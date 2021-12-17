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Фигурное катание: что происходит со здоровьем Татьяны Тарасовой: серьёзная операция, инвалидное кресло

«Хочется пожить подольше». Что происходит со здоровьем легендарной Татьяны Тарасовой
Екатерина Авдонина
Что происходит со здоровьем Татьяны Тарасовой
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Уже несколько лет великий тренер передвигается только на инвалидном кресле. Мир фигурного катания переживает за состояние Тарасовой.

За долгую и успешную карьеру тренера Татьяна Тарасова чего только не пережила. На её долю выпали обидные поражения учеников на крупных соревнованиях, обвинения в краже фигуристов, болезненные предательства и многочисленные трагедии в семье.

Всё это не могло не оставить свой след. Вот уже несколько лет легендарная наставница борется с тяжёлой болезнью, приковавшей её к инвалидному креслу.

В одночасье привычный мир Тарасовой перевернулся с ног на голову. От глубочайшей депрессии Татьяну Анатольевну спасает лишь работа на «Ледниковом периоде».

Тарасова пропустила финал «Ледникового периода»

Съёмки популярного шоу «Ледниковый период» наконец подошли к концу. Участники прошли огромный путь и теперь с лёгкой грустью прощаются с любимым проектом. Тепло поддержали их болельщики, переживавшие за своих фаворитов с самого первого выпуска. Не остались в стороне и судьи, внимательно наблюдавшие за прогрессом всех пар. В этот день прозвучало много тёплых слов и искренних пожеланий, однако трогательный момент был омрачён неприятной новостью. Бессменный лидер жюри Татьяна Тарасова серьёзно заболела. Заслуженный тренер пропустила полуфинал и финал шоу из-за проблем со здоровьем.

Состояние 74-летней наставницы ухудшилось 14 декабря, затем появились слухи, что Татьяну Анатольевну срочно госпитализировали. Это известие поразило не только фанатов, но и коллег специалиста. Во время финальной речи продюсер «Ледникового периода» Илья Авербух не смог сдержать слёз, упоминая Тарасову. Он призвал зрителей с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и пожелал тренеру скорейшего выздоровления.

«Сейчас наша сила очень нужна Татьяне Анатольевне. Предлагаю громкими аплодисментами поддержать её», — сказал Авербух.

Присоединилась к Илье и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

«Вчера на съёмках финала «Ледникового периода» очень не хватало Татьяны Анатольевны. Огромная величина в мире фигурного катания. Я горжусь знакомством с ней и очень прошу каждого из вас пожелать здоровья великому тренеру и замечательному человеку», — написала фигуристка на своей странице в «Инстаграме».

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Фигуристы массово поддержали Тарасову

Татьяна Анатольевна — живая легенда в мире спорта. «Мама всего фигурного катания» — так когда-то называли тренера, воспитавшего не одно поколение чемпионов. Жёсткая, но справедливая, высказывающая своё мнение прямо, без обиняков, но всегда умеющая найти нужные слова. Она влюбила в себя тысячи людей, включая множество фигуристов, которые массово поддержали Тарасову в соцсетях.

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин одним из первых обратился к любимой наставнице.

«Вся наша любовь с вами, Татьяна Анатольевна», — написал он у себя в «инстаграме».

«Татьяна Анатольевна, мы все вас очень любим! Здоровья вам! Пожалуйста, поправляйтесь», — добавила супруга Алексея олимпийская чемпионка Татьяна Тотьмянина.

«Желаю ей скорейшего выздоровления! Она сильный человек, надеюсь, что справится со всеми проблемами», — сказал глава ФФККР Александр Горшков.

После такого масштабного флешмоба растроганная Тарасова больше не смогла хранить молчание. Специалист поспешила успокоить общественность, отметив, что чувствует себя намного лучше.

«Со мной всё в порядке. Спасибо за беспокойство!» — сказала Татьяна Анатольевна.

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Тарасова перенесла две операции и осталась в инвалидном кресле

Вот уже несколько лет Тарасова борется с тяжёлой болезнью: в 2012 году Татьяна Анатольевна перенесла две серьёзные операции на позвоночнике. Травма, полученная ещё во время спортивной карьеры, никак не оставляет наставницу. Из-за постоянных болей в спине заслуженный тренер так и не смогла вернуться к прежнему активному образу жизни и теперь вынуждена передвигаться на инвалидной коляске.

«У меня были две тяжёлые операции, они длились по восемь часов. После них ты не можешь даже двинуться. Я опиралась на домработницу, делая свои первые шаги. Благодаря поддержке начинаешь чувствовать спину и можешь встать на ноги. Хотя я уже понимала, что можно жить и на каталке, можно ко всему привыкнуть», — рассказывала Тарасова в эфире программы «Звёзды сошлись».

«Вся страна видит, что она на каталке. Она очень плохо себя чувствовала в последнее время. Я разговаривала с ней в воскресенье, она сказала, что у неё очень болела голова», — подтвердила наличие проблем у тренера Наталья Бестемьянова.

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Работа всегда очень много значила для Татьяны Анатольевны, поэтому отказ от некоторых обязанностей дался ей трудно. Больше всего наставница переживает из-за того, что не может комментировать соревнования. Однако надежда на то, что мы услышим голос Тарасовой на Олимпиаде, всё ещё остаётся.

«Я сейчас мало работала. Из-за того, что была так сломана, я не могла комментировать, никуда поехать. Я очень рада, что мой папа отдал меня в эту профессию, я полюбила её, не могу с этим ничего сделать. И ничего мне другого не надо», — говорила специалист, очевидно, не собираясь сдаваться.

«А чего раскисать? Хочется пожить немножко подольше, и в хорошем настроении желательно», — Тарасова по-прежнему сохраняет бодрое расположение духа и верит в лучшее.

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