрать первый миллион подписчиков в «Тиктоке» и «инстаграме». Из фигуристки Женя семимильными шагами превратилась в популярного блогера.

К середине «Ледникового периода» у Жени и Дани помимо слов появились действия — пошли номера с поцелуями. Первый произошёл на съёмках номера «Ромео и Джульетта»: ребята поцеловались за подсвеченной ширмой, видно было только их тени. Был ли поцелуй настоящим, так и осталось загадкой.

С того секретного поцелуя лав-стори главной пары «Ледникового периода» перешла на более активную стадию. Этому поспособствовал и другой «почти» поцелуй Жени и Дани в номере, где они изображали Человека паука и его возлюбленную Мэри Джейн. Фигуристка поцеловала блогера через маску в конце номера, когда он завис на верёвке вниз головой. И хотя поцелуй был ненастоящим, реальный казался уже не за горами.

Но поклонников «Медвелохиных» ждало кое-что даже интереснее поцелуя: невероятное по уровню страсти выступление под песню Dark Times. Поверить, что их отношения всего лишь дружеские, после этого номера было сложно. Чтобы показать такое пламя, какая-то химия между ними определенно должна была быть.

«Я тебя очень сильно люблю»

К середине проекта Медведева и Милохин настолько сблизились, что стали проникать в жизнь друг друга и за пределами катка. Так, Евгения Медведева с размахом отметила свой 22-ой День рождения, и среди гостей, разумеется, появился и Даня Милохин. Вечеринку он покинул до её окончания, зато сделал в своём «инстаграме» поздравительную сторис, вновь намекнув на нежные чувства к Жене: «Лав Ю, Кроха» и «Пупс, поздравляю».

Ещё больше масла в огонь подлила сама Медведева, посвятив очень трогательную речь Милохину на вечеринке.

«Мне с тобой очень комфортно и тепло, поэтому спасибо тебе большое за то, что ты появился в моей жизни. Я тебя очень сильно люблю. У тебя есть человек, на которого ты всегда можешь положиться — так же, как и я на тебя», — сказала Медведева.

Говорила ли Женя чисто о платонических чувствах, а, может, всё-таки начала тогда понимать, что Даня для неё больше, чем друг? В любом случае подразнить поклонников у неё получилось. День рождения Милохина Женя тоже посетила. На вечеринке Медведева веселилась с блогерами и звёздами.

Расставить все точки над «и» в отношениях Медведева и Милохин попытались в интервью YouTube-каналу «Макарена». Однако даже там паре удалось запутать фанатов. С одной стороны, они говорили, что у них дружеские отношения, но так, будто в любой момент эта дружба может перерасти в нечто большее.

Поцелуй, достойный Голливуда

Реальный поцелуй Медведевой и Милохина приберегли для финала «Ледникового периода». Тяжёлая артиллерия от продюсеров проекта — в действии. Это вам не лёгкий чмок в губки, а длительный красивый поцелуй по всем французским канонам. Прибавьте сюда ещё сказочный новогодний антураж вокруг пары и получите долгожданный хэппи-энд в лучших традициях Голливуда. Наши герои прошли долгий путь в сложном проекте, преодолели все сомнения и решились-таки вместе «заскользить» в закат под радостные аплодисменты зрителей и прицелы камер. Идеальная концовка сериала под названием «Ледниковый период».

Вся эта киношность заставляет сомневаться, что этот долгожданный поцелуй имеет хоть какое-то отношение к любви помимо пиара. Медведева и Милохин, конечно, не профессиональные актёры, но в мире шоу-бизнеса совсем без актёрских навыков не продержаться. А измерять искренность поцелуя по его длительности как-то неправильно. Главные поцелуи на утеху публике не дарят.

Но не будем спешить перечёркивать формулу «Женя+Даня». Финальный выпуск «Ледникового периода» выйдет только 2 января, и, возможно, заставит отбросить любой скептицизм и поверить в такую милую новогоднюю лав-стори, бонусом к которой, так уж вышло, привязался пиар.