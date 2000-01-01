Пошлость или искусство? Самые страстные номера «Ледникового периода»
Фигуристки целуются с артистами на глазах у мужей и раздеваются на льду. Зрителей начинает раздражать такая откровенность.
Медведева и Милохин — главные звёзды «Ледникового периода». Женя и Даня приковывают к себе внимание миллионов зрителей чувственными номерами. «Химия» между ними видна невооружённым глазом.
Фигуристка и тиктокер не раз инсценировали поцелуи. А в номере под песню Dark Times показали настоящую страсть.
В финале телешоу Медведева и Милохин поразили зрителей настоящим поцелуем. И пока одни были в восторге, другие же сочли поведение звёзд вульгарным.
Но не только Женя и Даня показывают любовь на льду. В одном из номеров страстным поцелуем удивили Татьяна Тотьмянина и Иван Колесников. А Тотьмянина, на минуточку, жена Алексея Ягудина — ведущего шоу!
Показывали чувства на льду и Оксана Домнина с Кириллом Зайцевым. При этом и фигуристка, и актёр находятся в браке. Супруг Оксаны, Роман Костомаров, тоже участвует на «Ледниковом периоде».
Откровенные прокаты выдавали Агата Муцениеце и Александр Энберт. В номере по мотивам фильма «Текст» актриса сняла с себя свитер и осталась в одном топе.
А в финале проекта Агата показала танец на пилоне. Но даже этого для члена жюри Максима Транькова оказалось мало. «Ни поцелуев, ни трусов, ничего не было!» — в шутку возмутился фигурист.
Но самый откровенный номер на проекте достался Екатерине Бобровой. Во время финального проката фигуристка сняла бюстгальтер. Её партнёр Макар Запорожский в это время закрыл глаза.
Любовные номера привлекают к проекту миллионы зрителей. Но далеко не всем из них нравится такая откровенность на льду. Многие считают, что от искусства в «Ледниковом периоде» осталось мало.
Фигуристке требуется операция. Но она всё равно решила не сниматься с шоу.
Пошлость или искусство? Самые страстные номера «Ледникового периода»
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