Девочка, которая может. Как самая малозаметная ученица Тутберидзе прорвётся на Олимпиаду

Майю Хромых долгое время недооценивали на фоне других фигуристок Тутберидзе. В юниорах она стабильно проигрывала не только Камиле Валиевой с четверными прыжками, но и Дарье Усачёвой без ультра-си. Делая на тренировках четверные тулуп и сальхов, Майя никак не могла справиться с ними на соревнованиях. Казалось, что Тутберидзе вставляет в произвольную высокой нестандартной фигуристке заведомо невыполнимый контент, и девушка от старта к старту лишь теряет уверенность в себе.

На самом же деле Тутберидзе верила, что однажды её «темная лошадка» выстрелит. Так и случилось. В финале Кубка России в прошлом сезоне Майя впервые приземлила сразу два квада — те самые тулуп и сальхов — и заняла второе место, едва не обойдя Валиеву. Вот когда прозвенел первый звоночек, что одна из путёвок в Пекин может уйти держащейся в тени подопечной Тутберидзе.

Впрочем, выйдя на свет и искупавшись в лучах первой славы, Майя не собирается возвращаться в тёмное царство. Она целится на Пекин и уже не сомневается, что «Майя может» не просто удачный хэштег, а реальность.

Выйти из тени

Свой дебют во взрослых на турнире в Будапеште Хромых ознаменовала победой над чемпионкой мира Анной Щербаковой — отличное начало олимпийского сезона. И хотя Аня была далека от идеальной формы и упала с единственного четверного, сама Майя тоже допустила серьёзную ошибку, из-за которой ей засчитали в произвольной только шесть прыжков. Но даже без одного элемента Майя оказалась сильнее. Во многом за счёт сложнейшего каскада четверной тулуп-тройной тулуп — новинка в её соревновательном контенте.

Сладкий вкус долгожданной победы придал фигуристке дополнительную мотивацию в преддверии Олимпийских игр. Поездка в Пекин не была для неё несбыточной мечтой. Это была цель, достичь которую Майе было по силам. Но с оговоркой: если преодолеть свою нестабильность.

На Гран-при в Турине Майя Хромых показала, что способна кататься без срывов. Она была очень хороша в своей блюзовой короткой программе, а в произвольной чисто исполнила два четверных тулупа: сольный и в каскаде. Помарка на тройном риттбергере — будто случайность. Однако судьи придержали вчерашнюю юниорку, поставив ей скромные компоненты. Решить эту проблему, не будучи такой звездой по юниорам, как Валиева, быстро не получится. Зато можно усложниться, и Майя к этому готова.

Не надо стесняться

Если смотреть на цифры, то лучший результат Майи Хромых в 226,35 балла не выглядит убедительным для борьбы за место в олимпийской сборной. А её провальное выступление на Кубке Варшавы, где она сорвала три элемента в произвольной, подставило под сомнение её предыдущие успехи и напомнило о её нестабильности.

Тем не менее спад в середине сезона на не самом важном старте мог пойти Майе во благо. Она вновь ощутила, что ей нужно доказывать свою состоятельность, и поспешила сделать это уже через неделю на Гран-при в Сочи. Да, сначала завалила там короткую программу. Но в произвольной взяла реванш, заставив зрителей кричать «браво» и побив личный рекорд: 154,97 балла с учётом степ-аута на сольном четверном тулупе — очень неплохо. Майя проявила характер и вернулась в обойму.

Кстати, одной из причин срывов Майи на последних двух стартах могло стать накатывание более сложного контента. Девушка ещё в межсезонье делала неплохие попытки тройного акселя и планировала вернуться к его тренировке после Гран-при в Турине. И, конечно, она не попрощалась с четверным сальховом: его включение в произвольную нужно не столько для отбора на Олимпиаду, сколько для завоевания на ней медали.

«Мне кажется, завоевать медаль на Олимпиаде — цель любого спортсмена. Зачем этого стесняться? Я должна сделать тройной аксель и три четверных прыжка в произвольной программе. Тройной аксель в произвольной ещё в моих мечтах. Пока что тройного акселя нет, я над этим работаю», — рассказывала Хромых Первому каналу после Гран-при в Турине.

Так открыто заявлять о своих амбициях способны далеко не все спортсмены, но Майя таким образом не позволяет списывать себя со счетов. И не зря: её шансы попасть на Олимпиаду реальны.

Хромых по силам обойти Трусову и Туктамышеву

Дарья Усачёва и Алёна Косторная, которые не выступят на чемпионате России из-за травм, фактически выбыли из олимпийской гонки. Основных соперниц у Майи Хромых осталось четыре: Валиева, Трусова, Туктамышева, Щербакова. Валиева, по сути, недостижима. Обойти Щербакову, как на турнире в Будапеште, тоже вряд ли получится. Особенно если учесть, что на чемпионате России Аня традиционно показывает своё лучшее катание. Но обыграть Трусову и Туктамышеву Майе по силам.

Успела ли Александра Трусова полностью восстановиться от серьёзной травмы стопы (а будь она несерьёзной, никто бы не убедил её сняться с Гран-при в Японии), неизвестно. Но облегчение контента у неё на чемпионате России всё-таки более реально, чем заявка «пятиквадки».

Прокаты Саши — это русская рулетка, и нестабильная Майя выглядит стабильнее Русской ракеты. Да и отсутствие травм играет Хромых на руку: фигуристку без проблем со здоровьем вполне могут подтянуть в оценках при чистых прокатах.

Когда нечего терять — не боишься риска

Опередить Туктамышеву для Майи может оказаться сложнее. В Сочи ей это не удалось во многом из-за неудачи в короткой программе. Но и Туктамышева тогда выступала не без ошибок, а её лучший результат в этом сезоне — 233,30 балла — в отличие от Трусовой, получен не за безупречное катание. Поэтому усложняться на чемпионате России Майе действительно нужно, если она планирует поехать на Олимпиаду. Она должна быть на голову выше соперниц не только по росту, но и по оценкам. Её кандидатура как малоизвестной фигуристки не столь привлекательна и по-прежнему загоняет её в статус «тёмной лошадки».

Но быть в тени всегда безопаснее, чем под постоянным прицелом. Это неверие в то, что Майя не менее других достойна поехать в Пекин, развязывает ей руки и даёт толчок пойти и на тройной аксель, и на четверной сальхов на чемпионате России. Ей нечего терять: если не рисковать, то при более-менее ровных прокатах соперниц её оставят за бортом. А вот соперницам рисковать страшно, они надеются, что «тёмная лошадка» не взбрыкнёт и не спутает им все карты.

Иначе девиз «Майя может» вскоре разнесётся уже по Олимпийской деревне.