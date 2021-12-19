Нервотрёпка для Трусовой и Щербаковой. Как юные фигуристки помешают борьбе за Олимпиаду?

Чемпионат России будет интересен не только борьбой за Олимпиаду, но и противостоянием поколений. В ожесточённые разборки претенденток на Пекин вмешаются совсем юные спортсменки. И хотя в силу возраста они не смогут претендовать на главный приз — олимпийскую путёвку, урвать свою минуту славы, а заодно и драгоценную медаль они способны.

Феноменальные юниорки точно потреплют нервы Щербаковой, Трусовой, Туктамышевой и Хромых. А в случае успеха и вовсе переломят ход борьбы за Олимпиаду.

Не потому ли чиновники не пустили на чемпионат России лучшую юниорку Тутберидзе?

Звёздную юниорку Тутберидзе не пустили на чемпионат России

Предолимпийский чемпионат России обещает стать одним из самых драматичных за последние годы. Такого уровня конкуренции любители фигурного катания не видели уже давно. Особенно жарко будет в женском одиночном катании, где за путёвку в Пекин будут бороться сразу пять талантливых фигуристок. Противостояние Валиевой, Трусовой, Щербаковой, Туктамышевой и Хромых обещает быть очень захватывающим. Для большего накала страстей в списке участников чемпионата России не хватает только одного имени.

Как ни странно, речь не про Алёну Косторную и Дарью Усачёву, выбывших из гонки за Пекин из-за травм, а про сильнейшую юниорку Тутберидзе Софью Акатьеву. В Санкт-Петербурге по традиции выступят не только взрослые спортсменки, но и те, кто лишь начинает свой путь к большим победам. Вот только лучшей юниорке двух последних сезонов на национальном турнире места не хватило. Хотя Тутберидзе собиралась показать Соню на взрослом уровне.

По правилам на чемпионат России допускаются фигуристки, которым исполнилось 14 лет до 1 июля текущего года. Акатьева, родившаяся на шесть дней позже, под этот критерий не подходит, поэтому и остаётся, что называется, за бортом. Генеральный директор ФФККР Александр Коган на уступки воспитаннице «Хрустального» не пошёл и объявил, что для неё путь на чемпионат страны закрыт. А ведь ученица Этери могла устроить в «Юбилейном» настоящий переполох. Фигуристка, обладающая таким же мощным контентом, как Валиева, могла бы претендовать не только на призовое место, но и на победу в соревновании.

Юниорки подвинут лидеров с пьедестала?

Однако потрепать нервы претенденткам на олимпийскую путёвку, а заодно и подвинуть их с пьедестала способны и другие юниорки. Например, составить достойную конкуренцию нашим звёздам может коллега Акатьевой по группе Тутберидзе Аделия Петросян. Её долгое время считали слабейшей спортсменкой нового поколения в «Хрустальном», поскольку она не обладала ультра-си. Но начиная с этого года Петросян стремительно прогрессирует: она не только разучила четверной тулуп, но и первой в истории показала на официальных соревнованиях четверной риттбергер. Такого достижения нет даже у «королевы квадов» Александры Трусовой!

Причём Аделия зашла не на один, а сразу на два прыжка, что говорит о её невероятной мотивации. На тренировках фигуристка успешно справляется и с четверным флипом, так что на чемпионате России она действительно может удивить.

Хорошие перспективы у Анастасии Зининой и Софьи Муравьёвой. Ученицы Евгения Плющенко не только обладают элементами ультра-си (Настя — четверным тулупом, а Соня — тройным акселем и четверным сальховом), но и показывают высокий уровень интерпретации. Претензии на медали остаются и у Софьи Самоделкиной из ЦСКА. Подопечная Сергея Давыдова сенсационно не попала в финал юниорского Гран-при, а теперь может пошатнуть позиции лидеров взрослой сборной России в борьбе за Олимпиаду. Софа владеет всеми четверными прыжками, за исключением акселя в 4,5 оборота. Не все из них она демонстрировала на соревновательном льду, но даже с парой старших квадов и тройным акселем, который даёт ей преимущество в короткой программе, её шансы на победу очень высоки.

В борьбе за Олимпиаду юниорки — лишние?

Для болельщиков появление юниорок на чемпионате России будет особенным подарком, ведь зрелищность происходящего в «Юбилейном» увеличится в разы. А вот взрослому поколению фигуристок будет не до смеха. Давление, которое сопровождает отбор на Олимпийские игры, возрастёт в геометрической прогрессии, что может отразиться на настрое и, соответственно, на результатах спортсменок. Пока юниорки, не испытывающие груза ответственности, могут расслабиться и на кураже откатать свои программы, остальным придётся думать о последствиях возможного провала.

Дело в том, что успех юных фигуристок может создать дополнительные проблемы нашим звёздам. И если позиции Валиевой кажутся непоколебимыми, то Щербакова, Трусова, Туктамышева и Хромых могут пострадать. Попадание кого-то из юниорок на пьедестал создаст прецедент, когда в Пекин поедет четвёртый, пятый, а может, и шестой номер страны. С точки зрения репутации это плохой исход, поскольку авторитет российских спортсменок на международной арене значительно уменьшится. А на Олимпиаде любая сотая балла может стать решающей. Так что остаётся спросить: а не допустила ли ошибку федерация, разрешив юниоркам участвовать в национальном чемпионате?

Как бы нам потом не пришлось жалеть, что в России так много талантливых и перспективных фигуристок одновременно…